B-Ligist SV Rees wirft mit dem SC TuB Mussum den nächsten höherklassigen Gegner raus. – Foto: Moritz Becker

Kreispokal – Flutlicht, Spannung und Favoritensiege Der Pokal im Kreis Rees/Bocholt bot am Dienstag- und Mittwochabend alles, was man vom Kreispokal erwartet: packende Duelle, torreiche Partien, souveräne Auftritte der Favoriten und ein echtes Drama vom Punkt.

Unter Flutlicht kämpften die Teams um den Einzug ins Viertelfinale – und jeder Platz hatte seine eigene Geschichte zu erzählen. Während einige Mannschaften ihre Aufgaben klar und dominant lösten, mussten andere lange zittern oder erlebten bittere Wendungen in der Schlussphase. FuPa fasst die kompletten Achtelfinale zusammen.

Die Achtelfinal-Partien im Überblick Kräbber-Elf setzt sich durch Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr DJK Rhede DJK Rhede Hamminkelner SV Hamminkeln 4 n.E. 3 Abpfiff In einer ausgeglichenen Pokalpartie zwischen Rhede und Hamminkeln unter Flutlicht trennten sich beide Teams nach 90 sowie 120 Minuten torlos, obwohl die Gäste bereits in der 8. Minute die größte Chance des Spiels vom Punkt durch Tom Wirtz vergaben. Im anschließenden Elfmeterschießen entwickelte sich ein dramatischer Schlagabtausch mit einigen Fehlschüssen, ehe die Hausherren schließlich die Nerven behielten und den Einzug ins Viertelfinale perfekt machten. DJK Rhede gegen den Hamminkelner SV eröffnet das Achtelfinale. – Foto: Jan Kreisel Der Dienstagabend Rees zieht souverän ins Viertelfinale ein

Der SV Rees bestätigte im Achtelfinale seine starke Form und setzte sich verdient mit 2:0 gegen A-Ligisten SC TuB Mussum durch. Bereits in der Anfangsphase legten die Gastgeber den Grundstein für den Erfolg. Ali Abdallah traf nach 22 Minuten zur Führung, ehe Meriton Arifi nur zehn Minuten später vom Punkt auf 2:0 erhöhte. Mussum tat sich schwer, gegen die kompakt stehende Reeser Defensive ins Spiel zu finden, und kam nur selten zu klaren Torchancen. Im zweiten Durchgang kontrollierte der SVR das Geschehen weitgehend und ließ nichts mehr anbrennen. Ein abgeklärter und reifer Auftritt der Gastgeber, die damit selbstbewusst ins Viertelfinale einziehen.

Stenern souverän in Wesel – Heveling mit Hattrick

Bezirksligist TuS Stenern setzte eines der deutlichsten Ausrufezeichen des Abends: Mit einem klaren 5:0 beim B-Ligisten Weseler SV zog das Team souverän in die nächste Runde ein. Früh stellte Jens Terörde mit dem 0:1 die Weichen (4.). Kurz vor der Pause erhöhte Noah Schweckhorst auf 0:2 – ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Nach dem Seitenwechsel übernahm Stenerns David Heveling komplett das Kommando. Mit drei Treffern (53./66./78.) entschied er das Spiel praktisch im Alleingang und krönte eine starke Mannschaftsleistung. Wesel fand zu keiner Zeit das richtige Mittel gegen die variablen Angriffe der Gäste und unterlag am Ende deutlich. Seesing Dreierpack – Haldern mit Auswärtssieg

Im Duell zweier klangvoller Namen setzte sich der SV Haldern mit 4:1 bei Borussia Bocholt durch. Die Partie begann ausgeglichen: Milot Seesing brachte Haldern in der 17. Minute in Führung, doch Marco Kämmmler glich kurz darauf aus (32.). Nach der Pause zeigte das Team von Christian Böing jedoch ein anderes Gesicht – aggressiver, zielstrebiger, zielorientierter. Wieder war es Seesing, der seine Mannschaft mit zwei schnellen Treffern (55./59.) auf die Siegerstraße brachte. Mit seinem Dreierpack avancierte er zum Mann des Spiels. Veit Boßmann erhöhte in der 81. Minute noch auf 1:4 und sorgte für den Endstand. Späte Wende entscheidet das Duell zweier Traditionsvereine

Im Spiel zwischen Fortuna Millingen und Rheingold Emmerich entwickelte sich ein zähes, intensives Spiel, das vor allem über den Kampf lebte. Nach torloser erster Halbzeit brachte Oliver Hesseling die Fortuna in der 64. Minute nach einem Standard in Führung.Doch der VfB antwortete stark: Avni Sherifi egalisierte in der 72. Minute und leitete eine packende Schlussphase ein. Acht Minuten vor Schluss war es schließlich Abdullo Saidov, der einen sauber ausgespielten Angriff zum 1:2 vollendete und damit das Spiel drehte. Millingen warf in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne, doch Emmerich verteidigte den Vorsprung clever und sicherte sich den Viertelfinaleinzug. Nils Handrup, Trainer der Rheingolder sagte nach dem Spiel: ,,Es war der erwartete Kampf hier an der Bruchstraße. Heute war Geduld und Köpfchen gefragt, mit der Brechstange wären wir als Verlierer vom Platz gegangen. Wir verpassen im ersten Durchgang mit zwei guten Chancen die Führung, geraten dann in Rückstand, zeigen aber erneut Moral und kämpfen uns zurück. Das ist aktuell eine große Stärke der Mannschaft und zeichnet jeden einzelnen Akteur aus." Friedrichsfeld dominiert – frühe Entscheidung

Eines der einseitigsten Spiele dieses Achtelfinals fand bei Blau-Weiß Wertherbruch statt. Der SV Friedrichsfeld ließ dem B-Ligisten kaum Räume, bestimmte Tempo und Zweikämpfe und führte zur Pause bereits klar mit 0:4. Emir Zerdo eröffnete den Torreigen früh (8.), Collin Isselhorst erhöhte nur zwei Minuten später. Rafael David Buch (25.) und erneut Zerdo (42.) sorgten für einen beruhigenden Halbzeitvorsprung. Auch nach der Pause blieb Friedrichsfeld tonangebend: Gianluca Gerome Buhlmann (55.) und Halil Ibrahim Ören (70.) trafen zum 0:6, bevor Jan-Bernd Klump in der 71. Minute wenigstens das 1:6 erzielen konnte. Ein nie gefährdeter Erfolg für den SVF, der im Viertelfinale mit breiter Brust antreten wird. Spektakel endet im Elfmeterkrimi

Die Partie zwischen TuB Bocholt und PSV Wesel entwickelte sich zu einem echten Pokalkracher. Nach früher Weseler Führung durch Stephan Sanders (8.) und das 0:2 von Nico Giese (24.) kämpfte sich TuB zurück. Mohamed Issa verkürzte noch vor der Pause (35.), doch PSV stellte durch Noah Alexander Karschti erneut den Zwei-Tore-Abstand her (64.). Die Veilchen zeigten Moral, Abteilungsleiter Karsten Söhlke betreute in dieser Partie übergangsweise und änderte das System: Reza Mohammady (74.) und Tom Meiners (83.) stellten auf 3:3 und brachten ihr Team zuerst in die Verlängerung, dann ins Elfmeterschießen. Vom Punkt blieb die Assfelder-Elf schließlich eiskalt – während die Lila-Weißen einmal entscheidend scheiterten. Am Ende stand ein 5:6 n.E. und der Einzug ins Viertelfinale für den Landesligisten fest. Das Spiel am Mittwoch Rhede nutzt Qualität - Bienen mit guter Moral