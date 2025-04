Kreispokal-Gipfel am Ostermontag

Babenhausen. Die Erinnerung ist noch so präsent. An das epische Kreispokal-Halbfinale vor zwei Jahren. Für Gruppenligist SG Langstadt/Babenhausen war der Sieg gegen den favorisierten Verbandsligisten Germania Ober-Roden zum Greifen nah, er führte kurz vor Schluss mit 2:1. Doch dann wurde es regelrecht verrückt. Marc Züge rettete die Germania in letzter Sekunde in die Verlängerung, in der Ober-Rodens Keeper Dennis Weinrich Rot sah. Kapitän Marco Christophori-Como übernahm zwischen den Pfosten – und wurde später zum Helden.

Vorher traf Ober-Rodens Johannes Günther aber noch doppelt – erst ins gegnerische, dann ins eigene Tor. Dann das Elfmeterschießen: Die Ober-Rodener vergeben zwei Mal, doch Christophori-Como pariert gleich drei Mal. Verwandelt obendrein selbst. „Mehr Krimi geht in einem Spiel nicht“, denkt Germania-Chefcoach Fabian Bäcker noch gerne an das Duell zurück. Das sich ein Jahr später, diesmal im Viertelfinale, wiederholen sollte.

Erneut siegte der Verbandsligist, diesmal knapp mit 2:1. Am Ostermontag (16 Uhr) folgt nun die dritte Auflage: Wieder fordert die SG die Germania, wieder geht es um den Einzug ins Kreispokal-Endspiel. Das Echo übertragt die Partie in voller Länge bei „Fußball live“, kommentiert von Chefredakteur Tobias Goldbrunner und Ex-Profi Lucas Oppermann.

„Das wird hitzig, das wird super Fußball“, freut sich Langstadts Trainer Alexander Haberkorn, der mit einem „50:50-Spiel“ rechnet. Sein Gegenüber sieht die Favoritenrolle „eigentlich mit 51:49 bei uns, da es aber ein Heimspiel für Langstadt ist, bin ich ebenfalls bei 50:50“. Bäcker beobachtet natürlich die Dominanz der SG in der Gruppenliga – in der sich Langstadt/Babenhausen mit satten 32 Punkten Vorsprung auf Rang zwei längst den Aufstieg gesichert hat. „Sie haben viele gute Fußballer in ihren Reihen, jetzt schon Verbandsliga-Qualität“, ist der frühere Bundesliga-Spieler von Borussia Mönchengladbach überzeugt.

Ob sich beide Clubs nächste Runde in der Liga treffen – das ist noch längst nicht sicher. Die Germania kämpft noch gegen den Abstieg, mit den jüngsten Leistungen ist Bäcker aber „überaus zufrieden“. Von den vergangenen sieben Begegnungen gewannen die Ober-Rodener fünf.

"Jungs sind weiterhin fokussiert"

Die SG hat nach dem vorzeitigen Titelgewinn wiederum nicht locker gelassen, zuletzt Verfolger VfR Fehlheim mit 5:0 abgefertigt. „Die Jungs sind weiterhin fokussiert“, weiß Haberkorn. „Wir wollen schließlich mit einem guten Gefühl in den Sommer gehen – und das bekommt man durch Siege.“

Der 37-Jährige, der einst für die Germania in der Hessenliga auflief, wird die SG bekanntlich verlassen, zu Kreisoberligist Viktoria Kleestadt wechseln. Für ihn übernimmt Peter Hernandez-Allmann (zuletzt FSV Groß-Zimmern). Das Erfolgsrezept der SG in dieser historischen Runde? „Wir sind nicht immer die bessere Mannschaft, aber meist als Mannschaft besser“, erklärt Haberkorn, der kurzfristig entscheiden will, ob Luca Bieber oder Sebastian Schreiber das Tor hütet. „Sie geben sich nichts“, so Haberkorn.

Auch Bäcker hat „zwei Top-Keeper auf Augenhöhe“. In der Liga erhielt zuletzt Weinreich den Vorzug, im Pokal darf daher Jerome Czaronek ran. Und apropos „Torhüter“: Urgestein Christophori-Como beendet im Sommer mit 36 Jahren seine Karriere. „Klar, dass er dem Team gerne noch mal einen Pokalsieg schenken will“, meint Bäcker. Es wäre der dritte in Folge.