Allgemeines
Novesia trifft auf Kapellen.
Novesia trifft auf Kapellen. – Foto: Olaf Moll

Kreispokal GV-Neuss live: Stürzelberg fordert Grevenbroich-Süd

Das Achtelfinale im Kreispokal-Grevenbroich-Süd läuft: In dieser Woche spielen Rheinwacht Stürzelberg, 1. FC Grevenbroich-Süd, Novesia Neuss und der SC Kapellen-Erft.

Im Kreispokal Grevenbroich-Neuss beginnt am Dienstag das Achtelfinale der diesjährigen Ausgabe mit dem Heimspiel des SV Rheinwacht Stürzelberg gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd. Am Donnerstag findet mit dem Gastspiel des SC Kapellen-Erft bei Novesia Neuss das zweite Match der Woche statt, die restlichen Partien gehen in er kommenden Woche über die Bühne. FuPa hält euch in diesem Text auf dem Laufenden.

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 7. Oktober

Heute, 19:30 Uhr
SV Rheinwacht Stürzelberg
SV Rheinwacht StürzelbergStürzelberg
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
19:30live
Spieltext Stürzelberg - Grevenb.-Süd

_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 9. Oktober

Do., 09.10.2025, 19:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
19:30
Spieltext DJK Novesia - SC Kapellen

_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 14. Oktober

Di., 14.10.2025, 20:00 Uhr
SV Bedburdyck/Gierath
SV Bedburdyck/GierathBedburdyck
TuS Hackenbroich
TuS HackenbroichHackenbroich
20:00
Spieltext Bedburdyck - Hackenbroich

_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 15. Oktober

Mi., 15.10.2025, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
20:00live
Spieltext VfR Büttgen - Gnadental

Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
19:30
Spieltext Wevelinghoven - Nievenheim

Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr
DJK Germania Hoisten
DJK Germania HoistenDJK Hoisten
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
19:30live
Spieltext DJK Hoisten - SG Grimlinghausen

Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
19:30
Spieltext SG Orken - SV Rosellen

Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
19:30
Spieltext Delhoven - Uedesheim

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

Achtelfinale
Di., 07.10.25 19:30 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 09.10.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SC Kapellen-Erft
Di., 14.10.25 20:00 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - TuS Hackenbroich
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - VdS 1920 Nievenheim
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr DJK Germania Hoisten - SG Grimlinghausen / Norf
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Uedesheim
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - DJK Gnadental

