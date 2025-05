Kreispokal-Finale: Sahlenburg fordert Hollen-Nord heraus

Mehr Informationen zum Kreispokal Cuxhaven

Darüber hinaus finden zwölf weitere Finals auf der Anlage des TSV Lamstedt, der mit preiswerter Verpflegung lockt, statt.

Die Begegnungen im Überblick:

Freitag 09.05.2025

17:30 Uhr (Platz II) U18, JSG Land Hadeln vs. JSG BöLaHe

18:00 Uhr (Platz I) U14, JSG BöLaHe vs. JFV Biber

19:30 Uhr (Platz II) Damen, TSV Altenwalde vs. FC Geestland

20:00 Uhr (Platz I) U16, JFV Biber vs. JFV Unterweser



Samstag 10.05.2025

10:30 Uhr (Platz II) U12, JFV Cuxhaven vs. FC Geestland

10:30 Uhr (Platz I) U15, JFV Biber vs. JFV Cuxhaven II

12:15 Uhr (Platz II) U13, JFV Cuxhaven vs. TSV Wehden

12:30 Uhr (Platz I) U17, FC Geestland vs. JFV Cuxhaven II

14:00 Uhr (Platz II) C-Juniorinnen, SpVgg Bison vs. JSG BöLaHe

14:45 Uhr (Platz I) U19, JSG Land Hadeln vs. JFV Staleke



15:00 Uhr (Platz IV), Krombacherpokal Herren Ü40, TSV Geversdorf vs. SG Sievern/Debstedt II

17:00 Uhr (Platz I) Krombacherpokal Herren Ü32, TSV Lamstedt vs. TSV Otterndorf

19:30 Uhr (Platz I) Krombacherpokal Herren, SF Sahlenburg vs. TSV Hollen-Nord

