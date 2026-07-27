Kreispokal Groß-Gerau: Favoriten souverän eine Runde weiter Zum Auftakt des Kreispokals haben Favoriten ihre Aufgaben meist souverän gelöst +++ Für die Überraschung des Tages sorgte TV Crumstadt, während SSV Raunheim den höchsten Sieg feiert von Gabi Wesp-Lange · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Überragt mit vier Treffern beim Gernsheimer 4:2-Erfolg gegen Trebur-Astheim: Pascal Sattler. Archivfoto: Dominik Claus

Kreis Groß-Gerau. Zum Auftakt des Kreispokals haben sich die Favoriten weitgehend durchgesetzt. Von den B-Ligisten konnte zudem der TV Crumstadt mit einem 4:3 über Mörfelden und drei Toren von Yannick Tron in die nächste Runde einziehen. Klein-Gerau und Türkspor Raunheim scheiterten erst im Elfmeterschießen. Den höchsten Sieg erzielte die SSV Raunheim mit 8:0 in Worfelden. Beim Gernsheimer 4:2-Erfolg gegen Trebur-Astheim überragte Pascal Sattler mit vier Treffern.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Pascal Sattler schießt Concordia zum Sieg

"Wir haben die erste Hälfte weitgehend verschlafen und Gernsheim durch individuelle Fehler die Tore geschenkt", bedauerte SG-Trainer Philipp Jöst. "Die zweite Halbzeit war besser, aber Gernsheim hat verdient gewonnen." Dabei machte bei der Concordia Pascal Sattler mit vier Treffern "ein überragendes Spiel", wie Trainer Hamza Elezovic betonte. Nach dem Hattrick von Sattler kassierte seine Elf zwar nach der Pause "zwei unnötige Tore. Aber dann haben wir den Sieg nach Hause gefahren".

SV Klein-Gerau – SG Leeheim/Wolfskehlen 4:6 n. E. (1:1/1:1). Trotz der knappen Niederlage war SV-Coach Marcel Heuer sichtlich zufrieden: „Wir haben das richtig gut gemacht, sind als Einheit aufgetreten und haben das gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. In der zweiten Halbzeit hielt Paul Kreller zweimal stark.“ Aufseiten der SG hätte sich Trainer David Ulrich eine bessere Torausbeute gewünscht: „Wir haben zu wenig aus unseren Chancen gemacht. Die Elfmeter konnten wir dann aber alle souverän verwandeln.“ Tore: 1:0 Sousa Fernandes (13.), 1:1 Jung (45.).

Wie der neue Worfelder Pressesprecher Florian Lebtag erklärte, "war Raunheim spielerisch sehr stark. Bei uns mussten mehrere Zweitmannschaftsspieler aushelfen, weil wir nicht komplett waren." Zur Halbzeit lag das Team des neuen TSG-Trainers Matthias Neuschl schon 0:4 hinten. Am Ende gelang Raunheim ein Kantersieg. Für den sportlichen Leiter Mohamed Assaidi ein starker Auftritt: "Wir haben hinten kompakt gestanden, nichts zugelassen und vorne acht Tore erzielt."

Kurz vor Schluss köpfte Simon Lueer nach einer Ecke von Dreichfachtorschütze Yannick Tron die Crumstädter noch zum Sieg. "Wir haben gut dagegen gehalten und uns von Rückständen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Yannick hat ein sehr gutes Spiel gemacht", hob Trainer Bastian Heist hervor. Bei Mörfelden musste Co-Trainer Marco Greulich einräumen: "Bei drei Gegentoren haben wir nicht gut gestanden." SKV-Coach Saha Maau sah defensiv ebenfalls kein gutes Spiel: "Wir waren zwar feldüberlegen und hatten zwei Alu-Treffer in der zweiten Halbzeit, Crumstadt war griffiger und hat sich den Sieg verdient."

SKG-Spielertrainer Avni Krasniqi sah eine vielversprechende Anfangsphase: "In den ersten 15 Minuten haben wir sehr gut gespielt." Dann sei seine Mannschaft zweimal eiskalt von Dornheim erwischt worden und geriet zur Pause 0:2 in Rückstand. "Nach dem 0:3 haben wir die Hoffnung verloren. Dornheim hat das gut gemacht." Das fand auch SG-Coach Rino Bauso, der sich über "schön herausgespielte Tore" freute und "rundum zufrieden" war: "Am meisten hat mir gefallen, wie diszipliniert wir gegen den Ball gearbeitet haben."

In einer guten Partie konnte der SC Opel zwei Rückstände ausgleichen. "Nach dem 2:2 waren wir gut im Spiel", so Trainer Özkan Alik. Nach einer langen Pause wegen einer schweren Verletzung eines Gästespielers „haben wir aber dann hinten offener gestanden und kassieren noch zwei Tore“. Bei den Sportfreunden trumpfte Neuzugang Daniil Moiseienko mit drei Treffern auf. "Die Mannschaft harmoniert super", erklärte SF-Vorsitzender Selvin Golos begeistert. Türkspor verpasst Überraschung hauchdünn

Einen 0:2-Rückstand drehte der C-Ligist aus Raunheim in eine 4:2-Führung. Doch Gustavsburg schaffte trotz Unterzahl in der Schlussphase noch den Ausgleich. "Und dann haben wir alle fünf Elfmeter getroffen", freute sich Germania-Coach Hayati Acun. Türkspor verpasste dagegen hauchdünn eine Überraschung im Pokal. Wie Spieler Süleyman Yilmaz erklärte, "haben wir nach dem 0:2 aufgedreht und waren klar überlegen", lobte Traumtore von Yassin Bouazzati und Neuzugang Selahattin Salik.