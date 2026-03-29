Kreispokal-Halbfinale wird zu Schützenfest: "Eindrucksvoller Auftritt"

Es war das mit Spannung erwartete zweite Halbfinale im RAN1-RBW-Pokal. Nachdem sich der Zörbiger FC am Freitagabend bereits mit einem 3:0-Erfolg über die SG Empor Waldersee das Finalticket im KFV Anhalt-Bitterfeld gesichert hatte, standen sich am Sonnabend die Teams des Dessauer SV 97 und des FC Eintracht Köthen gegenüber. Ein Pokalkrimi wurde das Duell der Landesklasse-Teams allerdings mitnichten. Stattdessen machten die Dessauer aus dem Halbfinale ein Schützenfest.
"Das war ein eindrucksvoller Auftritt des gesamten Teams. Gegen einen Gegner mit hoher individueller Klasse hat am Ende das Team mit dem größeren Spirit gewonnen", freut sich Co-Trainer Robert Kegler über den fulminanten Einzug ins Finale. Im vergangenen Jahr hatte der DSV 97 noch den letzten Pokalwettbewerb des Kreises Anhalt gewonnen, nun geht es nach der abgeschlossenen Fusion der beiden Kreisfachverbände um den Titel von Anhalt-Bitterfeld.
Die Gastgeber erwischten am Sonnabend einen Auftakt nach Maß. Mit einem frühen Doppelschlag brachte Marcel Merkel seine Farben auf Kurs (6., 8.), nur wenig später baute Julian Bittner den Vorsprung aus (20.). Zur Pause verkürzten die Gäste aus der Bachstadt durch einen verwandelten Elfmeter von Michl Winter immerhin noch auf 1:3. Doch wer ein Comeback im zweiten Durchgang erwartet hatte, sah sich getäuscht.
Die vielleicht schon spielentscheidende Szene ereignete sich in der 54. Minute. Für ein Foul und anschließendes Meckern sah Eintracht-Keeper Kevin Friese binnen weniger Sekunden zweimal Gelb. Weil die Köthener keinen zweiten Torhüter dabei hatten, musste ein Feldspieler zwischen die Pfosten. "Nach dem Platzverweis war die Begegnung im Grunde entschieden und hätte am Ende sogar noch deutlicher ausfallen können", sagt Kegler.
Mit dem verwandelten Elfmeter durch Philipp Markert (55.) begann ein Spiel auf ein Tor. Thomas Berger (66./Elfmeter), Martin Eckersberg (68.), Merkel (75.) und Sebastian von Kloeden (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Noch dazu scheiterten die Dessauer etliche Male am Aluminium. Historisch war das Ergebnis schlussendlich dennoch allemal: Seit Beginn der FuPa-Datenerfassung im Jahr 2008 gab es kein vergleichbares Schützenfest dieses Ausmaßes im Kreispokal-Halbfinale des KFV Anhalt-Bitterfeld.
"Jetzt freuen wir uns, erneut im Finale zu stehen", sagt Kegler. Im Endspiel trifft der Dessauer SV 97 auf den Zörbiger FC. "Und ich freue mich persönlich, dort mit ,Schreite' auf einen alten Weggefährten zu treffen", ergänzt Kegler. Mit Sven Schreiter, dem Coach der Zörbiger, hatte der Co-Trainer des DSV einst gemeinsam beim ESV Lokomotive Dessau gespielt. Nun werden sich beide als Trainer im Kreispokal-Endspiel gegenüberstehen.