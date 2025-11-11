 2025-10-30T14:25:35.653Z

Pokal
Die Fußballer des SV Unter-Flockenbach sind Bergsträßer Kreispokalsieger. Auch dem neuerlichen Weg ins Endspiel stellt sich nun im Achtelfinale der FC 07 Bensheim entgegen. (Archiv) Foto: Markus Karrasch
Kreispokal: FC 07 erwartet den Pokalsieger

Der FC 07 Bensheim erwartet im Weiherhausstadion den Cupverteidiger SV Unter-Flockenbach.

Bergstraße. Nicht jede Niederlage ist ein Rückschlag. Der FC 07 Bensheim hat in der Fußball-Gruppenliga am Sonntag zwar 0:2 gegen Dersim Rüsselsheim verloren, dabei jedoch keine schlechte Leistung gezeigt. Einziges Manko: Der letzte Pass im Angriff kam nicht an. Das muss am Mittwoch (19.30 Uhr) zu Hause im Achtelfinale des Kreispokals gegen Titelverteidiger SV Unter-Flockenbach besser werden.

Heute, 19:30 Uhr
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
SV Unter-Flockenbach
SV Unter-FlockenbachFlockenbach
19:30

Der Tabellenvierte aus der Verbandsliga tritt als Favorit im Weiherhausstadion an. FC 07-Trainer Constantin Renner bezeichnet die Flockenbacher als „die Nummer eins im Kreis“. Für Renner ist das Spiel daher das „sportlich schwierigste“, aber auch das „reizvollste Los“. Schließlich gibt es etwas, das dem FC 07 in diesem K.o.-Spiel entgegenkommt. „Wir haben keinen Ergebnisdruck.“

Heute, 19:30 Uhr
SV/BSC Mörlenbach
SV/BSC MörlenbachMörlenbach
Tvgg. Lorsch
Tvgg. LorschTvgg Lorsch
19:30

In einer weiteren Pokalpartie erwartet A-Ligist SV/BSC Mörlenbach am Mittwoch ab 19.30 Uhr Kreisoberliga-Spitzenreiter Tvgg Lorsch.

Heute, 19:30 Uhr
SV Affolterbach
SV AffolterbachAffolterbach
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode II
19:30

In der A-Liga wird zeitgleich die Partie SV Affolterbach – FSG Riedrode II nachgeholt. Der SVA kann den Gast von Rang drei verdrängen.



