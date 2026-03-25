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Kreispokal: Halbfinale Ginsheim vs. Dersim verlegt!
Spielverschiebung aus Respekt vor Beerdigung in Raunheim +++ Partie der beiden Gruppenligisten findet am 8. April statt
von Philipp Durillo · 25.03.2026, 10:40 Uhr · 0 Leser
Das zweite Halbfinale Dersim Rüsselsheim gegen VfB Ginsheim wurde kurzfristig auf den 8. April verschoben. „Uns hat die Anfrage von Dersim am Dienstagabend vor dem Training erreicht“, sagte VfB Trainer Jonas Schuster. Hintergrund ist der Vorfall in einem Bistro in Raunheim, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. „Eines der Opfer war mit dem Verein verbunden. Da die Beerdigung am Donnerstagvormittag ist, wollte Dersim nicht am Vorabend spielen. Diesem Wunsch haben wir entsprochen.“