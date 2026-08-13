Kreispokal Heinsberg: Dynamo startet Mission Titelverteidigung

Im Kreispokal Heinsberg rollt wieder der Ball: An diesem Wochenende stehen sämtliche 26 Erstrundenpartien auf dem Programm, ehe am 22. und 23. August bereits die zweite Runde folgt. Im Fokus steht dabei der amtierende Titelverteidiger FC Dynamo Erkelenz, der sich Mitte Juni im Finale deutlich mit 4:0 gegen den Landesligisten FC Union Schafhausen durchsetzte und in die Bezirksliga aufgestiegen ist.
FC Concordia Birgelen – Germania Teveren
Den Auftakt macht am Freitagabend die Partie zwischen dem FC Concordia Birgelen und Germania Teveren. Die Elf von Concordia-Trainer Julian Lengersdorf fordert dabei vor heimischer Kulisse den klassenhöheren Landesligisten heraus. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen aus Teveren.
SV Roland Millich – FC Dynamo Erkelenz
Der amtierende Pokalsieger Dynamo Erkelenz tritt am Sonntag beim A-Ligisten SV Roland Millich an. Für das Team von Trainer Hüseyin Bozkurt ist es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Ligakonkurrenten aus der vergangenen Saison, gegen den sich Erkelenz damals mit 3:0 und 7:1 durchsetzen konnte. Auch dieses Mal geht der Bezirksliga-Aufsteiger als Favorit in die Begegnung.
SG Waldfeucht Bocklet – FC Union Schafhausen
Vize-Pokalsieger FC Union Schafhausen reist zum B-Ligisten SG Waldfeucht Bocklet (Kreisliga B2). Nach der Finalniederlage im Juni nimmt die Halfenberg-Elf einen neuen Anlauf im Pokalwettbewerb. Gegen den unterklassigen Kontrahenten ist der Landesligist der eindeutige Favorit – alles andere als ein Weiterkommen wäre eine Überraschung.
SV Breberen – Viktoria Waldenrath-Straeten
Ein völlig offenes Match erwartet die Zuschauer im Duell der beiden A-Ligisten SV Breberen und Viktoria Waldenrath-Straeten. In der vergangenen Spielzeit beendeten beide Teams die Saison als direkte Tabellennachbarn auf den Rängen sechs und sieben, wobei Breberen am Ende zwölf Punkte mehr verbuchen konnte.
14.08.26, 19:30 Uhr: FC Concordia Birgelen - Germania Teveren
16.08.26, 15:00 Uhr: Sparta Gerderath - Niersquelle Kuckum
16.08.26, 15:00 Uhr: FC Germania Bauchem - Germania Kückhoven
16.08.26, 15:00 Uhr: SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath - FC Randerath Porselen
16.08.26, 15:00 Uhr: SG Ü.-Boscheln / JFC Alsdorf - SC Selfkant
16.08.26, 15:00 Uhr: SV Golkrath - SC Erkelenz
16.08.26, 15:00 Uhr: Roland Millich - FC Dynamo Erkelenz
16.08.26, 15:00 Uhr: Blau-Weiss Kirchhoven - FC Germania Rurich
16.08.26, 15:00 Uhr: FC Viktoria Doveren - TuS Rheinland Dremmen
16.08.26, 15:00 Uhr: Grün-Weiss Schaufenberg - SG Rodebachtal
16.08.26, 15:00 Uhr: STV Lövenich - SG Union Würm-Lindern
16.08.26, 15:00 Uhr: Schwarz-Weiß Schwanenberg - SVG Aphoven-Laffeld
16.08.26, 15:00 Uhr: SV Ophoven - Sportfreunde Uevekoven
16.08.26, 15:00 Uhr: SV Breberen - Viktoria Waldenrath-Straeten
16.08.26, 15:00 Uhr: VfR Granterath - SV Helpenstein
16.08.26, 15:00 Uhr: 1. FC Wassenberg-Orsbeck - FC Borussia Hückelhoven
16.08.26, 15:00 Uhr: VfR Unterbruch - 1. FC Heinsberg-Lieck
16.08.26, 15:00 Uhr: Spielverein Immerath - SV Scherpenseel-Grotenrath
16.08.26, 15:00 Uhr: FC Wanderlust Süsterseel - BC Oberbruch
16.08.26, 15:00 Uhr: SV Baal - TuS Jahn Hilfarth
16.08.26, 15:00 Uhr: VfR Übach-Palenberg - FSV Geilenkirchen-Hünshoven
16.08.26, 15:00 Uhr: FC Rhenania Immendorf - Spielverein Klinkum
16.08.26, 15:00 Uhr: SC Wegberg - FC Eintracht Kempen
16.08.26, 15:00 Uhr: Rot-Weiß Frelenberg - FC Concordia Haaren
16.08.26, 16:00 Uhr: SG Waldfeucht Bocket / Braunsrath - Union Schafhausen
16.08.26, 17:00 Uhr: Grün-Weiß Karken - Germania Hilfarth