Kreispokal GV-Neuss live: Süd gewinnt hoch, Novesia hofft

Humorlos - so lässt sich der Auftritt des 1. FC Grevenbroich-Süd bei Rheinwacht Stürzelberg wohl zusammenfassen, denn schon zur Pause führte der Bezirksligist mit 6:0. Berkay Köktürk war mit einem Dreierpack in den ersten 30 Minuten mal wieder der entscheidende Mann der Süder, die ein Titelkandidat sind. Maximilian Krafzyk gelang der Ehrentreffer für Stürzelberg.

SV Rheinwacht Stürzelberg – 1. FC Grevenbroich-Süd 1:8

SV Rheinwacht Stürzelberg: Dominik Herrmann, Arne Terborg (76. Dominik Jetten), Yannick Schmitz, Till Kohnen, Marc Daniel Hoffmann (55. Maximilian Krafzyk), Tom Schüßler, Jonas Huppertz, Nico Jochmann (43. Fabian Zasada), Andre Bichel (66. Christoph Schulke), Leon Andreas Müller, Volker Helm (46. Lukas Piel) - Trainer: Arne Helm - Trainer: Volker Helm

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat, Jannes Bienert, Nils Klöther (46. Meliksah Sargin), Ensar Krasniqi, Erol Dzaferi (46. Ramazan Zeybek), Muhammed Arda Öztürk (46. Resul Ahmeti), Kai Uwe Wirtz, Fatih Yaman, Salim Tliashinov, Berkay Köktürk (46. Maurice Woop-Kolanidis) - Trainer: Kai Uwe Wirtz - Trainer: Christian Niebel

Tore: 0:1 Berkay Köktürk (8.), 0:2 Berkay Köktürk (15.), 0:3 Muhammed Arda Öztürk (18.), 0:4 Berkay Köktürk (30.), 0:5 Jonas Huppertz (31. Eigentor), 0:6 Kai Uwe Wirtz (34.), 0:7 Fatih Yaman (48.), 0:8 Maurice Woop-Kolanidis (69. Handelfmeter), 1:8 Maximilian Krafzyk (83.)

