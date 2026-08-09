Kreispokal GV-Neuss: Eine Wertung und viele klare Ergebnisse

Die Ticker und Ergebnisse der 2. Pokalrunde in Neuss. – Foto: Claudia Pillekamp

In der 2. Runde des Kreispokals Grevenbroich-Neuss jubelten DJK Novesia Neuss und DJK Gnadental über hohe Siege. Der FC SF Delhoven gewann spät, der FSV Vatan Neuss kam per Wertung weiter.

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