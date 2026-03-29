Kreispokal-Halbfinale wird zu Schützenfest: "Eindrucksvoller Auftritt" RAN1-RBW-Pokal +++ Mit einem furiosen 8:1-Erfolg über den FC Eintracht Köthen zieht der Dessauer SV 97 ins Finale ein von Kevin Gehring · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

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Es war das mit Spannung erwartete zweite Halbfinale im RAN1-RBW-Pokal. Nachdem sich der Zörbiger FC am Freitagabend bereits mit einem 3:0-Erfolg über die SG Empor Waldersee das Finalticket im KFV Anhalt-Bitterfeld gesichert hatte, standen sich am Sonnabend die Teams des Dessauer SV 97 und des FC Eintracht Köthen gegenüber. Ein Pokalkrimi wurde das Duell der Landesklasse-Teams allerdings mitnichten. Stattdessen machten die Dessauer aus dem Halbfinale ein Schützenfest.

"Das war ein eindrucksvoller Auftritt des gesamten Teams. Gegen einen Gegner mit hoher individueller Klasse hat am Ende das Team mit dem größeren Spirit gewonnen", freut sich Co-Trainer Robert Kegler über den fulminanten Einzug ins Finale. Im vergangenen Jahr hatte der DSV 97 noch den letzten Pokalwettbewerb des Kreises Anhalt gewonnen, nun geht es nach der abgeschlossenen Fusion der beiden Kreisfachverbände um den Titel von Anhalt-Bitterfeld.

Die Gastgeber erwischten am Sonnabend einen Auftakt nach Maß. Mit einem frühen Doppelschlag brachte Marcel Merkel seine Farben auf Kurs (6., 8.), nur wenig später baute Julian Bittner den Vorsprung aus (20.). Zur Pause verkürzten die Gäste aus der Bachstadt durch einen verwandelten Elfmeter von Michl Winter immerhin noch auf 1:3. Doch wer ein Comeback im zweiten Durchgang erwartet hatte, sah sich getäuscht. Platzverweis kurz nach der Pause entscheidet das Spiel Die vielleicht schon spielentscheidende Szene ereignete sich in der 54. Minute. Für ein Foul und anschließendes Meckern sah Eintracht-Keeper Kevin Friese binnen weniger Sekunden zweimal Gelb. Weil die Köthener keinen zweiten Torhüter dabei hatten, musste ein Feldspieler zwischen die Pfosten. "Nach dem Platzverweis war die Begegnung im Grunde entschieden und hätte am Ende sogar noch deutlicher ausfallen können", sagt Kegler.