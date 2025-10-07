Kreispokal GV-Neuss live: Stürzelberg fordert Grevenbroich-Süd

Im Kreispokal Grevenbroich-Neuss beginnt am Dienstag das Achtelfinale der diesjährigen Ausgabe mit dem Heimspiel des SV Rheinwacht Stürzelberg gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd. Am Donnerstag findet mit dem Gastspiel des SC Kapellen-Erft bei Novesia Neuss das zweite Match der Woche statt, die restlichen Partien gehen in er kommenden Woche über die Bühne. FuPa hält euch in diesem Text auf dem Laufenden.
Achtelfinale
Di., 07.10.25 19:30 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 09.10.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SC Kapellen-Erft
Di., 14.10.25 20:00 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - TuS Hackenbroich
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - VdS 1920 Nievenheim
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr DJK Germania Hoisten - SG Grimlinghausen / Norf
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Uedesheim
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - DJK Gnadental