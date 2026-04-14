Kreispokal: Fehlheim und Fürth kämpfen ums Finale

Am dritten Spieltag der Fußball-Gruppenliga traf Luca Sielmann (links) zum 1:0 beim 2:1-Sieg seines FC Fürth beim VfR Fehlheim (Torhüter Kevin Darmstädter). Im Rückspiel hieß es 2:2, am Dienstag kommt es nun im Pokal-Halbfinale zum dritten Duell der Saison zwischen beiden Mannschaften. (Archiv) Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Der Bergsträßer Kreispokal geht in die entscheidende Phase. Im ersten Halbfinale kommt es am Dienstagabend (19.30 Uhr) nicht nur zum Aufeinandertreffen zweier Spitzenmannschaften der Gruppenliga. Der VfR Fehlheim empfängt den starken Aufsteiger FC Fürth, der gerade erst dem Tabellenzweiten Dersim Rüsselsheim ein 1:1 abtrotzen konnte. Fehlheim setzte am Sonntag sogar ein noch dickeres Ausrufezeichen: Die Mannschaft von Trainer Sebastian Lindner bezwang den Spitzenreiter VfB Ginsheim verdient mit 3:1 (1:0) und kann weiter auf das Erreichen des Relegationsplatzes hoffen.

Das kann auch der FC um Trainer Ralf Ripperger, der laut Sportdirektor Marco Knapp mit ordentlich Rückenwind nach Fehlheim fährt.

„Wir freuen uns auf das Spiel“, sagt Knapp, für den der Zusatztermin unter der Woche alles andere als ein lästige Pflicht ist. Im Gegenteil. „Wir wollen ins Pokalfinale – wir haben den Pokal noch nie gewinnen können“, sagt Knapp. „Wir nehmen den Wettbewerb total ernst“.

Heute, 19:30 Uhr VfR Fehlheim VfR Fehlheim FC Fürth FC Fürth 19:30 PUSH

Die Odenwälder freuen sich auf einen interessanten Vergleich, werden in Fehlheim allerdings mit ungewohnten Platzverhältnissen konfrontiert werden: großer Naturrasen. „Aber es ist alles drin“, sagt der Sportdirektor. „Kleinigkeiten werden das Spiel entscheiden, aber es wird auf jeden Fall ein Match auf Augenhöhe“, sagt Knapp. Andreas Adamek ist nach seiner Roten Karte noch ein letztes Mal gesperrt, im Vergleich zum Rüsselsheim-Spiel vom Sonntag dürfte sich am FC-Kader kaum etwas ändern.

Fehlheims Trainer Sebastian Lindner geht unterdessen davon aus, dass er eine „spielfähige Mannschaft“ auf den Platz schicken kann, auch wenn sein Team nach dem Spiel am Sonntag noch mehr „personell gebeutelt“ ist. Tim Gärtner und Tim Hechler sind verletzt, zwei Spieler sind in Urlaub und auch der Einsatz von Torhüter Kenan Buzyer ist fraglich. Dennoch gibt sich Lindner kämpferisch: „Ein Pokalspiel will man immer gewinnen, noch dazu, wenn es ein Halbfinale ist.“ Die Ansetzung zwei Tage nach einem schweren Punktspiel hält er allerdings für „nicht optimal“.

Das zweite Halbfinale bestreiten am Mittwoch (19.30 Uhr) der Gruppenliga-Dritte FSG Riedrode und Verbandsliga-Primus SV Unter-Flockenbach. Die Partie wird live auf echo-online.de übertragen.





