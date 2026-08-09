 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Kreispokal GV-Neuss: Eine Wertung und viele klare Ergebnisse

Die 2. Runde im Kreispokal Grevenbroich-Neuss brachte Kantersiege, späte Entscheidungen und eine Wertung zugunsten von FSV Vatan Neuss.

von André Nückel · Gestern, 19:53 Uhr · 0 Leser
Die Ticker und Ergebnisse der 2. Pokalrunde in Neuss.
Die Ticker und Ergebnisse der 2. Pokalrunde in Neuss. – Foto: Claudia Pillekamp

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In der 2. Runde des Kreispokals Grevenbroich-Neuss jubelten DJK Novesia Neuss und DJK Gnadental über hohe Siege. Der FC SF Delhoven gewann spät, der FSV Vatan Neuss kam per Wertung weiter.

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Novesia und Gnadental mit Kantersiegen

Das deutlichste Ergebnis der Runde lieferte DJK Novesia Neuss. Beim SV Rot-Weiß Elfgen gewann die Mannschaft von Darius Ferber mit 13:0. Daniel Ferber traf dreimal, Mohamed Doumbouya, Pascal Felix Firley und Ruben Barrink erzielten jeweils zwei Tore. Auch Tim Nehrbauer, Nico Deniz Syska, Saverio Amoroso und Noa Gabriel Guerreiro Batista waren erfolgreich. Noch einen überragenden Einzelauftritt gab es beim 11:0 von DJK Gnadental bei TuS Grevenbroich. Marco Lüttgen traf sechsmal, Vojno Jesic legte drei Treffer nach. Volkan Özkan und Denis Massold komplettierten den zweistelligen Erfolg.

Ebenfalls klar weiter ist TuS Hackenbroich, das beim SV Hemmerden mit 7:0 triumphierte. Die Torschützen wurden nicht übermittelt. SV Glehn setzte sich gegen SG Orken-Noithausen mit 6:0 durch. Nach frühen Treffern von Maximilian Kuhs und Jonah Flinn Kluth legten Simon Jansen, der doppelte Fabian Zierau und Thomas Burbach nach.

Delhoven und Straberg zittern sich durch

Mehr Spannung gab es beim 3:2 von FC SF Delhoven gegen BV Wevelinghoven. Kaan Erdogan brachte Delhoven früh in Führung, Dennis Franica glich per Handelfmeter aus. Nach Treffern von Yassine Alaoui Ismaili und Hendrik Reiff führte Delhoven 3:1, ehe Alican Korkmaz in der Nachspielzeit noch verkürzte. Nach Abpfiff sah Korkmaz wegen Meckerns Gelb-Rot.

Auch FC Straberg musste bis zum Schluss arbeiten. Beim BV Weckhoven trafen Steve Lohs und Kevin Korn binnen zwei Minuten zum 2:0. Louis-Maximilian Skrobotz gelang in der Nachspielzeit nur noch das 1:2. Die SVG Neuss-Weissenberg holte ein torreiches Duell beim VfR 06 Neuss mit 6:4. TJ Dormagen setzte sich gegen FC Zons mit 3:1 durch. Cagatay Yamac, Jason Edler und Hussein Hammoud trafen für Dormagen, Mahmud Ashour verwandelte für Zons einen Foulelfmeter.

Grevenbroich-Süd, Nievenheim und Bedburdyck weiter

Der 1. FC Grevenbroich-Süd gewann beim SSV Delrath mit 4:0. Marcel Hensel traf doppelt, dazu waren Sherif Krasniqi und Emre Demirbolat erfolgreich. Delrath beendete das Spiel nach Rot gegen Niklas Nepp in Unterzahl. Die SG Grimlinghausen / Norf siegte bei SV Rheinwacht Stürzelberg mit 3:1. Moritz Gabriel erzielte alle drei Treffer für die Gäste. Till Kohnen hatte zwischenzeitlich verkürzt, zudem scheiterte Seymen Adibelli mit einem Foulelfmeter an Niko Krüger.

VdS 1920 Nievenheim gewann bei SG Kaarst mit 4:1. Roberto Leon Grillo, Luis Winfried, Gabriel August und Ayman Masatou trafen, Kaarsts Torwart Nils Frederik Hofferbert sah wegen einer Notbremse Rot. SV Bedburdyck/Gierath drehte bei SG Rommerskirchen-Gilbach ein frühes 0:1 und jubelte durch Treffer von Raul Jimenez Ubeda, Max Schwarzkopf und Johannes Gerresheim dennoch mit 3:1.

TSV Bayer Dormagen setzte sich beim SuS Gohr mit 3:0 durch. Niclas Kuypers traf doppelt, Dominik Dobras setzte den Schlusspunkt. FSV Vatan Neuss kam kampflos weiter: Das Spiel gegen SV Uedesheim wurde wegen des Rückzugs der Gäste mit 2:0 gewertet.

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 5. August

Mi., 05.08.2026, 20:00 Uhr
SSV Delrath
SSV DelrathSSV Delrath
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
0
4
Abpfiff

_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 6. August

Do., 06.08.2026, 20:00 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
6
0

_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 9. August

Gestern, 13:00 Uhr
VfR 06 Neuss
VfR 06 NeussVfR Neuss
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
4
6

Gestern, 14:00 Uhr
BV Weckhoven
BV WeckhovenWeckhoven
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
1
2
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
0
11
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Elfgen
SV Rot-Weiß ElfgenRW Elfgen
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
0
13
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SuS Gohr
SuS GohrSuS Gohr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
0
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SG Kaarst
SG KaarstSG Kaarst
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
1
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Hemmerden
SV HemmerdenHemmerden
TuS Hackenbroich
TuS HackenbroichHackenbroich
0
7
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TJ Dormagen
TJ DormagenTJ Dormagen
FC Zons
FC ZonsFC Zons
3
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SG Rommerskirchen-Gilbach
SG Rommerskirchen-GilbachSG Roki-Gil
SV Bedburdyck/Gierath
SV Bedburdyck/GierathBedburdyck
1
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
2
0
§ Urteil

_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am 11. August

Morgen, 20:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
20:00live
Spieltext Ge. Grefrath - SC Kapellen

Morgen, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
20:00
Spieltext VfR Büttgen - SV Rosellen

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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

2. Runde
Mi., 05.08.26 20:00 Uhr SSV Delrath - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 06.08.26 19:30 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg - SG Grimlinghausen / Norf
Do., 06.08.26 20:00 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen
So., 09.08.26 13:00 Uhr VfR 06 Neuss - SVG Neuss-Weissenberg
So., 09.08.26 14:00 Uhr BV Weckhoven - FC Straberg
So., 09.08.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Gnadental
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Elfgen - DJK Novesia Neuss
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Gohr - TSV Bayer Dormagen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Kaarst - VdS 1920 Nievenheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hemmerden - TuS Hackenbroich
So., 09.08.26 15:00 Uhr TJ Dormagen - FC Zons
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - SV Bedburdyck/Gierath
So., 09.08.26 16:00 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Uedesheim
Di., 11.08.26 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SC Kapellen-Erft
Di., 11.08.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Rosellen

1. Runde
Fr., 31.07.26 20:00 Uhr TJ Dormagen - SG Neukirchen-Hülchrath 8:7
Fr., 31.07.26 20:00 Uhr SG Frimmersdorf/Neurath - FC Zons 12:13
So., 02.08.26 15:00 Uhr DJK Eintracht Hoeningen - VfR Büttgen 0:3
So., 02.08.26 15:00 Uhr TuS Hackenbroich - DJK Germania Hoisten 4:2
So., 02.08.26 15:00 Uhr DJK Rheinkraft Neuss - VfR 06 Neuss 0:3
So., 02.08.26 15:00 Uhr KSV Mesopotamia Grevenbroich - FC SF Delhoven 1:10
So., 02.08.26 15:00 Uhr SVG Grevenbroich - SV Bedburdyck/Gierath 0:9
So., 02.08.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - Sportfreunde Vorst 4:1
So., 02.08.26 15:00 Uhr Dormagen Trabzonspor - FSV Vatan Neuss 1:7
So., 02.08.26 15:00 Uhr SG Kaarst - TuS Reuschenberg 2:1
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Straberg - SpVg Gustorf/Gindorf 4:2
So., 02.08.26 15:00 Uhr Polizei SV Neuss - SG Grimlinghausen / Norf 2:5


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