Kreispokal GV-Neuss live: Stürzelberg fordert Grevenbroich-Süd

Im Kreispokal Grevenbroich-Neuss beginnt am Dienstag das Achtelfinale der diesjährigen Ausgabe mit dem Heimspiel des SV Rheinwacht Stürzelberg gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd. Am Donnerstag findet mit dem Gastspiel des SC Kapellen-Erft bei Novesia Neuss das zweite Match der Woche statt, die restlichen Partien gehen in er kommenden Woche über die Bühne. FuPa hält euch in diesem Text auf dem Laufenden.