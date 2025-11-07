Kreispokal: Fehlheim trifft auch ohne Stürmer

Fürth (net/ü). Der VfR Fehlheim steht im Viertelfinale des Kreispokals, setzte sich im Duell der Gruppenligisten am Mittwochabend mit 2:1 beim SV Fürth durch. Mit demselben Ergebnis hatten sich die beiden Teams erst vor wenigen Wochen im Ligabetrieb getrennt.

Fehlheims Trainer Sebastian Lindner bescheinigte seiner Mannschaft ein „super Spiel“ – und das unter personell nicht unbedingt besten Voraussetzungen. So traten die Fehlheimer ohne echten Stürmer an, und Evagelos Politakis, der eigentlich die Angreifer mit seinen Pässen in Szene setzt, stand plötzlich in vorderster Front. Doch auch so war der mannschaftlich geschlossen auftretende VfR spielbestimmend, und der Erfolg hätte bei einer konsequenten Chancenverwertung noch deutlicher ausfallen müssen. Sebastian Lindner: „Es war wie in den vergangenen Wochen. Wir haben einige Hochkaräter liegengelassen, Fürths Torhüter Sebastian Pollmann hat in einigen Eins-gegen-eins-Situationen aber auch stark reagiert und so seine Mannschaft lange im Spiel gehalten.“ Tore: 0:1 Stefanov (30.), 0:2 von Mengersen (58.), 1:2 Kabel (90.). – Schiedsrichter: Renner (Lorsch). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Pollmann/geschlossene Leistung.





