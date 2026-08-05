Kreispokal GV-Neuss live: So läuft die 2. Runde - ab Mittwoch

Nachdem in der 1. Runde unter anderem die Sportfreunde Vorst, die SVG Grevenbroich und die TuS Reuschenberg ausgeschieden sind, steigen im Kreispokal Grevenbroich-Neuss ab Mittwoch bereits die Duelle der 2. Runde. Die Liveticker und Ergebnisse gibt es auf FuPa.
2. Runde
Mi., 05.08.26 20:00 Uhr SSV Delrath - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 06.08.26 19:30 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg - SG Grimlinghausen / Norf
Do., 06.08.26 20:00 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen
So., 09.08.26 13:00 Uhr VfR 06 Neuss - SVG Neuss-Weissenberg
So., 09.08.26 14:00 Uhr BV Weckhoven - FC Straberg
So., 09.08.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Gnadental
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Elfgen - DJK Novesia Neuss
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Gohr - TSV Bayer Dormagen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Kaarst - VdS 1920 Nievenheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hemmerden - TuS Hackenbroich
So., 09.08.26 15:00 Uhr TJ Dormagen - FC Zons
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - SV Bedburdyck/Gierath
So., 09.08.26 16:00 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Uedesheim
Di., 11.08.26 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SC Kapellen-Erft
Di., 11.08.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Rosellen
1. Runde
Fr., 31.07.26 20:00 Uhr TJ Dormagen - SG Neukirchen-Hülchrath 8:7
Fr., 31.07.26 20:00 Uhr SG Frimmersdorf/Neurath - FC Zons 12:13
So., 02.08.26 15:00 Uhr DJK Eintracht Hoeningen - VfR Büttgen 0:3
So., 02.08.26 15:00 Uhr TuS Hackenbroich - DJK Germania Hoisten 4:2
So., 02.08.26 15:00 Uhr DJK Rheinkraft Neuss - VfR 06 Neuss 0:3
So., 02.08.26 15:00 Uhr KSV Mesopotamia Grevenbroich - FC SF Delhoven 1:10
So., 02.08.26 15:00 Uhr SVG Grevenbroich - SV Bedburdyck/Gierath 0:9
So., 02.08.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - Sportfreunde Vorst 4:1
So., 02.08.26 15:00 Uhr Dormagen Trabzonspor - FSV Vatan Neuss 1:7
So., 02.08.26 15:00 Uhr SG Kaarst - TuS Reuschenberg 2:1
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Straberg - SpVg Gustorf/Gindorf 4:2
So., 02.08.26 15:00 Uhr Polizei SV Neuss - SG Grimlinghausen / Norf 2:5