Kreispokal: Hechthausen sorgt für Überraschung

Im Kreispokal stand am Mittwochabend ein Nachholspiel der ersten Hauptrunde auf dem Programm. Der SC Hemmoor reiste als höherklassige Mannschaft leicht favorisiert zum TuRa Hechthausen. Die Entscheidung fiel nach spannenden 90 Minuten erst im Elfmeterschießen.

Den besseren Start erwischten die Hausherren. Philipp Trautmann erzielte schon nach zehn Minuten das Führungstor. Die im Ligabetrieb noch sieglosen Gäste glichen durch den frühzeitig eingewechselten Kevin Döring noch vor der Pause aus - 1:1 (37.). Als der in den Anfangswochen der Saison sehr gut aufgelegte Lukas Richters das 1:2 erzielte, standen die Weichen auf Weiterkommen für den SCH. Doch die TuRa-Antwort folgte in der 81. Minute. Thies Weritz traf zum 2:2, was seiner Mannschaft den Einzug ins Elfmeterschießen sicherte. Dort hatte Hechthausen die Nase knapp vorne und erreichte damit das Achtelfinale. Dort wartet mit dem TSV Wehden der nächste Kreisligist.