Kreispokal Heinsberg: Dremmen fordert BZL-Aufsteiger Würm-Lindern

Im Kreispokal Heinsberg steht bereits die 2. Runde auf dem Programm: 13 der insgesamt 16 Begegnungen werden am kommenden Sonntag ausgetragen, drei weitere Partien folgen am Mittwoch. Alle verbliebenen Teams jagen den amtierenden Titelverteidiger Dynamo Erkelenz.
FSV Geilenkirchen-Hünshoven – Niersquelle Kuckum
Ein A-Liga-Duell erwartet die Zuschauer in Geilenkirchen. Während die Heimelf um Trainer Sandor Nagy in der vergangenen Spielzeit nur knapp den Klassenerhalt sicherte, geht Niersquelle Kuckum als Absteiger aus der Bezirksliga in die Partie. Aufgrund der höheren Ligaerfahrung liegen leichte Vorteile bei den Gästen.
Viktoria Waldenrath-Straeten – SC Selfkant
In diesem KLA-Aufeinandertreffen empfängt der Sechste der Vorsaison den Drittplatzierten. Der SC Selfkant geht mit seinem neuen Coach Friedel Henßen in die Partie. In der vergangenen Spielzeit behielten jeweils die Gastgeber die Oberhand, was für das Team von Viktoria-Trainer Michel Noethlichs sprechen könnte.
BC Oberbruch – Germania Hilfarth
A-Ligist BC Oberbruch empfängt den Bezirksligisten Germania Hilfarth. Der BCO musste in der ersten Runde gegen B-Ligist FC Wanderlust Süsterseel ins Elfmeterschießen und braucht eine Leistungssteigerung, um sich gegen die Mannschaft von Hilfarth-Trainer Nils Brandt durchzusetzen.
TuS Rheinland Dremmen – SG Union Würm-Lindern
In der vergangenen Spielzeit noch Ligakonkurrenten in der Kreisliga A, treffen Dremmen und die als Vizemeister in die Bezirksliga aufgestiegene SG Union Würm-Lindern nun im Pokal aufeinander. Während Würm-Lindern in Runde eins mit einem 9:0 gegen C-Ligist STV Lövenich glänzte, reichte Dremmen ein knappes 1:0 gegen B-Ligist Viktoria Doveren. Dennoch kennt die Heimelf das Erfolgsrezept: Im letzten Aufeinandertreffen vor heimischer Kulisse besiegte der TuS die Union deutlich mit 4:1.
Die Landesligisten: Helpenstein, Teveren und gewarnte Uevekovener
Die drei im Wettbewerb verbliebenen Landesligisten stehen vor lösbaren Aufgaben gegen B-Ligisten: Der SV Helpenstein empfängt am Sonntag Germania Kückhoven, während Germania Teveren am Mittwoch bei Borussia Hückelhoven antritt. Höchste Vorsicht ist bei den Sportfreunden Uevekoven geboten, die am Sonntag auf die SG Waldfeucht Bocket / Braunsrath treffen: Der B-Ligist sorgte in Runde eins für eine Überraschung und warf den Vorjahresfinalisten und Landesligisten Union Schafhausen aus dem Pokal.
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: BC Oberbruch - Germania Hilfarth
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Viktoria Kleingladbach - FC Eintracht Kempen
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SG Holzweiler / Katzem - SV Golkrath
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: FC Rhenania Immendorf - DJK Gillrath
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: VfR Unterbruch - SV Scherpenseel-Grotenrath
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Germania Kückhoven - SV Helpenstein
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SG Waldfeucht Bocket / Braunsrath - Sportfreunde Uevekoven
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SVG Aphoven-Laffeld - FC Germania Rurich
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SC Myhl - SV Brachelen
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SG Rodebachtal - Adler Effeld
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: FSV Geilenkirchen-Hünshoven - Niersquelle Kuckum
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: FC Concordia Haaren - FC Randerath Porselen
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: TuS Rheinland Dremmen - SG Union Würm-Lindern
Mittwoch, 26.08. um 19:00 Uhr: Viktoria Waldenrath-Straeten - SC Selfkant
Mittwoch, 26.08. um 19:00 Uhr: TuS Jahn Hilfarth - FC Dynamo Erkelenz
Mittwoch, 26.08. um 19:00 Uhr: FC Borussia Hückelhoven - Germania Teveren