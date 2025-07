Kreispokal: Geversdorf fährt nächsten Kantersieg ein

9:2, 5:3 oder 10:2: So lauteten Resultate aus den bisherigen Vorbereitungspartien der Ostekicker. In selbigen Gefilden bewegte sich der Bezirksliga-Absteiger erneut. Auf eigener Anlage dominierte er die ersatzgeschwächt angetretene Reserve des FC Hagen/Uthlede. Gelil Topcu, Fabian von Essen und Neuentdeckung Ole Buchterkirch sorgten für die 3:0-Führung nach 26 Minuten. Simon-Tim Schoof verkürzte war wenig später, doch Spannung kam im Ostestadion kaum auf. Zu überlegen agierte der TSV. Mit dem 4:1 durch Buchterkirch war die Begegnung gelaufen. In der Schlussphase schraubte von Essen mit seinen Toren zwei und drei den Vorsprung auf 6:1 in die Höhe.

Der TSV Geversdorf befindet sich schon vor Beginn der Kreisliga-Saison in hervorragender Verfassung. In der nächsten Runde des Kreispokals wartet der Sieger aus der Begegnung TSV Otterndorf-FC Land Wursten. Der FC Hagen/Uthlede II will sich dagegen in den nächsten Tagen auf der Sportwoche in Aschwarden verbessert präsentieren.

