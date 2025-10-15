Kreispokal GV-Neuss live: Fünf Spiele am Mittwoch

Im Kreispokal Grevenbroich-Neuss läuft das Achtelfinale. Die erste Paarung hat der 1. FC Grevenbroich-Süd klar gewonnen. Die restlichen Partien gehen am Mittwoch über die Bühne. FuPa hält euch in diesem Text auf dem Laufenden.
SV Rheinwacht Stürzelberg – 1. FC Grevenbroich-Süd 1:8
SV Rheinwacht Stürzelberg: Dominik Herrmann, Arne Terborg (76. Dominik Jetten), Yannick Schmitz, Till Kohnen, Marc Daniel Hoffmann (55. Maximilian Krafzyk), Tom Schüßler, Jonas Huppertz, Nico Jochmann (43. Fabian Zasada), Andre Bichel (66. Christoph Schulke), Leon Andreas Müller, Volker Helm (46. Lukas Piel) - Trainer: Arne Helm - Trainer: Volker Helm
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat, Jannes Bienert, Nils Klöther (46. Meliksah Sargin), Ensar Krasniqi, Erol Dzaferi (46. Ramazan Zeybek), Muhammed Arda Öztürk (46. Resul Ahmeti), Kai Uwe Wirtz, Fatih Yaman, Salim Tliashinov, Berkay Köktürk (46. Maurice Woop-Kolanidis) - Trainer: Kai Uwe Wirtz - Trainer: Christian Niebel
Tore: 0:1 Berkay Köktürk (8.), 0:2 Berkay Köktürk (15.), 0:3 Muhammed Arda Öztürk (18.), 0:4 Berkay Köktürk (30.), 0:5 Jonas Huppertz (31. Eigentor), 0:6 Kai Uwe Wirtz (34.), 0:7 Fatih Yaman (48.), 0:8 Maurice Woop-Kolanidis (69. Handelfmeter), 1:8 Maximilian Krafzyk (83.)
DJK Novesia Neuss – SC Kapellen-Erft 0:4
DJK Novesia Neuss: Marcel Cremer, Christian Bergmayer (65. Niko Arvanitidis), Nikolai Spelter, Kimon Ferber, Ivan Lourenço Vieira, Sebastian Lohr, Meikel Pinho da Silva, Andre Gomes Jordao (75. Ugur Azak), Pascal Felix Schulenberg (65. Ruben Barrink), David Hoeveler (58. Luis Falkowski), Saverio Amoroso (75. Devrim Celik) - Trainer: Darius Ferber
SC Kapellen-Erft: Felix Grobarek, Germanos Ioannidis (60. Jan Lukas Nosel), Efe Özen, Luca Tim Jerz, Bryan Schomann (60. Jonas Giesen), Leonard Lekaj (75. Jeremy Franklyn Müller), Hiroya Suguro (46. Cain Zaunbrecher), Kazuki Hayashi, Nils Mäker, Justin Schiffer, Janis Waffenschmidt (75. Sergio Fernandez) - Trainer: Lennart Ingmann - Co-Trainer: Thomas Welzer - Co-Trainer: Illich Mendoza
Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Kazuki Hayashi (22.), 0:2 Luca Tim Jerz (35.), 0:3 Nils Mäker (60.), 0:4 Cain Zaunbrecher (81.)
SV Bedburdyck/Gierath – TuS Hackenbroich 5:2
SV Bedburdyck/Gierath: Philipp Alexander Brandt, Thomas Tillenburg, Simon Kuß (75. Luca Möllenbeck), Jonas Piepenbrink (88. Ben Beulen), Jan Tillmann, Oliver Roelen (46. Nils Poll), Felix Ahrweiler, Leon Sauer, Henri Johann Jakob Sautner (55. Lukas Bättgen), Max Schwarzkopf (70. Julius Rausch), Kilian Mischtal - Trainer: Lukas Baumann
TuS Hackenbroich: Dominic Frania, Jagroop Singh, Pascal Muckel, Ahmad Farzat, Felix Schorer, Dominik Linden, Stephan Dung, Jonas Yared, Omid Gerami, Leandro Chillemi, Ali Dagdeviren - Trainer: Harald Bongers
Tore: 1:0 Leon Sauer (20.), 2:0 Oliver Roelen (40.), 3:0 Max Schwarzkopf (48.), 4:0 Kilian Mischtal (66.), 5:0 Nils Poll (73.), 5:1 Stephan Dung (82.), 5:2 (90.+1)
Achtelfinale
Di., 07.10.25 19:30 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 09.10.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SC Kapellen-Erft
Di., 14.10.25 20:00 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - TuS Hackenbroich
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - VdS 1920 Nievenheim
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr DJK Germania Hoisten - SG Grimlinghausen / Norf
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Uedesheim
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - DJK Gnadental