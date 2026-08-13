Kreispokal Heinsberg: Dynamo startet Mission Titelverteidigung 1. Runde: Während Champion Erkelenz auf einen alten Bekannten trifft, stehen die Landesligisten vor Pflichtaufgaben. von red · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Im Finale Mitte Juni setzte sich Dynamo Erkelenz (in rot) gegen Union Schafhausen mit 4:0 durch. – Foto: Daniel Frenken

Im Kreispokal Heinsberg rollt wieder der Ball: An diesem Wochenende stehen sämtliche 26 Erstrundenpartien auf dem Programm, ehe am 22. und 23. August bereits die zweite Runde folgt. Im Fokus steht dabei der amtierende Titelverteidiger FC Dynamo Erkelenz, der sich Mitte Juni im Finale deutlich mit 4:0 gegen den Landesligisten FC Union Schafhausen durchsetzte und in die Bezirksliga aufgestiegen ist.

FC Concordia Birgelen – Germania Teveren

Den Auftakt macht am Freitagabend die Partie zwischen dem FC Concordia Birgelen und Germania Teveren. Die Elf von Concordia-Trainer Julian Lengersdorf fordert dabei vor heimischer Kulisse den klassenhöheren Landesligisten heraus. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen aus Teveren. SV Roland Millich – FC Dynamo Erkelenz

Der amtierende Pokalsieger Dynamo Erkelenz tritt am Sonntag beim A-Ligisten SV Roland Millich an. Für das Team von Trainer Hüseyin Bozkurt ist es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Ligakonkurrenten aus der vergangenen Saison, gegen den sich Erkelenz damals mit 3:0 und 7:1 durchsetzen konnte. Auch dieses Mal geht der Bezirksliga-Aufsteiger als Favorit in die Begegnung.

SG Waldfeucht Bocklet – FC Union Schafhausen

Vize-Pokalsieger FC Union Schafhausen reist zum B-Ligisten SG Waldfeucht Bocklet (Kreisliga B2). Nach der Finalniederlage im Juni nimmt die Halfenberg-Elf einen neuen Anlauf im Pokalwettbewerb. Gegen den unterklassigen Kontrahenten ist der Landesligist der eindeutige Favorit – alles andere als ein Weiterkommen wäre eine Überraschung. SV Breberen – Viktoria Waldenrath-Straeten

Ein völlig offenes Match erwartet die Zuschauer im Duell der beiden A-Ligisten SV Breberen und Viktoria Waldenrath-Straeten. In der vergangenen Spielzeit beendeten beide Teams die Saison als direkte Tabellennachbarn auf den Rängen sechs und sieben, wobei Breberen am Ende zwölf Punkte mehr verbuchen konnte.