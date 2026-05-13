Kreispokal Euskirchen: Zülpich im Spagat zwischen Aufstieg und Finale Halbfinale im Kreispokal Euskirchen von red · Heute, 11:33 Uhr · 0 Leser

Keine Mühe hatte Chlodwig Zülpich im Kreispokal-Viertelfinale. – Foto: Rocco Bartsch

Während der TuS Chlodwig Zülpich in der Landesliga um den Aufstieg kämpft, hofft der SV Frauenberg am Vatertag auf die Überraschung.

Heute, 19:30 Uhr TuS Mechernich 1897 Mechernich SV Rhenania Bessenich 1928 SV Bessenich 19:30 live PUSH

TuS Mechernich – SV Rhenania Bessenich

Der TuS Mechernich geht als ambitionierter A-Ligist mit Rückenwind in das Duell gegen den SV Rhenania Bessenich. Da der TuS mit 32 Zählern im gesicherten Mittelfeld rangiert und sich zuletzt in der Liga beim 8:0-Sieg über Vernich sehr torfreudig zeigte, liegt der volle Fokus der Mannschaft auf dem Einzug ins Endspiel. Die Generalprobe im Viertelfinale verlief beim 4:0-Erfolg in Roitzheim bereits souverän. Auf der Gegenseite steht die Bezirksliga-Elf der Trainer Can Celik und Stefan Storb, die zehn Punkte Vorsprung auf die Kellerregion hat und den Klassenerhalt fast in der Tasche hat. Nach dem torreichen 6:3 gegen den FC Dori im Viertelfinale strebt der Favorit aus Bessenich nun den finalen Schritt Richtung Titel-Entscheidung an.