Kreispokal Heinsberg: Kuckum überrascht, Würm-Lindern tritt nicht an

SV Brachelen – Germania Teveren 0:3

Der Landesligist aus Teveren ließ beim A-Ligisten SV Brachelen von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Schon in der 12. Minute sorgte Ayoub Ougandou für die frühe Führung, nachdem ein Ball nicht konsequent geklärt wurde. Nur vier Minuten später erhöhte Patrick Rubaszewski nach einem zu kurz geratenen Abstoß der Gastgeber auf 0:2 (16.).

In der zweiten Hälfte setzte Luis Damian Seferens den Schlusspunkt, als er nach einem erneuten Ballverlust im Spielaufbau eiskalt zum 0:3 ins lange Eck vollendete (53.). Der Favorit zog souverän in die nächste Runde ein.



___________________________

SV Scherpenseel-Grotenrath – FC Randerath-Porselen 4:1 Im Duell zweier B-Liga-Spitzenreiter behielt Scherpenseel-Grotenrath verdient die Oberhand. Zwar brachte ein Freistoß von Spielertrainer Sven Regn Randerath-Porselen in der 14. Minute zunächst in Front, doch der Tabellenführer der Kreisliga B3 zeigte nach der Pause Moral. Riza Acar (47.) und Raphael Defruytier (59.) drehten die Partie, bevor Markus Stumvoll mit einem „Kullertor“ auf 3:1 erhöhte (76.). Zwei Minuten später sorgte Norman Krause per sicher verwandeltem Foulelfmeter für den 4:1-Endstand. Damit steht fest: Scherpenseel ist nicht nur im Aufstiegsrennen der Liga auf Kurs – sondern wird auch kommende Saison im Mittelrheinpokal vertreten sein.



___________________________

Niersquelle Kuckum – Germania Hilfarth 3:1 Ein echtes Ausrufezeichen setzte A-Liga-Spitzenreiter Niersquelle Kuckum, der den favorisierten Bezirksligisten Germania Hilfarth mit 3:1 bezwang. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten zwei Treffer binnen 120 Sekunden für die Vorentscheidung: Jan Ockun traf in der 66. Minute, Luca Faenger legte unmittelbar darauf zum 2:0 nach (67.). Hilfarth gelang zwar durch Armand Drevina in der 77. Minute der Anschluss, doch Simon Schopen machte mit dem 3:1 in der 84. Minute alles klar. Mit einer engagierten Leistung zieht Kuckum völlig verdient ins Halbfinale ein – und darf weiter vom Kreispokal-Titel träumen.



___________________________ FC Dynamo Erkelenz - SG Union Würm-Lindern 2:0 👨‍⚖️ ___________________________ Der Gast trat nach Aussage der Gastgeber aus Spielermangel nicht zur Begegnung an.

___________________________

Vorschau

Germania Teveren beim SV Brachelen gefordert

Im Blickpunkt steht vor allem der Auftritt des Titelverteidigers Germania Teveren. Der Landesligist gastiert beim ambitionierten Kreisligisten SV Brachelen. Trotz einer sportlich durchwachsenen Landesligasaison – Teveren belegt aktuell mit 22 Punkten Rang 13 und liegt nur knapp über der Abstiegszone – geht die Mannschaft aufgrund ihrer höherklassigen Zugehörigkeit als Favorit ins Spiel. Der SV Brachelen, derzeit Fünfter der Kreisliga A mit 37 Zählern, darf sich dennoch Außenseiterchancen ausrechnen, zumal das Heimrecht und eine solide Saisonleistung für die Gastgeber sprechen.

___________________________

Duell auf Augenhöhe: Scherpenseel-Grotenrath gegen Randerath-Porselen

Ein ausgeglichenes Duell verspricht die Begegnung zwischen dem SV Scherpenseel-Grotenrath und dem FC Randerath-Porselen. Beide Teams führen ihre jeweiligen B-Ligen an. Scherpenseel hat mit 41 Punkten die Spitzenposition in der Kreisliga B3 inne, während Randerath-Porselen mit 37 Punkten Platz eins in der Kreisliga B2 belegt. Beide Mannschaften sind seit mehreren Wochen ungeschlagen und präsentierten sich zuletzt in starker Form. Die Tagesform dürfte in diesem Viertelfinale den Ausschlag geben.