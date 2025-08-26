Kreispokal: Gerolfing scheitert an Kreisligist in Elfmeterschießen

Eine dicke Überraschung gab es bei der Partie des SV Ingolstadt-Hundzell gegen den FC Gerolfing. Eine Viertelstunde vor Schluss hatte der Bezirksligist noch alles im Griff. Durch Tore von Donat Bashota, Christian Träsch und Lukas Achhammer mit 3:1. Durch zwei Last-Minute-Tore durch Maximilian Narber und Luca Kammerer glich der Kreisligist aus. Im anschließenden Elfmeterschießen zeigte sich der Underdog treffsicher und kegelte den Favoriten aus dem Pokal.

SV Ingolstadt-Hundszell – FC Gerolfing 8:7 n.E.

SV Ingolstadt-Hundszell: Lucas Steinbach, Lukas Conradi (82. Maximlian Narber), Paul Amann (60. Florian Wanka), Glen Bajer, Tim Liesegang, Martin Kusche (64. Lorenz Pastaschek), Luca Kammerer, Christoph Handl, Johannes Rindlbacher, Stefan Härdl (83. Johnny Arrendell Hamp), Maximilian Friebe - Trainer: Luca Kammerer

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Flaur Bashota, Oliver Stanisavovski (56. Ahmet Emir Altay), Elias Simm, Niklas Nissl, Levin Egredzija, David Wendrich, Max Seitle, Donat Bashota (56. Lukas Achhammer), Leonardo Lucic (65. Christian Träsch), Altan Calim (46. David Simm) - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch

Schiedsrichter: Dominik Schneider (Beilngries) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Lukas Conradi (18.), 1:1 Donat Bashota (24.), 1:2 Christian Träsch (68.), 1:3 Lukas Achhammer (74.), 2:3 Maximlian Narber (89.), 3:3 Luca Kammerer (90), 4:4 Johannes Rindlbacher (91. i.E.), 5:4 Maximilian Friebe (91. i.E.), 6:4 Luca Kammerer (91. i.E.), 7:4 Glen Bajer (91. i.E.), 8:6 Lucas Steinbach (91. i.E.), 3:4 Christian Träsch (91. i.E.), 7:5 Levin Egredzija (91. i.E.), 7:6 Elias Simm (91. i.E.), 8:7 Ahmet Emir Altay (91. i.E.)

