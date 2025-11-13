Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der FC Fürth ist eine Runde weiter im Kreispokal- – Foto: Justin Engel (Archiv)
Kreispokal: FC Fürth im Viertelfinale
Gruppenligist wird Favoritenrolle gerecht und siegt in Rimbach mit 4:0
Bergstraße. Gruppenligist FC Fürth ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und am Dienstag durch einen 4:0-Erfolg beim A-Liga-Spitzenreiter FSV Rimbach ins Viertelfinale des Kreispokals eingezogen. Ole Gärtner stellte schon in der zweiten Minute die Weichen auf Sieg für die Elf von Trainer Ralf Ripperger, in der zweiten Hälfte machten Jan Gebhardt (70.), Fisnik Jaija (73.) und Tim Gensel (77.) den Sack zu.
Schon zuvor waren die Gruppenligisten FSG Riedrode und VfR Fehlheim sowie Kreisoberligist SG Unter-Abtsteinach in die Runde der letzten Acht eingezogen.