Kreispokal: FC Fürth setzt sich bei Nachbar SV Fürth durch 1:0 unter den Augen von 500 Zuschauern +++ Sonntag gegen Tabellenführer FCA

Fürth. Gruppenligist FC Fürth konnte sich in der dritten Runde des Kreispokals am Donnerstag gegen Nachbar SV Fürth knapp mit 1:0 (0:0) behaupten. Das Spiel stand kurzfristig auf der Kippe, weil der FC Fürth auf zehn Stammspieler verzichten musste und auch FC-Trainer Daniel Pfeifer war aus beruflichen Gründen nicht mit von der Partie. Die Gäste hatten vier Spieler aus der FC-Reserve (C-Liga) im Aufgebot, darunter Dennis Atali, der in der 71. Minute das goldene Tor erzielte. „Riesenkompliment an unsere Mannschaft“, sagte FC-Sportmanager Frank Ester. „Wir haben uns gestellt und achtbar aus der Affäre gezogen“.

Der FCF wollte das Spiel verschieben, der SVF gab dem Anliegen des Nachbarn nicht statt. Und der FC hat mit Blick auf die Liga jetzt ein Personalproblem, weil sich im Pokal-Derby drei weitere wichtige FC-Spieler verletzten. Johann Wogawa sowie Luca und Yannik Sielmann werden am Sonntag beim FCA Darmstadt nicht spielen können. „Aber wir werden eine Mannschaft auf den Platz bringen“, sagte Ester. Der Nachbarschaftsvergleich in der dritten Pokal-Runde war indes kein Leckerbissen für Fußball-Ästheten und trotzdem gut besucht. Der Dauerregen in Fürth wirkte nicht abschreckend – rund 500 Zuschauer waren am Donnerstag vor Ort. „Es war das erwartete Kampf-Spiel auf rutschigem Rasenplatz“, sagte FC-Vorstandsmitglied Marco Knapp. „Aber die Tugenden für ein Derby waren da“. Die beiden Team hatten ihre guten Phasen und kamen zu Möglichkeiten. „Aber unsere Chancenverwertung war nicht gut“, sagte Valeri Biljuk, Sportlicher Leiter des SV Fürth.

Atali-Treffer sichert das Weiterkommen

Die Partie hatte wenige Höhepunkte, viele Aktionen spielten sich zwischen den Strafräumen ab. Nach einem Foul an SV-Spieler Antonio Vucic parierte FC-Torwart Alexander Schneider in der 67. Minute zunächst den von Robin Weber getretenen Strafstoß und auch den Nachschuss von Adis Dolicanin wehrte der Keeper erfolgreich ab. Und nur fünf Minuten später jubelte der Anhang des FC, als Atali das Tor des Tages erzielte – technisch schön gemacht mit Links ins kurze Toreck. Biljuk sprach von einem unglücklichen Gegentor. „Es war mehr für uns zu holen“, sagte er. Die Niederlage müsse jetzt aber schnell aus den Köpfen seiner Spieler, denn schon am Sonntag geht es für den SV Fürth in der Kreisoberliga weiter mit dem Derby gegen Eintracht Wald-Michelbach II. FC-Coach Pfeifer lobte sein ersatzgeschwächtes Team: „Meine Mannschaft hat im Pokal überzeugt“, sagte er.