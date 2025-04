Kreispokal-Halbfinale: Aller guten Dinge sollen drei sein

Fürth. Gruppenligist SV Fürth empfängt am Mittwochabend (Anstoß 19.30 Uhr) Ligarivale VfR Fehlheim zum Kreispokal-Halbfinale. Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen beider Mannschaft innerhalb von fünf Tagen. Das Liga-Rückspiel konnte der SV Fürth am Karsamstag beim VfR Fehlheim mit 2:1 für sich entscheiden. Die Mannschaft von SVF-Trainer Jochen Ingelmann wiederholte damit ihren Erfolg im Hinspiel, das ebenfalls 2:1 für die Odenwälder endete. „Wir sind sehr zufrieden. Wir haben eine gute Truppe, die gut harmoniert“, sagt SVF-Sportdirektor Valeri Biljuk zum Erfolg seiner Elf. Das Ziel des SV Fürth in seinem ersten Jahr in der Gruppenliga war der Klassenerhalt. „Und das haben wir geschafft. Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus“.