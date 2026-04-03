Kreispokal-Halbfinale: Broitzem und Kralenriede favorisiert

Am Ostermontag trifft der TSV Timmerlah aus der ersten Kreisklasse Süd auf den SV Kralenriede, der in der Kreisliga aktuell auf Rang vier steht. Timmerlah indes steht auf Rang fünf. Im Viertelfinale setzten sich beide Teams überraschend durch. Kralenriede besiegte den Titelfavoriten Rot-Weiß Braunschweig, während Timmerlah im Elfmeterschießen den Kreisligisten Vahdet Braunschweig besiegte. Beide Teams sind also beflügelt und wollen den Finaleinzug. Favorit ist dennoch natürlich der Kreisligist.

Am Ostermontag kommt es zum Liga-internen Duell zwischen Volkmarode und Broitzem. Bereits am vergangenen Sonntag standen sich die beiden Kontrahenten in der Liga gegenüber, wobei Tabellenführer Broitzem mit 3:1 gegen den Neunten gewann. Auch die beiden direkten Duelle zuvor gewann der Ligaprimus. Im Viertelfinale besiegten beide Teams einen Kreisligisten. Broitzem gewann gegen den Lehndorfer TSV und Volkmarode besiegte den HSC Leu deutlich. Anpfiff ist am Sonntag um 11.00 Uhr