Kreispokal GV-Neuss live: Süd gewinnt hoch, Novesia hofft

Im Kreispokal Grevenbroich-Neuss läuft das Achtelfinale. Die erste Paarung hat der 1. FC Grevenbroich-Süd klar gewonnen. Am Donnerstag findet mit dem Gastspiel des SC Kapellen-Erft bei Novesia Neuss das zweite Match der Woche statt, die restlichen Partien gehen in er kommenden Woche über die Bühne. FuPa hält euch in diesem Text auf dem Laufenden.
SV Rheinwacht Stürzelberg – 1. FC Grevenbroich-Süd 1:8
SV Rheinwacht Stürzelberg: Dominik Herrmann, Arne Terborg (76. Dominik Jetten), Yannick Schmitz, Till Kohnen, Marc Daniel Hoffmann (55. Maximilian Krafzyk), Tom Schüßler, Jonas Huppertz, Nico Jochmann (43. Fabian Zasada), Andre Bichel (66. Christoph Schulke), Leon Andreas Müller, Volker Helm (46. Lukas Piel) - Trainer: Arne Helm - Trainer: Volker Helm
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat, Jannes Bienert, Nils Klöther (46. Meliksah Sargin), Ensar Krasniqi, Erol Dzaferi (46. Ramazan Zeybek), Muhammed Arda Öztürk (46. Resul Ahmeti), Kai Uwe Wirtz, Fatih Yaman, Salim Tliashinov, Berkay Köktürk (46. Maurice Woop-Kolanidis) - Trainer: Kai Uwe Wirtz - Trainer: Christian Niebel
Tore: 0:1 Berkay Köktürk (8.), 0:2 Berkay Köktürk (15.), 0:3 Muhammed Arda Öztürk (18.), 0:4 Berkay Köktürk (30.), 0:5 Jonas Huppertz (31. Eigentor), 0:6 Kai Uwe Wirtz (34.), 0:7 Fatih Yaman (48.), 0:8 Maurice Woop-Kolanidis (69. Handelfmeter), 1:8 Maximilian Krafzyk (83.)
Achtelfinale
Di., 07.10.25 19:30 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 09.10.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SC Kapellen-Erft
Di., 14.10.25 20:00 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - TuS Hackenbroich
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - VdS 1920 Nievenheim
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr DJK Germania Hoisten - SG Grimlinghausen / Norf
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Uedesheim
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - DJK Gnadental