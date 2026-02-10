Kreispokal-Halbfinale Live! Grevenbroich-Süd empfängt den SV Uedesheim

Halbfinale im Kreispokal Grevenbroich-Neuss – Foto: Christian Haas

Pokalspiele am Abend unter Flutlicht dürften das Herz eines jeden Fußballromantikers höher schlagen lassen. Am Mittwochabend (11. Februar, 20 Uhr) ist es wieder soweit: Im Halbfinale des Kreispokals Grevenbroich-Neuss empfängt der 1. FC Grevenbroich-Süd den SV Uedesheim. Am vergangene Wochenende sind die Bezirksligisten in der Generalprobe bereits aufeinandergetroffen.

Ein Blick auf die letztjährige Pokalreise beider Mannschaften:

Der SV Uedesheim und auch Grevenbroich-Süd scheinen mit dem Druck im Pokalwettbewerb umgehen zu können. Beide Teams standen in der abgelaufenen Saison schon im Halbfinale. Süd konnte sich damals überraschend mit 5:4 gegen die Holzheimer SG durchsetzen, die Uedesheimer mussten sich in einem packenden Elfmeterschießen gegen den VfL Jüchen-Garzweiler geschlagen geben. Letztlich schaffte auch Uedesheim im Spiel um Platz drei die kleine Überraschung und gewann im Elfmeterschießen gegen die HSG. Das auf der Südanlage wiederum ging mit 2:0 an den VfL.

Generalprobe mit besserem Ende für Süd

Schon am vergangenen Sonntag (8. Februar, 15 Uhr) trafen die beiden Halbfinalisten in der Bezirksliga aufeinander – mit dem besseren Ende für die Grevenbroicher. Mit einer 2:1-Führung für den SVU ging es in die Halbzeit, ehe Resul Ahmeti aufdrehte, seinen zweiten und dritten Treffer markierte und so die Partie entschied. Ein ähnlicher Spielverlauf verspricht einen unterhaltsamen Pokalabend auf Augenhöhe sorgen.