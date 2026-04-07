Kreispokal: Hechthausen und Altenwalde II im Finale

– Foto: Harneit

Das beiden Endspiel-Teilnehmer im Krombacher-Kreispokal stehen fest: Tura Hechthausen und der TSV Altenwalde II werden das Finale bestreiten.

Im Halbfinale am Reithornsweg sahen die Zuschauer zunächste eine spielbestimmende Heimelf mit mehr Ballbesitz, sie konnte daraus jedoch zu wenig Kapital schlagen. Die Gäste von TuRa Hechthausen agierten hingegen zielstrebiger und nutzten ihre Gelegenheiten konsequent.

Bereits in der 15. Minute ging Hechthausen durch Thies Weritz in Führung, der eine Ecke am kurzen Pfosten zum 0:1 einköpfte. Direkt nach dem Seitenwechsel (47.) erhöhte Philipp Trautmann mit einem sehenswerten Treffer zum 0:2.

Lune schöpfte noch einmal Hoffnung, als Christoph Grotheer in der 73. Minute eine Flanke zum 1:2-Anschluss einköpfte. Die kurze Drangphase der Hausherren beendete Hechthausen jedoch in der 83. Minute: Lennart Struck staubte nach einem Lattentreffer zum 1:3-Endstand ab und sicherte seiner Mannschaft damit verdient das Finalticket.



Distanzschuss entscheidet das Spiel: Altenwalde II im Endspiel

