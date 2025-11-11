Kreispokal: FC 07 erwartet den Pokalsieger

Bergstraße. Nicht jede Niederlage ist ein Rückschlag. Der FC 07 Bensheim hat in der Fußball-Gruppenliga am Sonntag zwar 0:2 gegen Dersim Rüsselsheim verloren, dabei jedoch keine schlechte Leistung gezeigt. Einziges Manko: Der letzte Pass im Angriff kam nicht an. Das muss am Mittwoch (19.30 Uhr) zu Hause im Achtelfinale des Kreispokals gegen Titelverteidiger SV Unter-Flockenbach besser werden.
Der Tabellenvierte aus der Verbandsliga tritt als Favorit im Weiherhausstadion an. FC 07-Trainer Constantin Renner bezeichnet die Flockenbacher als „die Nummer eins im Kreis“. Für Renner ist das Spiel daher das „sportlich schwierigste“, aber auch das „reizvollste Los“. Schließlich gibt es etwas, das dem FC 07 in diesem K.o.-Spiel entgegenkommt. „Wir haben keinen Ergebnisdruck.“
In einer weiteren Pokalpartie erwartet A-Ligist SV/BSC Mörlenbach am Mittwoch ab 19.30 Uhr Kreisoberliga-Spitzenreiter Tvgg Lorsch.
In der A-Liga wird zeitgleich die Partie SV Affolterbach – FSG Riedrode II nachgeholt. Der SVA kann den Gast von Rang drei verdrängen.