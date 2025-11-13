Kreispokal: FC Fürth im Viertelfinale

Bergstraße. Gruppenligist FC Fürth ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und am Dienstag durch einen 4:0-Erfolg beim A-Liga-Spitzenreiter FSV Rimbach ins Viertelfinale des Kreispokals eingezogen. Ole Gärtner stellte schon in der zweiten Minute die Weichen auf Sieg für die Elf von Trainer Ralf Ripperger, in der zweiten Hälfte machten Jan Gebhardt (70.), Fisnik Jaija (73.) und Tim Gensel (77.) den Sack zu.