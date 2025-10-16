 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Die SG kam im Elfmeterschießen weiter.
Die SG kam im Elfmeterschießen weiter. – Foto: Sina Dürrbeck

Kreispokal GV-Neuss live: Viele Tore, aber keine Überraschung

Das Achtelfinale im Kreispokal-Grevenbroich-Süd läuft: Dank einer Gala von Berkay Köktürk gewinnt der 1. FC Grevenbroich-Süd bei Rheinwacht Stürzelberg haushoch. Favoriten setzen sichn durch.

Im Kreispokal Grevenbroich-Neuss läuft das Achtelfinale. Die erste Paarung hat der 1. FC Grevenbroich-Süd klar gewonnen. So ging es dann auch weiter, denn die Favoriten haben sich durchgesetzt. FuPa hält euch in diesem Text auf dem Laufenden.

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 7. Oktober

Di., 07.10.2025, 19:30 Uhr
SV Rheinwacht Stürzelberg
SV Rheinwacht StürzelbergStürzelberg
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
1
8
Abpfiff
Humorlos - so lässt sich der Auftritt des 1. FC Grevenbroich-Süd bei Rheinwacht Stürzelberg wohl zusammenfassen, denn schon zur Pause führte der Bezirksligist mit 6:0. Berkay Köktürk war mit einem Dreierpack in den ersten 30 Minuten mal wieder der entscheidende Mann der Süder, die ein Titelkandidat sind. Maximilian Krafzyk gelang der Ehrentreffer für Stürzelberg.

SV Rheinwacht Stürzelberg – 1. FC Grevenbroich-Süd 1:8
SV Rheinwacht Stürzelberg: Dominik Herrmann, Arne Terborg (76. Dominik Jetten), Yannick Schmitz, Till Kohnen, Marc Daniel Hoffmann (55. Maximilian Krafzyk), Tom Schüßler, Jonas Huppertz, Nico Jochmann (43. Fabian Zasada), Andre Bichel (66. Christoph Schulke), Leon Andreas Müller, Volker Helm (46. Lukas Piel) - Trainer: Arne Helm - Trainer: Volker Helm
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat, Jannes Bienert, Nils Klöther (46. Meliksah Sargin), Ensar Krasniqi, Erol Dzaferi (46. Ramazan Zeybek), Muhammed Arda Öztürk (46. Resul Ahmeti), Kai Uwe Wirtz, Fatih Yaman, Salim Tliashinov, Berkay Köktürk (46. Maurice Woop-Kolanidis) - Trainer: Kai Uwe Wirtz - Trainer: Christian Niebel
Tore: 0:1 Berkay Köktürk (8.), 0:2 Berkay Köktürk (15.), 0:3 Muhammed Arda Öztürk (18.), 0:4 Berkay Köktürk (30.), 0:5 Jonas Huppertz (31. Eigentor), 0:6 Kai Uwe Wirtz (34.), 0:7 Fatih Yaman (48.), 0:8 Maurice Woop-Kolanidis (69. Handelfmeter), 1:8 Maximilian Krafzyk (83.)

_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 9. Oktober

Do., 09.10.2025, 19:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
0
4
Klassenunterschied im Pokalduell: Der SC Kapellen-Erft setzte sich souverän bei der DJK Novesia Neuss durch und zog ungefährdet in die nächste Runde ein. Kazuki Hayashi (22.) brachte die Gäste in Führung, ehe Luca Tim Jerz (35.) und Nils Mäker (60.) nachlegten. Den Schlusspunkt setzte Cain Zaunbrecher (81.) nach einem Konter. Die DJK hielt phasenweise gut dagegen, konnte die spielerische Überlegenheit des Landesligisten aber nicht bremsen.

DJK Novesia Neuss – SC Kapellen-Erft 0:4
DJK Novesia Neuss: Marcel Cremer, Christian Bergmayer (65. Niko Arvanitidis), Nikolai Spelter, Kimon Ferber, Ivan Lourenço Vieira, Sebastian Lohr, Meikel Pinho da Silva, Andre Gomes Jordao (75. Ugur Azak), Pascal Felix Schulenberg (65. Ruben Barrink), David Hoeveler (58. Luis Falkowski), Saverio Amoroso (75. Devrim Celik) - Trainer: Darius Ferber
SC Kapellen-Erft: Felix Grobarek, Germanos Ioannidis (60. Jan Lukas Nosel), Efe Özen, Luca Tim Jerz, Bryan Schomann (60. Jonas Giesen), Leonard Lekaj (75. Jeremy Franklyn Müller), Hiroya Suguro (46. Cain Zaunbrecher), Kazuki Hayashi, Nils Mäker, Justin Schiffer, Janis Waffenschmidt (75. Sergio Fernandez) - Trainer: Lennart Ingmann - Co-Trainer: Thomas Welzer - Co-Trainer: Illich Mendoza
Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Kazuki Hayashi (22.), 0:2 Luca Tim Jerz (35.), 0:3 Nils Mäker (60.), 0:4 Cain Zaunbrecher (81.)

_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 14. Oktober

Di., 14.10.2025, 20:00 Uhr
SV Bedburdyck/Gierath
SV Bedburdyck/GierathBedburdyck
TuS Hackenbroich
TuS HackenbroichHackenbroich
5
2
Abpfiff
Der SV Bedburdyck/Gierath steht nach einem überzeugenden Auftritt in der nächsten Pokalrunde. Die Mannschaft von Lukas Baumann dominierte die Partie früh und führte durch Treffer von Leon Sauer (20.) und Oliver Roelen (40.) bereits zur Pause komfortabel. Nach dem Seitenwechsel bauten Max Schwarzkopf, Kilian Mischtal und Nils Poll den Vorsprung auf 5:0 aus. In der Schlussphase betrieb der TuS Hackenbroich mit Toren von Stephan Dung (82.) und einem weiteren Treffer in der Nachspielzeit lediglich Ergebniskosmetik.

SV Bedburdyck/Gierath – TuS Hackenbroich 5:2
SV Bedburdyck/Gierath: Philipp Alexander Brandt, Thomas Tillenburg, Simon Kuß (75. Luca Möllenbeck), Jonas Piepenbrink (88. Ben Beulen), Jan Tillmann, Oliver Roelen (46. Nils Poll), Felix Ahrweiler, Leon Sauer, Henri Johann Jakob Sautner (55. Lukas Bättgen), Max Schwarzkopf (70. Julius Rausch), Kilian Mischtal - Trainer: Lukas Baumann
TuS Hackenbroich: Dominic Frania, Jagroop Singh, Pascal Muckel, Ahmad Farzat, Felix Schorer, Dominik Linden, Stephan Dung, Jonas Yared, Omid Gerami, Leandro Chillemi, Ali Dagdeviren - Trainer: Harald Bongers
Tore: 1:0 Leon Sauer (20.), 2:0 Oliver Roelen (40.), 3:0 Max Schwarzkopf (48.), 4:0 Kilian Mischtal (66.), 5:0 Nils Poll (73.), 5:1 Stephan Dung (82.), 5:2 (90.+1)

_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 15. Oktober

Gestern, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
0
7
Abpfiff
Ein einseitiges Duell: Die DJK Gnadental dominierte von Beginn an und ließ dem VfR Büttgen keine Chance. Besonders Nico Kaufmann glänzte mit einem Dreierpack (54./55./74.), dazu trafen Malte Hauenstein, Ibrahima Traoré, Oliver Wargalla und Maurice Girke. Nach der Gelb-Roten Karte für Timo Piel (85.) wurde das Büttgener Aus besiegelt.

Gestern, 19:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
1
2
Abpfiff
Trotz Blitzstart durch David Jäger (4.) musste sich der BV Wevelinghoven am Ende knapp geschlagen geben. Der VdS Nievenheim fand aber ins Spiel, glich durch Roberto Leon Grillo (23.) aus und drehte die Partie nach dem Seitenwechsel durch Nils Jochmann (54.). Die Gastgeber kämpften bis zum Schluss, konnten die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Gestern, 19:30 Uhr
DJK Germania Hoisten
DJK Germania HoistenDJK Hoisten
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
5
n.E.
6
Abpfiff
Dramatik pur in Hoisten: Nach 120 Minuten stand es 2:2, im Elfmeterschießen fiel die Entscheidung. Beide Teams vergaben mehrfach, ehe David Bel Lang den entscheidenden Schuss zum 6:5 verwandelte. Die SG Grimlinghausen/Norf zieht damit nach einem nervenaufreibenden Pokalfight ins Viertelfinale ein.

Gestern, 19:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
0
1
Abpfiff
Der SV Rosellen zog dank eines frühen Treffers von Kwadwo Atta-Yeboah (26.) in die nächste Runde ein. Die SG Orken-Noithausen versuchte im zweiten Durchgang zwar ihr Möglichstes, doch nach der Gelb-Roten Karte für Dennis Franica (83.) ging das Spiel verloren.

Gestern, 19:30 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
2
5
Abpfiff
Der SV Uedesheim wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann deutlich mit 5:2. Luis Winfried war mit drei Treffern der überragende Mann des Spiels. Nach einem frühen Eigentor (10.) und dem 0:2 (16.) fand Delhoven zwar kurz zurück, doch die Gäste entschieden die Partie mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause. Der Anschlusstreffer blieb nur Ergebniskosmetik.

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

Achtelfinale
Di., 07.10.25 19:30 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 09.10.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SC Kapellen-Erft
Di., 14.10.25 20:00 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - TuS Hackenbroich
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - VdS 1920 Nievenheim
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr DJK Germania Hoisten - SG Grimlinghausen / Norf
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Uedesheim
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - DJK Gnadental

