Kreispokal: Halbzeitgespräch zeigt bei Eintracht Bürstadt Wirkung

Bürstadt/Lorsch. Zwei Mal binnen vier Tagen standen sich die Ried-Rivalen Eintracht Bürstadt und Alemannia Groß-Rohrheim in Pflichtspielen gegenüber. Setzten sich die Alemannen am Sonntag im Kreisoberliga-Punktspiel 5:2 durch, so drehte die Eintracht am Mittwoch im Kreispokal den Spieß um, siegte 3:2 (0:1) und zog ins Viertelfinale ein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Wie schon im Punktspiel startete die Eintracht gut, doch Groß-Rohrheim machte das erste Tor – und kurz nach Pause gar das zweite. „Aber erneut haben die Jungs gut auf den Rückstand reagiert“, lobte Eintracht-Trainer Dennis Weiland, „nur, dass sie es diesmal komplett durchgezogen haben“. Das lag vielleicht auch an der Halbzeitansprache des Trainers („Wir haben uns etwas reger ausgetauscht“) mit der Folge, dass die Gastgeber die Partie in der letzten halben Stunde drehten und in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielten. Tore: 0:1 Cephaneci (45.), 0:2 Urso (56.), 1:2 Bajrami (63., 2:2 Hasanaj (65.), 3:2 Piechotta (90.+1).