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Kreispokal Euskirchen: Zülpich im Spagat zwischen Aufstieg und Finale
Halbfinale im Kreispokal Euskirchen
von red · Heute, 11:33 Uhr · 0 Leser
Keine Mühe hatte Chlodwig Zülpich im Kreispokal-Viertelfinale. – Foto: Rocco Bartsch
TuS Mechernich – SV Rhenania Bessenich Der TuS Mechernich geht als ambitionierter A-Ligist mit Rückenwind in das Duell gegen den SV Rhenania Bessenich. Da der TuS mit 32 Zählern im gesicherten Mittelfeld rangiert und sich zuletzt in der Liga beim 8:0-Sieg über Vernich sehr torfreudig zeigte, liegt der volle Fokus der Mannschaft auf dem Einzug ins Endspiel. Die Generalprobe im Viertelfinale verlief beim 4:0-Erfolg in Roitzheim bereits souverän. Auf der Gegenseite steht die Bezirksliga-Elf der Trainer Can Celik und Stefan Storb, die zehn Punkte Vorsprung auf die Kellerregion hat und den Klassenerhalt fast in der Tasche hat. Nach dem torreichen 6:3 gegen den FC Dori im Viertelfinale strebt der Favorit aus Bessenich nun den finalen Schritt Richtung Titel-Entscheidung an.
SV Frauenberg – TuS Chlodwig Zülpich Am Vatertag fordert der SV Frauenberg den haushohen Favoriten TuS Chlodwig Zülpich heraus. Während die Timm-Elf in der Kreisliga A als Tabellensechster befreit aufspielen kann und den Schwung aus dem 3:0-Viertelfinalsieg mitnimmt, steht Zülpich vor wegweisenden Wochen im Ligabetrieb. Die Mannschaft von David Sasse rangiert in der Landesliga auf dem zweiten Platz, der in dieser Saison zum Aufstieg in die Mittelrheinliga berechtigt. Nach dem fulminanten 13:1-Schützenfest gegen Billig/Veytal im Viertelfinale stellt sich die Frage, wie viel Energie der Landesligist im Hinblick auf den Aufstiegskampf in den Pokal investiert – der SV Frauenberg wittert genau hier seine Chance.