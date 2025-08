Kreispokal Grevenbroich-Neuss live: Heute viele Spiele

_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am Mittwoch, 30. Juli 2025

SpVg Gustorf/Gindorf – SV Rheinwacht Stürzelberg 1:3

Schiedsrichter: Jendges - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Terborg (45.), 0:2 Bichel (54. Foulelfmeter), 1:2 Beuters (56.), 1:3 Hemb (75.)





SG Neukirchen-Hülchrath – SG Grimlinghausen / Norf 0:4

Schiedsrichter: Schumacher (Grevenbroich) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Bastanipour (6. Foulelfmeter), 0:2 Spitzkat (26.), 0:3 Nunez Fernandez (32.), 0:4 Gette (45.)

SSV Delrath – SV Bedburdyck/Gierath 0:1

Schiedsrichter: Sarier (Dormagen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Schwarzkopf (76.)

_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am Donnerstag, 31. Juli 2025

SV Hemmerden – SVG Grevenbroich 0:8

Schiedsrichter: Ripphahn - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Erdal (9.), 0:2 Kasap (10.), 0:3 Basaltin (13.), 0:4 Ranjan (14.), 0:5 Kula (28.), 0:6 Erdal (38.), 0:7 Basaltin (62.), 0:8 (89.)



TuS Reuschenberg – FC Straberg 4:1

Schiedsrichter: Hübinger (Neuss) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Ramadan (31.), 2:0 Dutine (41.), 3:0 Ramadan (63.), 4:0 Altunay (85.), 4:1 Mertes (89.)

_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am Sonntag, 3. August 2025

Heute, 15:00 Uhr Rasensport Horrem RS Horrem VfR 06 Neuss VfR Neuss 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr FC Zons FC Zons DJK Novesia Neuss DJK Novesia 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr FSV Vatan Neuss FSV Vatan SV Glehn SV Glehn 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr DJK Eintracht Hoeningen Hoeningen VfR Büttgen VfR Büttgen 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr TuS Hackenbroich Hackenbroich SG Kaarst SG Kaarst 15:00 live PUSH

_____

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: die Spiele am Mittwoch, 6. August 2025

Mi., 06.08.2025, 19:30 Uhr SV Uedesheim Uedesheim TSV Bayer Dormagen TSV Bayer 19:30 live PUSH

Das Spiel ist bereits die erste Partie der 2. Runde, die in der kommenden Woche ausgetragen wird.

Sportfreunde Vorst – FC SF Delhoven 2:5Schiedsrichter: Fenger - Zuschauer: 30Tore: 0:1 Müller (12.), 1:1 Yaldirak (24.), 1:2 Klein (45.), 2:2 Yaldirak (56.), 2:3 Schriddels (59. Foulelfmeter), 2:4 Hamacher (85.), 2:5 Esser (90.+4)Rot: Meyer (86./Sportfreunde Vorst/Nachtreten)

_____

So geht es in der 2. Runde des Kreispokals weiter - Termine können sich noch verändern

2. Runde

Mi., 06.08.25 19:30 Uhr SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen

So., 10.08.25 15:00 Uhr - Gustorf/Stürzelberg - Rommerskirchen/Weckhoven

So., 10.08.25 15:00 Uhr KSV Mesopotamia Grevenbroich - Delrath/Bedburdyck

So., 10.08.25 15:00 Uhr - Neukirchen/Grimlinghausen - Vatan/Glehn

So., 10.08.25 15:00 Uhr - Gohr/Hoisten - Frimmersdorf/Dormagen

So., 10.08.25 15:00 Uhr - Vorst/Delhoven - SV Rot-Weiß Elfgen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 10.08.25 15:00 Uhr Hoeningen/Büttgen - Polizei SV Neuss

So., 10.08.25 15:00 Uhr BV Wevelinghoven - Reuschenberg/Straberg

So., 10.08.25 15:00 Uhr Horrem/VfR Neuss - SG Orken-Noithausen

So., 10.08.25 15:00 Uhr Rheinkraft Neuss / TuSGrevenbroich - VdS 1920 Nievenheim

So., 10.08.25 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Zons/Neuss

So., 10.08.25 15:00 Uhr Hemmerden/SVG Grevenbroich - SV Rosellen