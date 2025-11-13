 2025-10-30T14:25:35.653Z

Pokal
Der FC Fürth ist eine Runde weiter im Kreispokal-
Der FC Fürth ist eine Runde weiter im Kreispokal- – Foto: Justin Engel (Archiv)

Kreispokal: FC Fürth im Viertelfinale

Gruppenligist wird Favoritenrolle gerecht und siegt in Rimbach mit 4:0

Bergstraße. Gruppenligist FC Fürth ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und am Dienstag durch einen 4:0-Erfolg beim A-Liga-Spitzenreiter FSV Rimbach ins Viertelfinale des Kreispokals eingezogen. Ole Gärtner stellte schon in der zweiten Minute die Weichen auf Sieg für die Elf von Trainer Ralf Ripperger, in der zweiten Hälfte machten Jan Gebhardt (70.), Fisnik Jaija (73.) und Tim Gensel (77.) den Sack zu.

Schon zuvor waren die Gruppenligisten FSG Riedrode und VfR Fehlheim sowie Kreisoberligist SG Unter-Abtsteinach in die Runde der letzten Acht eingezogen.

