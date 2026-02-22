Kreispokal GG: Favoriten setzen sich durch Im Viertelfinale des Kreispokals siegen RW Walldorf, VfR Groß-Gerau und Dersim Rüsselsheim deutlich von Gabi Wesp-Lange · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Steuert zum 4:0-Sieg von RW Walldorf im Kreispokal-Viertelfinale gegen SV 07 Geinsheim zwei Tore bei: Joaquin Fazal, hier gegen die Geinsheimer Leon Jung (links). Foto: Uwe Krämer

Kreis Groß-Gerau. Keine Überraschungen im Viertelfinale des Kreispokals: Die Favoriten haben sich durchgesetzt. Hessenligist RW Walldorf fuhr einen 4:0-Sieg beim Gruppenliga-Vierzehnten SV 07 Geinsheim ein. Verbandsligist VfR Groß-Gerau fegte den B-Liga-Vierten Alemannia Königstädten mit mit 14:1 vom Platz. Und Dersim Rüsselsheim, Zweiter der Gruppenliga, gewann beim A-Liga-Team der SG Dornheim 2:0. Allerdings hatte Dornheim nach einer bärenstarken Leistung mit mehreren hundertprozentigen Chancen bis zur 80. Minute den Sieg vor Augen. Erst dann gelangen Dersim noch zwei späte Tore.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Im Halbfinale kommt es zur Wiederauflage RW gegen VfR Die beiden Halbfinalspiele werden am 26. März (Donnerstag) um 19 Uhr ausgetragen. Dersim trifft dabei auf Gruppenliga-Spitzenreiter VfB Ginsheim, der bereits am 8. Februar mit 4:0 beim Kreisoberligisten Genclerbirligi Bischofsheim dominiert hatte. Im anderen Halbfinale stehen sich wie im Vorjahr RW Walldorf und der VfR Groß-Gerau gegenüber.

Vor rund 150 Zuschauern ging der Favorit aus Walldorf gleich nach dem Anstoß durch Joaquin Fazal in Führung. Benedikt von Hagen erhöhte kurz darauf per Strafstoß auf 2:0. „Das war natürlich super ärgerlich, dass wir so schnell hinten lagen“, bedauerte Stuart Martinez, sportlicher Leiter beim VfR. „Danach war es dann schwer auf unserem Kunstrasenplatz. Aber wir sind nicht unzufrieden mit unserer Leistung und haben 90 Minuten läuferisch dagegengehalten. Nach der Pause hatten wir eine kleine Drangphase und dann auch eine gute Möglichkeit. Aber der Sieg geht für Walldorf klar in Ordnung.“ Bei Rot-Weiß sprach Trainer Artur Lemm, der viele Ausfälle zu beklagen hatte, zufrieden von einem soliden Sieg: „Wir waren dominanter und haben Geinsheim nur eine richtig gute Möglichkeit in der zweiten Halbzeit gegeben. Sonst haben wir nichts zugelassen. Allerdings hätten wir den ein oder anderen Angriff besser ausspielen können.“ Dabei ließen von Hagen und Bennett Kruse einige Chancen liegen. Joaquin Fazal und Pau Babot erhöhten noch auf 4:0. Tore: 0:1 Fazal (1.), 0:2 von Hagen (12. FE), 0:3 Fazal (70.), 0:4 Babot (81.).

„Das war eine Topleistung von uns. Aber wir hätten das Spiel niemals verlieren dürfen“, meinte SG-Coach Tom Schmuck und trauerte einer Reihe dicker Chancen in der ersten Halbzeit hinterher. Dabei traf Felix Astheimer den Innenpfosten und scheiterte kurz vor der Pause freistehend vor Dersim-Keeper Hellal Hossainie, der eine Riesenparade zeigte. Hossainie war in der 35. Minute für den verletzten Emrah Ülgen eingewechselt worden. Auch Ayoub Mahmoud hatte bei Dornheim mehrfach die Führung auf dem Fuß. Doch das Tor wollte nicht fallen. Obwohl die Gastgeber gegen den zwei Klassen höheren Gruppenligisten bis Mitte der zweiten Halbzeit weiter das Spiel machten und wenig zuließen, mussten sie gegen Ende noch zwei Tore hinnehmen und enttäuscht mit einer Niederlage vom Platz gehen. Auch Cem Ilhan von Dersim konnte der SG nur ein Riesenkompliment machen: „Hut ab vor Dornheim! Das war eine sehr starke Leistung. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir hier verlieren.“ Doch zum Schluss haben die Einwechselspieler, Benjamin Neffati und Abdul Rahman Jalloh, den Favoriten mit zwei schönen Treffern noch glücklich ins Halbfinale gebracht. Tore: 0:1 Neffati (80.), 0:2 Jalloh (90.).