 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Kreispokal GV-Neuss live: So läuft die 2. Runde - ab Mittwoch

Im Kreispokal Grevenbroich-Neuss läuft bereits die 2. Runde. Am Mittwoch eröffnen der SSV Delrath und der 1. FC Grevenbroich-Süd die nächsten K.o.-Spiele.

von André Nückel · Heute, 11:33 Uhr · 0 Leser
Die Ticker und Ergebnisse der 2. Pokalrunde in Neuss.
Die Ticker und Ergebnisse der 2. Pokalrunde in Neuss. – Foto: Claudia Pillekamp

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Landesliga 2
Bezirksliga 1
Kreisliga A GV/NE
Kreisliga B1 GV/NE
Kreisliga B2 GV/NE

Nachdem in der 1. Runde unter anderem die Sportfreunde Vorst, die SVG Grevenbroich und die TuS Reuschenberg ausgeschieden sind, steigen im Kreispokal Grevenbroich-Neuss ab Mittwoch bereits die Duelle der 2. Runde. Die Liveticker und Ergebnisse gibt es auf FuPa.

>>> Zum Kreispokal Grevenbroich-Neuss

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 5. August

Heute, 20:00 Uhr
SSV Delrath
SSV DelrathSSV Delrath
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
20:00
Spieltext SSV Delrath - Grevenb.-Süd

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Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 6. August

Morgen, 19:30 Uhr
SV Rheinwacht Stürzelberg
SV Rheinwacht StürzelbergStürzelberg
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
19:30
Spieltext Stürzelberg - SG Grimlinghaus...

Morgen, 20:00 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
20:00
Spieltext SV Glehn - SG Orken

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Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 9. August

So., 09.08.2026, 13:00 Uhr
VfR 06 Neuss
VfR 06 NeussVfR Neuss
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
13:00
Spieltext VfR Neuss - Weissenberg

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
BV Weckhoven
BV WeckhovenWeckhoven
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
14:00
Spieltext Weckhoven - FC Straberg

So., 09.08.2026, 14:30 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
14:30
Spieltext Delhoven - Wevelinghov.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:00
Spieltext TuS Grevenb. - Gnadental

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Elfgen
SV Rot-Weiß ElfgenRW Elfgen
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
15:00
Spieltext RW Elfgen - DJK Novesia

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SuS Gohr
SuS GohrSuS Gohr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
15:00
Spieltext SuS Gohr - TSV Bayer

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SG Kaarst
SG KaarstSG Kaarst
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:00live
Spieltext SG Kaarst - Nievenheim

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Hemmerden
SV HemmerdenHemmerden
TuS Hackenbroich
TuS HackenbroichHackenbroich
15:00
Spieltext Hemmerden - Hackenbroich

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
TJ Dormagen
TJ DormagenTJ Dormagen
FC Zons
FC ZonsFC Zons
15:00
Spieltext TJ Dormagen - FC Zons

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SG Rommerskirchen-Gilbach
SG Rommerskirchen-GilbachSG Roki-Gil
SV Bedburdyck/Gierath
SV Bedburdyck/GierathBedburdyck
15:00
Spieltext SG Roki-Gil - Bedburdyck

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
16:00
Spieltext FSV Vatan - Uedesheim

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Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 11. August

Di., 11.08.2026, 20:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
20:00
Spieltext Ge. Grefrath - SC Kapellen

Di., 11.08.2026, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
20:00
Spieltext VfR Büttgen - SV Rosellen

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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

2. Runde
Mi., 05.08.26 20:00 Uhr SSV Delrath - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 06.08.26 19:30 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg - SG Grimlinghausen / Norf
Do., 06.08.26 20:00 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen
So., 09.08.26 13:00 Uhr VfR 06 Neuss - SVG Neuss-Weissenberg
So., 09.08.26 14:00 Uhr BV Weckhoven - FC Straberg
So., 09.08.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Gnadental
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Elfgen - DJK Novesia Neuss
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Gohr - TSV Bayer Dormagen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Kaarst - VdS 1920 Nievenheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hemmerden - TuS Hackenbroich
So., 09.08.26 15:00 Uhr TJ Dormagen - FC Zons
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - SV Bedburdyck/Gierath
So., 09.08.26 16:00 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Uedesheim
Di., 11.08.26 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SC Kapellen-Erft
Di., 11.08.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Rosellen

1. Runde
Fr., 31.07.26 20:00 Uhr TJ Dormagen - SG Neukirchen-Hülchrath 8:7
Fr., 31.07.26 20:00 Uhr SG Frimmersdorf/Neurath - FC Zons 12:13
So., 02.08.26 15:00 Uhr DJK Eintracht Hoeningen - VfR Büttgen 0:3
So., 02.08.26 15:00 Uhr TuS Hackenbroich - DJK Germania Hoisten 4:2
So., 02.08.26 15:00 Uhr DJK Rheinkraft Neuss - VfR 06 Neuss 0:3
So., 02.08.26 15:00 Uhr KSV Mesopotamia Grevenbroich - FC SF Delhoven 1:10
So., 02.08.26 15:00 Uhr SVG Grevenbroich - SV Bedburdyck/Gierath 0:9
So., 02.08.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - Sportfreunde Vorst 4:1
So., 02.08.26 15:00 Uhr Dormagen Trabzonspor - FSV Vatan Neuss 1:7
So., 02.08.26 15:00 Uhr SG Kaarst - TuS Reuschenberg 2:1
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Straberg - SpVg Gustorf/Gindorf 4:2
So., 02.08.26 15:00 Uhr Polizei SV Neuss - SG Grimlinghausen / Norf 2:5


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