Kreispokal Havelland: Die 1. Runde steht fest

1. Runde

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Ruhlsdorf 1893 II - SV Alemania 49 Fohrde

So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Deetz II - FSV Grün-Weiß Niemegk

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Empor Brandenburg - SG Schenkenhorst 1912

So., 10.08.25 15:00 Uhr ESV Kirchmöser - FC Borussia Brandenburg II

So., 10.08.25 15:00 Uhr KFV Wittbrietzen - SG Blau-Weiß Beelitz

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Grün-Weiss Klein Kreutz - FV Turbine Potsdam 55

So., 10.08.25 15:00 Uhr RSV Eintracht 1949 III - United Teltow

So., 10.08.25 15:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 III - FC Deetz

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Wiesenburg - Brandenburger SC Süd 05 III

So., 10.08.25 15:00 Uhr FV Turbine Potsdam 55 II - SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren II

So., 10.08.25 15:00 Uhr USV Potsdam II - Eintracht Falkensee

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug III - SV Blau-Gelb Falkensee II

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Rot-Weiß Groß Glienicke II - SV Kloster Lehnin II

So., 10.08.25 15:00 Uhr Potsdamer Kickers 94 II - FSV Groß Kreutz

So., 10.08.25 15:00 Uhr United Teltow II - Fortuna Babelsberg III

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Töplitz 1922 - USV Potsdam

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Eintracht 90 Babelsberg - SG Bornim II

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Concordia Nowawes II - Juventas Crew Alpha

So., 10.08.25 15:00 Uhr FSV Babelsberg 74 III - SpG Treuenbrietzen/Linthe

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV 05 Rehbrücke II - FC Blau-Weiß Stücken 1979

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Schenkenhorst 1912 II - SG Saarmund II

So., 10.08.25 15:00 Uhr Potsdamer FC 1973 - SV Concordia Nowawes

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Dallgow 47 III - ESV Lok Seddin

So., 10.08.25 15:00 Uhr FSV Eintracht Glindow - SV 05 Rehbrücke

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Wusterwitz 1886 - SV Hohennauen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 II - SV Falkensee-Finkenkrug II

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Ziesar 31 II - Mögeliner SC 1913

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Eintracht Vieritz - FSV 1950 Wachow/Tremmen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam II - Brandenburger SC Süd 05 II

So., 10.08.25 15:00 Uhr ESV Lokomotive Potsdam - VfL Nauen II

So., 10.08.25 15:00 Uhr Borkheider SV 1990 - FC Borussia Belzig 1913

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Traktor Schlalach - SV Blau-Weiß Damsdorf

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV 1948 Ferch - FSV Brück 1922

So., 10.08.25 15:00 Uhr FSV 95 Ketzin/Falkenrehde II - SV Grün-Weiß Brieselang II

So., 10.08.25 15:00 Uhr ESV Lokomotive Elstal - SV Roskow

So., 10.08.25 15:00 Uhr BSG Einheit Bamme/Gräningen - BSC Rathenow 1994

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Groß Behnitz - SV 71 Busendorf

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfL Nauen III - FC Rot-Weiß Nennhausen 1990

So., 10.08.25 15:00 Uhr Kienberger SV 1924 - FC Blau-Weiß Rädel

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Hohennauen II - SV Ruhlsdorf 1893

So., 10.08.25 15:00 Uhr SpG Friesack/Paulinenaue II - Teltower FV 1913 II

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Großwudicke - SG Grün-Weiß Golm II

So., 10.08.25 15:00 Uhr SpG Eintracht Falkensee/Astrein Kickers - SV Dallgow 47 II

So., 10.08.25 15:00 Uhr Seeburger SV 99 II - Brandenburger SRK 1883