Kirchlengern führt die Landesliga 1 und ist in der derzeitigen Form der Topfavorit auf den Titel im Kreispokal Herford. – Foto: Niklas Gessat

Kreispokal Herford: Die Topfavoriten ziehen in das Halbfinale ein Im Kreispokal Herford steht ein spannender Fußballabend bevor. Verlinkte Inhalte Kreispokal Herford

Drei Viertelfinalspiele mit den im Wettbewerb verbliebenen Topfavoriten werden um 19.30 Uhr angepfiffen, und alle Partien könnt ihr live im Ticker verfolgen. Wer kann den Traum vom Titel weiterleben?

>>> Zahlreiche Liveticker am Donnerstagabend Gestern, 19:30 Uhr VfL Viktoria Mennighüffen Mennighüffen RW Kirchlengern RW Kirchlengern 1 4 Abpfiff In Mennighüffen trifft der heimische Bezirksligist auf den Landesligisten RW Kirchlengern. Die Gastgeber wollen mit Einsatz und Heimvorteil für eine Überraschung sorgen, während Kirchlengern als Favorit gilt und den Einzug ins Halbfinale fest im Blick hat.

In Pödinghausen empfängt der TuS den SC Herford. Der Tabellenführer der Bezirkgsliga 1 hat in dieser Saison bereits sehr gute Leistungen gezeigt und will den Landesligisten vor heimischem Publikum fordern. Beide Teams streben den Einzug ins Halbfinale an und gehen entsprechend motiviert in das Duell.