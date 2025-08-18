Kreispokal Euskirchen: Spielabbruch in der ersten Runde

Abbruch nach Rudelbildung

Am Sonntagnachmittag kam es im Kreispokal Euskirchen zu einem unrühmlichen Abbruch. Der SSV Weilerswist führte beim B-Ligisten Inter Euskirchen bereits mit 7:0, als der Schiedsrichter die Partie rund zehn Minuten vor Schluss nach einer Rudelbildung an der Seitenlinie beendete.

Sportlich war die Begegnung eine klare Angelegenheit. Von Beginn an dominierten die Gäste und trafen durch Kai Karamouzas (6.), Robin Berk (16.), Coulibaly (19.), Felix Kortholt (49.), den Doppelschlag von Luis Kampermann (65./67.) sowie Maxim Zajcev (80.) nach Belieben. Inter Euskirchen schwächte sich zudem früh selbst, als H. Al Dana in der 17. Minute nach einem unsportlichen Verhalten die Rote Karte sah.

„Der SSV Weilerswist war klar besser, die bessere Mannschaft. Die deutliche Führung absolut verdient“, räumte Inters Trainer Abed Mehio offen ein. Umso bitterer, dass die Geschehnisse am Ende den sportlichen Auftritt überlagerten.

Mehio mit deutlicher Kritik am Unparteiischen

Schon vor Anpfiff hatte es Irritationen gegeben: Der Unparteiische wollte das Spiel zunächst nicht freigeben, weil aus seiner Sicht organisatorische Dinge fehlten. Erst mit rund 15-minütiger Verzögerung rollte der Ball schließlich doch.

Nach einem vermeintlichen Abseits, bei dem auch der Assistent die Fahne gehoben hatte, herrschte Unmut am Spielfeldrand. "Zuschauer haben lautstark protestiert. Daraufhin ist er zu einem Zuschauer neben der Trainerbank geeilt und hat den Zuschauer verbal attackiert“, schilderte Mehio. Der Schiedsrichter habe den Mann schließlich der Anlage verwiesen – allerdings unter Begleitumständen, die die Situation eskalieren ließen: „Der Zuschauer sollte vom Platz gebracht werden, was dem Schiedsrichter wohl nicht schnell genug ging. Der Schiedsrichter hat den Zuschauer daraufhin gerempelt und so ist die Rudelbildung entstanden.“

Aus Sicht von Gästecoach Frederik Ziburske deutete zuvor nichts auf ein solches Ende hin. „Es stand ja in der 80. Minute schon 7:0 für uns. Ich hatte auch das Gefühl, dass Inter mehr so mit sich selber beschäftigt war als mit uns“, sagte er. „Es war eigentlich ein ganz normales Pokalspiel. Ein oder zwei Zweikämpfe wurden sicherlich ein bisschen härter geführt, aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, das Spiel müsste unterbrochen oder gar abgebrochen werden.“

Ziburske: "Gab keinen Grund, das Spiel abzubrechen"

Ziburske konnte die entscheidende Szene selbst nicht klar wahrnehmen. „Aus einem Zuschauerpulk kamen irgendwelche verbalen Rufe. Aber es war nichts, was ich nicht schon tausendmal auf dem Fußballfeld gehört hätte. Der Schiedsrichter lief dann direkt auf die Zuschauer zu. Was da genau gesprochen ist oder ob da jemand geschubst oder geschlagen hat, konnte ich aus meiner Position nicht sehen“, erklärte er. Dass die Partie abgebrochen wurde, empfand er als überzogen: "Aus meiner Sicht gab es da keinen Grund, das Spiel abzubrechen. Ich habe diese Szene selber nicht gesehen, aber im Vorfeld war für mich keine Szene erkennbar, dass da sich irgendwas angedeutet hat oder Aggressionen da waren."

Auch Mehio bemühte sich um Einordnung. „Wir hatten in der ganzen letzten Saison keine Probleme gehabt und auch an einem Wiederholungsspiel haben wir kein Interesse. Weilerswist war deutlich besser und es war eine faire Partie“, betonte er.

Nach dem Spiel habe es zwar Diskussionen gegeben, allerdings sei alles friedlich gewesen: "Es gab kein böses Wort in unsere Richtung, keine Belagerungszustände beim Schiri. Da waren auch zwei, drei Jungs von Inter vor der Tür des Schiesrichters und haben auch gesagt, wir begleiten euch auch zu den Autos, falls ihr da irgendwelche Sicherheitsbedenken habt", so

So bleibt von einem sportlich klaren 7:0-Erfolg des SSV Weilerswist vor allem das unrühmliche Ende in Erinnerung. Das weitere Vorgehen liegt nun in den Händen des Sportgerichts.

23 Tore in Bronsfeld

Knapp alle vier Minuten bekamen die Zuschauer in Bronsfeld zu sehen. Bereits zur Halbzeit führte der FC Dollendorf-Ripsdorf mit 11:0 gegen den B-Ligisten. Auch im zweiten Abschnitt ließ die Mannschaft von Alexander Huth elf weitere Tore folgen. Den Ehrentreffer und das zwischenzeitliche 1:12 erzielte Spielertrainer Maximilian Georgi. Bei den Gästen war Mathias Diederichs für die Hälfte aller Tore verantwortlich, drei weitere Treffer bereitete der Offensivspieler vor.

Die Partien in der Übersicht