Kreispokal GV-Neuss: Eine Wertung und viele klare Ergebnisse

In der 2. Runde des Kreispokals Grevenbroich-Neuss jubelten DJK Novesia Neuss und DJK Gnadental über hohe Siege. Der FC SF Delhoven gewann spät, der FSV Vatan Neuss kam per Wertung weiter.
Das deutlichste Ergebnis der Runde lieferte DJK Novesia Neuss. Beim SV Rot-Weiß Elfgen gewann die Mannschaft von Darius Ferber mit 13:0. Daniel Ferber traf dreimal, Mohamed Doumbouya, Pascal Felix Firley und Ruben Barrink erzielten jeweils zwei Tore. Auch Tim Nehrbauer, Nico Deniz Syska, Saverio Amoroso und Noa Gabriel Guerreiro Batista waren erfolgreich. Noch einen überragenden Einzelauftritt gab es beim 11:0 von DJK Gnadental bei TuS Grevenbroich. Marco Lüttgen traf sechsmal, Vojno Jesic legte drei Treffer nach. Volkan Özkan und Denis Massold komplettierten den zweistelligen Erfolg.
Ebenfalls klar weiter ist TuS Hackenbroich, das beim SV Hemmerden mit 7:0 triumphierte. Die Torschützen wurden nicht übermittelt. SV Glehn setzte sich gegen SG Orken-Noithausen mit 6:0 durch. Nach frühen Treffern von Maximilian Kuhs und Jonah Flinn Kluth legten Simon Jansen, der doppelte Fabian Zierau und Thomas Burbach nach.
Mehr Spannung gab es beim 3:2 von FC SF Delhoven gegen BV Wevelinghoven. Kaan Erdogan brachte Delhoven früh in Führung, Dennis Franica glich per Handelfmeter aus. Nach Treffern von Yassine Alaoui Ismaili und Hendrik Reiff führte Delhoven 3:1, ehe Alican Korkmaz in der Nachspielzeit noch verkürzte. Nach Abpfiff sah Korkmaz wegen Meckerns Gelb-Rot.
Auch FC Straberg musste bis zum Schluss arbeiten. Beim BV Weckhoven trafen Steve Lohs und Kevin Korn binnen zwei Minuten zum 2:0. Louis-Maximilian Skrobotz gelang in der Nachspielzeit nur noch das 1:2. Die SVG Neuss-Weissenberg holte ein torreiches Duell beim VfR 06 Neuss mit 6:4. TJ Dormagen setzte sich gegen FC Zons mit 3:1 durch. Cagatay Yamac, Jason Edler und Hussein Hammoud trafen für Dormagen, Mahmud Ashour verwandelte für Zons einen Foulelfmeter.
Der 1. FC Grevenbroich-Süd gewann beim SSV Delrath mit 4:0. Marcel Hensel traf doppelt, dazu waren Sherif Krasniqi und Emre Demirbolat erfolgreich. Delrath beendete das Spiel nach Rot gegen Niklas Nepp in Unterzahl. Die SG Grimlinghausen / Norf siegte bei SV Rheinwacht Stürzelberg mit 3:1. Moritz Gabriel erzielte alle drei Treffer für die Gäste. Till Kohnen hatte zwischenzeitlich verkürzt, zudem scheiterte Seymen Adibelli mit einem Foulelfmeter an Niko Krüger.
VdS 1920 Nievenheim gewann bei SG Kaarst mit 4:1. Roberto Leon Grillo, Luis Winfried, Gabriel August und Ayman Masatou trafen, Kaarsts Torwart Nils Frederik Hofferbert sah wegen einer Notbremse Rot. SV Bedburdyck/Gierath drehte bei SG Rommerskirchen-Gilbach ein frühes 0:1 und jubelte durch Treffer von Raul Jimenez Ubeda, Max Schwarzkopf und Johannes Gerresheim dennoch mit 3:1.
TSV Bayer Dormagen setzte sich beim SuS Gohr mit 3:0 durch. Niclas Kuypers traf doppelt, Dominik Dobras setzte den Schlusspunkt. FSV Vatan Neuss kam kampflos weiter: Das Spiel gegen SV Uedesheim wurde wegen des Rückzugs der Gäste mit 2:0 gewertet.
2. Runde
Mi., 05.08.26 20:00 Uhr SSV Delrath - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 06.08.26 19:30 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg - SG Grimlinghausen / Norf
Do., 06.08.26 20:00 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen
So., 09.08.26 13:00 Uhr VfR 06 Neuss - SVG Neuss-Weissenberg
So., 09.08.26 14:00 Uhr BV Weckhoven - FC Straberg
So., 09.08.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Gnadental
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Elfgen - DJK Novesia Neuss
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Gohr - TSV Bayer Dormagen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Kaarst - VdS 1920 Nievenheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hemmerden - TuS Hackenbroich
So., 09.08.26 15:00 Uhr TJ Dormagen - FC Zons
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - SV Bedburdyck/Gierath
So., 09.08.26 16:00 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Uedesheim
Di., 11.08.26 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SC Kapellen-Erft
Di., 11.08.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Rosellen
1. Runde
Fr., 31.07.26 20:00 Uhr TJ Dormagen - SG Neukirchen-Hülchrath 8:7
Fr., 31.07.26 20:00 Uhr SG Frimmersdorf/Neurath - FC Zons 12:13
So., 02.08.26 15:00 Uhr DJK Eintracht Hoeningen - VfR Büttgen 0:3
So., 02.08.26 15:00 Uhr TuS Hackenbroich - DJK Germania Hoisten 4:2
So., 02.08.26 15:00 Uhr DJK Rheinkraft Neuss - VfR 06 Neuss 0:3
So., 02.08.26 15:00 Uhr KSV Mesopotamia Grevenbroich - FC SF Delhoven 1:10
So., 02.08.26 15:00 Uhr SVG Grevenbroich - SV Bedburdyck/Gierath 0:9
So., 02.08.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - Sportfreunde Vorst 4:1
So., 02.08.26 15:00 Uhr Dormagen Trabzonspor - FSV Vatan Neuss 1:7
So., 02.08.26 15:00 Uhr SG Kaarst - TuS Reuschenberg 2:1
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Straberg - SpVg Gustorf/Gindorf 4:2
So., 02.08.26 15:00 Uhr Polizei SV Neuss - SG Grimlinghausen / Norf 2:5