Kreispokal-Halbfinale: TSV Immenhausen empfängt SG Schauenburg

Am Ostersamstag wartet auf unsere 1. Mannschaft ein echtes Highlight: Im Halbfinale des Kreispokals trifft die TSV Immenhausen auf den Gruppenligisten SG Schauenburg. Anstoß ist am 19. April 2025 um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Immenhausen.

Als einziger verbliebener Kreisoberligist im laufenden Pokalwettbewerb hat sich die Mannschaft von Trainer Marco Stübener bisher eindrucksvoll behauptet. Besonders der überzeugende Viertelfinal-Erfolg gegen die SG Reinhardshagen – ebenfalls ein Gruppenligist – hat gezeigt, dass man auch auf dem Papier überlegene Gegner schlagen kann.



Nun will die TSV den nächsten Favoriten ärgern und mit leidenschaftlichem Einsatz den großen Traum vom Pokalfinale wahr werden lassen.



Im Falle eines Sieges wartet im Finale der Sieger der Begegnung FSV Dörnberg (Verbandsliga) gegen FSV Wolfhagen (Hessenliga). Auch dieses Spiel wird am Ostersamstag ausgetragen. Das große Finale findet am 30. April statt!



Die Mannschaft freut sich auf zahlreiche grün-weiße Unterstützer am Seitenrand. Gemeinsam wollen wir für einen besonderen Fußballnachmittag sorgen und hoffentlich den Einzug ins Pokalfinale feiern!



Also kommt vorbei, unterstützt unsere Jungs und macht den Kunstrasen in Immenhausen zum Hexenkessel!