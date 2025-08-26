Kreispokal: Gerolfing scheitert an Kreisligist in Elfmeterschießen

Im Kreispokal standen am Dienstag, dem 26. August, vier Duelle an. Unter anderem waren drei Bezirksligisten im Einsatz. Der SB Rosenheim empfing den SV Bruckmühl zum Derby. Gerolfing verlor beim SV Hundszell. Ebenfalls im Einsatz waren: Ramberg/Rott und der SV Genclerbirligi Wasserburg sowie die SG Frasdorf/Söllhuben und der SV DJK Heufeld.
Eine dicke Überraschung gab es bei der Partie des SV Ingolstadt-Hundzell gegen den FC Gerolfing. Eine Viertelstunde vor Schluss hatte der Bezirksligist noch alles im Griff. Durch Tore von Donat Bashota, Christian Träsch und Lukas Achhammer mit 3:1. Durch zwei Last-Minute-Tore durch Maximilian Narber und Luca Kammerer glich der Kreisligist aus. Im anschließenden Elfmeterschießen zeigte sich der Underdog treffsicher und kegelte den Favoriten aus dem Pokal.
SV Ingolstadt-Hundszell – FC Gerolfing 8:7 n.E.
SV Ingolstadt-Hundszell: Lucas Steinbach, Lukas Conradi (82. Maximlian Narber), Paul Amann (60. Florian Wanka), Glen Bajer, Tim Liesegang, Martin Kusche (64. Lorenz Pastaschek), Luca Kammerer, Christoph Handl, Johannes Rindlbacher, Stefan Härdl (83. Johnny Arrendell Hamp), Maximilian Friebe - Trainer: Luca Kammerer
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Flaur Bashota, Oliver Stanisavovski (56. Ahmet Emir Altay), Elias Simm, Niklas Nissl, Levin Egredzija, David Wendrich, Max Seitle, Donat Bashota (56. Lukas Achhammer), Leonardo Lucic (65. Christian Träsch), Altan Calim (46. David Simm) - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch
Schiedsrichter: Dominik Schneider (Beilngries) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Lukas Conradi (18.), 1:1 Donat Bashota (24.), 1:2 Christian Träsch (68.), 1:3 Lukas Achhammer (74.), 2:3 Maximlian Narber (89.), 3:3 Luca Kammerer (90), 4:4 Johannes Rindlbacher (91. i.E.), 5:4 Maximilian Friebe (91. i.E.), 6:4 Luca Kammerer (91. i.E.), 7:4 Glen Bajer (91. i.E.), 8:6 Lucas Steinbach (91. i.E.), 3:4 Christian Träsch (91. i.E.), 7:5 Levin Egredzija (91. i.E.), 7:6 Elias Simm (91. i.E.), 8:7 Ahmet Emir Altay (91. i.E.)
Der SV Bruckmühl setzte sich im Duell der Bezirksligisten gegen den SB DJK Rosenheim durch. Die Gastgeber gingen durch einen Handelfmeter durch Leonit Vokrri zunächst in Führung. Killian Mayer drehte nach dem Seitenwechsel die Partie zugunsten der Gäste. Manuel Künzler sorgte für die endgültige Entscheidung.
SB DJK Rosenheim – SV Bruckmühl 1:3
SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Benedikt Mittermayr, Mike Kumberger, Danyal Akdağ, Titus Krause-Brennecke, Filip Biesinger, Chima Ihenacho, Moril Hempen, Jesco Gleißenberger, Nando Wolf, Leonit Vokrri - Trainer: Patrick Zimpfer
SV Bruckmühl: Manuel Aigner, Thomas Mühlhamer, Andreas Wechselberger (46. Kilian Mayer), Michael Kraxenberger, Ajdin Mehinovic, Tobias Bloier (46. Markus Pergelt), Constantin Bruens, Patrick Kunze, Marlon Radzynski (62. Johannes Wagener), Manuel Künzler, Gerhard Stannek (62. Lukas Helldobler) - Trainer: Mike Probst
Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Leonit Vokrri (17. Handelfmeter), 1:1 Kilian Mayer (57.), 1:2 Kilian Mayer (65.), 1:3 Manuel Künzler (78.)