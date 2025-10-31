Kreispokal: Favoriten mühen sich ins Viertelfinale

Die SG Trebur/Astheim hat beim Kreispokal-Spiel gegen Dersim Rüsselsheim nur knapp verloren. – Foto: Dominik Claus - Archiv

Kreis Groß-Gerau. Nur hauchdünn hat A-Ligist SG Trebur-Astheim im Elfmeterschießen eine Riesenüberraschung im Kreispokal gegen Gruppenligist Dersim Rüsselsheim verpasst. Das Gleiche galt für den B-Liga-Zweiten Eintracht Rüsselsheim gegen Kreisoberligist Genclerbirligi Bischofsheim. Unterlag auch der SV 07 Nauheim dem Gruppenliga-Spitzenreiter aus Ginsheim nur knapp 1:2, konnte sich der SV Geinsheim als Gruppenligist klar mit 3:0 gegen die A-Liga-Kicker von Opel Rüsselsheim den Einzug ins Viertelfinale sichern.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Das war überragend von uns. Ein toller Pokalfight“, sah SG-Coach Philipp Jöst vor rund 100 Zuschauern eine top Leistung seines Teams, das kurz nach der Pause mit 2:1 in Führung ging. Dersim beherrschte aber die zweite Halbzeit. Benjamin Neffati traf zum Ausgleich und in der Schlussphase zum 3:2. Doch gelang Philipp Traupel noch das 3:3 für die Gastgeber, die dann im Elfmeterschießen durch zwei vergebene Strafstöße das Nachsehen hatten. Bei Dersim meinte Cem Ilhan: „Trebur war sehr motiviert. Aber wir dürfen das nicht so eng werden lassen.“

Bei Gencler rettet Torhüter Krause das Weiterkommen

In der ersten Halbzeit geriet die Eintracht trotz guter Verteidigung verdient durch zwei Gencler-Tore von Ali Can Cakici in Rückstand. „Dann kommen wir sehr stark zurück und waren nach dem Freistoßtor von Ercan Askinartar im Spiel “, freute sich Trainer Luigi Pennino riesig über den Ausgleich durch Özgür Göretas. „Danach haben wir leider drei Elfer nicht gut geschossen, aber der Gencler-Tormann war immer in der richtigen Ecke.“ Gästetrainer Samet Kücükgöncü hob denn auch Keeper Fabian Krause als Matchwinner hervor, musste allerdings einräumen: „Nach dem 2:1 waren wir komplett aus dem Konzept und kriegen fahrlässig noch das 2:2. Das war ein harter Kampf.“

SC Opel Rüsselsheim sieht den Ball „nicht drin“ „Wir sind mit sechs Zweitmannschaftsspielern angetreten, haben aber bis zum Schluss gekämpft“, berichtete Opel-Coach Özkan Alik. Dabei ärgerte er sich über das 0:1. „Nach einer Ecke klärt unser Tormann, doch der Schiri gibt das Tor. Der Ball war aber nicht drin. Danach war es schwer mit zehn Mann.“ Wie Jan Finger vom SV 07 meinte, „haben wir schwer ins Spiel gefunden. Opel hat hinten gut gestanden.“