Süder dürfen jubeln.
Süder dürfen jubeln. – Foto: Olaf Moll

Kreispokal GV-Neuss live: Süd gewinnt hoch, Novesia hofft

Das Achtelfinale im Kreispokal-Grevenbroich-Süd läuft: Dank einer Gala von Berkay Köktürk gewinnt der 1. FC Grevenbroich-Süd bei Rheinwacht Stürzelberg haushoch. Novesia Neuss empfängt den SC Kapellen-Erft.

Im Kreispokal Grevenbroich-Neuss läuft das Achtelfinale. Die erste Paarung hat der 1. FC Grevenbroich-Süd klar gewonnen. Am Donnerstag findet mit dem Gastspiel des SC Kapellen-Erft bei Novesia Neuss das zweite Match der Woche statt, die restlichen Partien gehen in er kommenden Woche über die Bühne. FuPa hält euch in diesem Text auf dem Laufenden.

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 7. Oktober

Gestern, 19:30 Uhr
SV Rheinwacht Stürzelberg
SV Rheinwacht StürzelbergStürzelberg
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
1
8
Abpfiff
Humorlos - so lässt sich der Auftritt des 1. FC Grevenbroich-Süd bei Rheinwacht Stürzelberg wohl zusammenfassen, denn schon zur Pause führte der Bezirksligist mit 6:0. Berkay Köktürk war mit einem Dreierpack in den ersten 30 Minuten mal wieder der entscheidende Mann der Süder, die ein Titelkandidat sind. Maximilian Krafzyk gelang der Ehrentreffer für Stürzelberg.

SV Rheinwacht Stürzelberg – 1. FC Grevenbroich-Süd 1:8
SV Rheinwacht Stürzelberg: Dominik Herrmann, Arne Terborg (76. Dominik Jetten), Yannick Schmitz, Till Kohnen, Marc Daniel Hoffmann (55. Maximilian Krafzyk), Tom Schüßler, Jonas Huppertz, Nico Jochmann (43. Fabian Zasada), Andre Bichel (66. Christoph Schulke), Leon Andreas Müller, Volker Helm (46. Lukas Piel) - Trainer: Arne Helm - Trainer: Volker Helm
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat, Jannes Bienert, Nils Klöther (46. Meliksah Sargin), Ensar Krasniqi, Erol Dzaferi (46. Ramazan Zeybek), Muhammed Arda Öztürk (46. Resul Ahmeti), Kai Uwe Wirtz, Fatih Yaman, Salim Tliashinov, Berkay Köktürk (46. Maurice Woop-Kolanidis) - Trainer: Kai Uwe Wirtz - Trainer: Christian Niebel
Tore: 0:1 Berkay Köktürk (8.), 0:2 Berkay Köktürk (15.), 0:3 Muhammed Arda Öztürk (18.), 0:4 Berkay Köktürk (30.), 0:5 Jonas Huppertz (31. Eigentor), 0:6 Kai Uwe Wirtz (34.), 0:7 Fatih Yaman (48.), 0:8 Maurice Woop-Kolanidis (69. Handelfmeter), 1:8 Maximilian Krafzyk (83.)

_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 9. Oktober

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
19:30
_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 14. Oktober

Di., 14.10.2025, 20:00 Uhr
SV Bedburdyck/Gierath
SV Bedburdyck/GierathBedburdyck
TuS Hackenbroich
TuS HackenbroichHackenbroich
20:00
_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 15. Oktober

Mi., 15.10.2025, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
20:00live
Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
19:30
Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr
DJK Germania Hoisten
DJK Germania HoistenDJK Hoisten
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
19:30live
Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
19:30
Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
19:30
_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

Achtelfinale
Di., 07.10.25 19:30 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 09.10.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SC Kapellen-Erft
Di., 14.10.25 20:00 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - TuS Hackenbroich
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - VdS 1920 Nievenheim
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr DJK Germania Hoisten - SG Grimlinghausen / Norf
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Uedesheim
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - DJK Gnadental

