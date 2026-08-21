Kreispokal Heinsberg: Dremmen fordert BZL-Aufsteiger Würm-Lindern 2. Runde: Während Dremmen auf seine Heimstärke vertraut, stehen die A-Liga-Duelle im Fokus und Landesligist Uevekoven ist gewarnt. von red · Heute, 12:14 Uhr · 0 Leser

Rheinland Dremmen ist gegen den alten Ligakonkurrenten gefordert. – Foto: Andre Peters

Im Kreispokal Heinsberg steht bereits die 2. Runde auf dem Programm: 13 der insgesamt 16 Begegnungen werden am kommenden Sonntag ausgetragen, drei weitere Partien folgen am Mittwoch. Alle verbliebenen Teams jagen den amtierenden Titelverteidiger Dynamo Erkelenz.

FSV Geilenkirchen-Hünshoven – Niersquelle Kuckum

Ein A-Liga-Duell erwartet die Zuschauer in Geilenkirchen. Während die Heimelf um Trainer Sandor Nagy in der vergangenen Spielzeit nur knapp den Klassenerhalt sicherte, geht Niersquelle Kuckum als Absteiger aus der Bezirksliga in die Partie. Aufgrund der höheren Ligaerfahrung liegen leichte Vorteile bei den Gästen. Viktoria Waldenrath-Straeten – SC Selfkant

In diesem KLA-Aufeinandertreffen empfängt der Sechste der Vorsaison den Drittplatzierten. Der SC Selfkant geht mit seinem neuen Coach Friedel Henßen in die Partie. In der vergangenen Spielzeit behielten jeweils die Gastgeber die Oberhand, was für das Team von Viktoria-Trainer Michel Noethlichs sprechen könnte.

BC Oberbruch – Germania Hilfarth

A-Ligist BC Oberbruch empfängt den Bezirksligisten Germania Hilfarth. Der BCO musste in der ersten Runde gegen B-Ligist FC Wanderlust Süsterseel ins Elfmeterschießen und braucht eine Leistungssteigerung, um sich gegen die Mannschaft von Hilfarth-Trainer Nils Brandt durchzusetzen. TuS Rheinland Dremmen – SG Union Würm-Lindern

In der vergangenen Spielzeit noch Ligakonkurrenten in der Kreisliga A, treffen Dremmen und die als Vizemeister in die Bezirksliga aufgestiegene SG Union Würm-Lindern nun im Pokal aufeinander. Während Würm-Lindern in Runde eins mit einem 9:0 gegen C-Ligist STV Lövenich glänzte, reichte Dremmen ein knappes 1:0 gegen B-Ligist Viktoria Doveren. Dennoch kennt die Heimelf das Erfolgsrezept: Im letzten Aufeinandertreffen vor heimischer Kulisse besiegte der TuS die Union deutlich mit 4:1.