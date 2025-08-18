 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Marian Stanienda

Kreispokal Euskirchen: Spielabbruch in der ersten Runde

Partie Inter Euskirchen gegen SSV Weilerswist nach rund 80 Minuten abgebrochen

Verlinkte Inhalte

Kreispokal Euskirchen
Erftstadt
Zülpich
Nierfeld
Wißkirchen

Die erste Runde im Kreispokal Euskirchen ist Geschichte. Besonders zwei Partien spielten sich dabei in den Vordergrund.

Abbruch nach Rudelbildung

Am Sonntagnachmittag kam es im Kreispokal Euskirchen zu einem unrühmlichen Abbruch. Der SSV Weilerswist führte beim B-Ligisten Inter Euskirchen bereits mit 7:0, als der Schiedsrichter die Partie rund zehn Minuten vor Schluss nach einer Rudelbildung an der Seitenlinie beendete.

Sportlich war die Begegnung eine klare Angelegenheit. Von Beginn an dominierten die Gäste und trafen durch Kai Karamouzas (6.), Robin Berk (16.), Coulibaly (19.), Felix Kortholt (49.), den Doppelschlag von Luis Kampermann (65./67.) sowie Maxim Zajcev (80.) nach Belieben. Inter Euskirchen schwächte sich zudem früh selbst, als H. Al Dana in der 17. Minute nach einem unsportlichen Verhalten die Rote Karte sah.

„Der SSV Weilerswist war klar besser, die bessere Mannschaft. Die deutliche Führung absolut verdient“, räumte Inters Trainer Abed Mehio offen ein. Umso bitterer, dass die Geschehnisse am Ende den sportlichen Auftritt überlagerten.

Mehio mit deutlicher Kritik am Unparteiischen

Schon vor Anpfiff hatte es Irritationen gegeben: Der Unparteiische wollte das Spiel zunächst nicht freigeben, weil aus seiner Sicht organisatorische Dinge fehlten. Erst mit rund 15-minütiger Verzögerung rollte der Ball schließlich doch.

Nach einem vermeintlichen Abseits, bei dem auch der Assistent die Fahne gehoben hatte, herrschte Unmut am Spielfeldrand. "Zuschauer haben lautstark protestiert. Daraufhin ist er zu einem Zuschauer neben der Trainerbank geeilt und hat den Zuschauer verbal attackiert“, schilderte Mehio. Der Schiedsrichter habe den Mann schließlich der Anlage verwiesen – allerdings unter Begleitumständen, die die Situation eskalieren ließen: „Der Zuschauer sollte vom Platz gebracht werden, was dem Schiedsrichter wohl nicht schnell genug ging. Der Schiedsrichter hat den Zuschauer daraufhin gerempelt und so ist die Rudelbildung entstanden.“

Aus Sicht von Gästecoach Frederik Ziburske deutete zuvor nichts auf ein solches Ende hin. „Es stand ja in der 80. Minute schon 7:0 für uns. Ich hatte auch das Gefühl, dass Inter mehr so mit sich selber beschäftigt war als mit uns“, sagte er. „Es war eigentlich ein ganz normales Pokalspiel. Ein oder zwei Zweikämpfe wurden sicherlich ein bisschen härter geführt, aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, das Spiel müsste unterbrochen oder gar abgebrochen werden.“

Ziburske: "Gab keinen Grund, das Spiel abzubrechen"

Ziburske konnte die entscheidende Szene selbst nicht klar wahrnehmen. „Aus einem Zuschauerpulk kamen irgendwelche verbalen Rufe. Aber es war nichts, was ich nicht schon tausendmal auf dem Fußballfeld gehört hätte. Der Schiedsrichter lief dann direkt auf die Zuschauer zu. Was da genau gesprochen ist oder ob da jemand geschubst oder geschlagen hat, konnte ich aus meiner Position nicht sehen“, erklärte er. Dass die Partie abgebrochen wurde, empfand er als überzogen: "Aus meiner Sicht gab es da keinen Grund, das Spiel abzubrechen. Ich habe diese Szene selber nicht gesehen, aber im Vorfeld war für mich keine Szene erkennbar, dass da sich irgendwas angedeutet hat oder Aggressionen da waren."

Auch Mehio bemühte sich um Einordnung. „Wir hatten in der ganzen letzten Saison keine Probleme gehabt und auch an einem Wiederholungsspiel haben wir kein Interesse. Weilerswist war deutlich besser und es war eine faire Partie“, betonte er.

Nach dem Spiel habe es zwar Diskussionen gegeben, allerdings sei alles friedlich gewesen: "Es gab kein böses Wort in unsere Richtung, keine Belagerungszustände beim Schiri. Da waren auch zwei, drei Jungs von Inter vor der Tür des Schiesrichters und haben auch gesagt, wir begleiten euch auch zu den Autos, falls ihr da irgendwelche Sicherheitsbedenken habt", so

So bleibt von einem sportlich klaren 7:0-Erfolg des SSV Weilerswist vor allem das unrühmliche Ende in Erinnerung. Das weitere Vorgehen liegt nun in den Händen des Sportgerichts.

23 Tore in Bronsfeld

Knapp alle vier Minuten bekamen die Zuschauer in Bronsfeld zu sehen. Bereits zur Halbzeit führte der FC Dollendorf-Ripsdorf mit 11:0 gegen den B-Ligisten. Auch im zweiten Abschnitt ließ die Mannschaft von Alexander Huth elf weitere Tore folgen. Den Ehrentreffer und das zwischenzeitliche 1:12 erzielte Spielertrainer Maximilian Georgi. Bei den Gästen war Mathias Diederichs für die Hälfte aller Tore verantwortlich, drei weitere Treffer bereitete der Offensivspieler vor.

Die Partien in der Übersicht

Gestern, 15:00 Uhr
SV Frauenberg
SV FrauenbergSV Frauenberg
SSV Golbach 1928
SSV Golbach 1928SSV Golbach
6
1
Abpfiff

Schiedsrichter: Özden Altunöz (Euskirchen)
Tore: 1:0 Marcel Kaiser (1.), 2:0 Tom Bauer (16.), 3:0 Tom Bauer (35.), 3:1 Felix Malsbenden (53.), 4:1 Marcel Kaiser (63.), 5:1 Marcel Kaiser (90.+1), 6:1 Marcel Kaiser (90.+2)

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Dom-Esch 1920
TuS Dom-Esch 1920TuS Dom-Esch
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-OttenheimD-H-O
1
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Furkan Esenkar (28.), 0:2 Sefer Hoxhaj (34.), 1:2 (40.)
Gelb-Rot: Wael Hassan (77./Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim/)

Gestern, 15:00 Uhr
RSV Arloff-Kirspenich
RSV Arloff-KirspenichRSV Arloff-Kirspenich
Sportverein Concordia Weyer
Sportverein Concordia WeyerSV Weyer
2
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Niklas Dahmen (45.+4), 1:1 Keven Derichs (71.), 2:1 Sven Gräbe (90.+4)

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Kommern 1960
VfL Kommern 1960VfL Kommern
Bliesheimer BC
Bliesheimer BCBliesheim
1
5
Abpfiff

Schiedsrichter: Niklas Granrath
Tore: 0:1 Jan-Niklas Tappert (20.), 0:2 Pascal Busch (24. Foulelfmeter), 0:3 Pascal Busch (38. Foulelfmeter), 0:4 Christopher Fuhl (47.), 0:5 Sven Allinger (77.), 1:5 Silas Grisar-Salentin (82.)

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Niederelvenich Mülheim-Wichterich
VfL Niederelvenich Mülheim-WichterichWichterich
SG Houverath/Mutscheid
SG Houverath/MutscheidSG Houverath/Mutscheid
1
4
Abpfiff

Schiedsrichter: Thomas Broszeit - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Lars Kleefuß (17.), 1:1 Dean Thiebes (19.), 1:2 Lukasz Zsibrita (57.), 1:3 Lars Kleefuß (80.), 1:4 Jonas Wald (87.)
Rot: Nico Kajba (44./VfL Niederelvenich Mülheim-Wichterich/Beleidigung)

Gestern, 15:00 Uhr
SG25
SG25SG25
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
2
7
Abpfiff

Tore: 0:1 Lucas Spilles (13.), 0:2 Nicolas Woywod (29.), 0:3 Philipp Langlitz (40. Eigentor), 0:4 Luc-Seal Roggendorf (50.), 0:5 Ben Bungart (51.), 1:5 Finn Schmitz (54.), 1:6 Lucas Spilles (66.), 1:7 Ben Bungart (87.), 2:7 Moritz Jansen (90.)

Gestern, 15:00 Uhr
SSC Firmenich
SSC FirmenichSSC Firmenich
SSV Eintracht Lommersum 1920
SSV Eintracht Lommersum 1920Lommersum
3
n.V.
2
Abpfiff

Schiedsrichter: Andreas Kurth
Tore: 0:1 Elias May (12.), 0:2 Marcel Ebel (14.), 1:2 Markus Hess (17.), 2:2 Aaron Dederichs (90.+2), 3:2 Simon Prägitzer (112.)

Gestern, 15:00 Uhr
Enzen-Dürscheven
Enzen-DürschevenEnzen-Dürscheven
DJK Dreiborn
DJK DreibornDJK Dreiborn
1
6
Abpfiff

Tore: 0:1 Philipp Konrad (10.), 0:2 Philipp Konrad (24.), 1:2 Florian Diefenthal (33.), 1:3 Philipp Konrad (36.), 1:4 Nils Weimbs (57.), 1:5 Nils Weimbs (77.), 1:6 Maurice Monschau (81.)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Metternich
SV MetternichSV Metternich
VfB Blessem 1924
VfB Blessem 1924VfB Blessem
3
1
Abpfiff

Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Franziskus Freiherr Spies von Büllesheim (29. Foulelfmeter), 1:1 Torben Martens (32. Eigentor), 2:1 Tobias Weiss (65.), 3:1 Franziskus Freiherr Spies von Büllesheim (87.)

Gestern, 15:00 Uhr
SG Bürvenich / Schwerfen
SG Bürvenich / SchwerfenSG Bürvenich
SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim
SG Sportfreunde 69 Marmagen-NettersheimSG 69 M.-N.
2
7
Abpfiff

Tore: 0:1 Xavier Pickartz (6.), 0:2 Cedric Gausling (15.), 0:3 Xavier Pickartz (33.), 0:4 Xavier Pickartz (52.), 0:5 Bastian Homberg (55.), 1:5 Jannik Hoscheid (68.), 1:6 Xavier Pickartz (75.), 1:7 Yannick Kengni-Wandji (83. Foulelfmeter), 2:7 Michael Maubach (87. Foulelfmeter)

Gestern, 15:00 Uhr
Turn und Sportvereinigung Feytal 1912/20
Turn und Sportvereinigung Feytal 1912/20TSV Feytal
SC 1925 Wißkirchen
SC 1925 WißkirchenWißkirchen
6
4
Abpfiff

Tore: 0:1 Maximilian Sauer (20. Foulelfmeter), 1:1 Florian Seif (31. Foulelfmeter), 2:1 Jens Krämer (34.), 3:1 Fabian Di Stefano (37.), 3:2 Stefan Hilger (43.), 3:3 Stefan Hilger (50. Foulelfmeter), 4:3 Daniel Limburg (61.), 5:3 Timo Quast (67.), 5:4 Maximilian Sauer (74.), 6:4 Florian Seif (95.)

Gestern, 15:00 Uhr
Inter Euskirchen
Inter EuskirchenInter Eusk.
SSV Weilerswist 1924
SSV Weilerswist 1924Weilerswist
Abgebrochen

Abbruch nach ca. 75 Minuten
Tore: 0:1 Kai Karamouzas (6.), 0:2 Robin Maximilian Berk (16.), 0:3 Daouda Coulibaly (19.), 0:4 Felix Kortholt (49.), 0:5 Luis Kampermann (65.), 0:6 Luis Kampermann (67.), 0:7 Maxim Zajcev (69.)
Rot: Hicham Al Dana (17./Inter Euskirchen)

Gestern, 18:00 Uhr
SG Dahlem-Schmidtheim
SG Dahlem-SchmidtheimSG Dahlem
TSV Schönau
TSV SchönauTSV Schönau
6
3
Abpfiff

Tore: 0:1 Florian Metzen (7.), 0:2 Chris Schmauder (38.), 1:2 Luca Caputo (45. Handelfmeter), 1:3 Tim Breuer (54.), 2:3 Silvio Ferjani (63.), 3:3 Alexander Haep (66.), 4:3 Sebastian Etten (69.), 5:3 Silvio Ferjani (83.), 6:3 Antonio Schnichels (86.)

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hellenthal
SG HellenthalSG Hellenthal
SG Rotbachtal/Strempt
SG Rotbachtal/StremptSG Rotbachtal/Strempt
4
n.V.
6
Abpfiff

Schiedsrichter: Günther Kimmerl
Tore: 1:0 Jens Dederichs (17.), 2:0 Raphael Sures (80.), 2:1 Lorenzo Moranelli (84.), 2:2 Pascal Leisten (85.), 2:3 Lorenzo Moranelli (97.), 2:4 Lorenzo Moranelli (112.), 3:4 Philipp Hufschmidt (113.), 3:5 Lorenzo Moranelli (119.), 4:5 Raphael Sures (120.+2), 4:6 Lorenzo Moranelli (120.+8)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Schöneseiffen 1950
SV Schöneseiffen 1950SVS 1950
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
1
4
Abpfiff

Schiedsrichter: Jörg Piana (Kall) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Maurice Niedermeier (25.), 1:1 Emrah Fikaj (31.), 1:2 Valentin Ivanov (48.), 1:3 Kuss Kunzika (78.), 1:4 Jehon Vatovci (89.)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bronsfeld
SV BronsfeldSV Bronsfeld
FC Dollendorf-Ripsdorf
FC Dollendorf-RipsdorfDollendorf
1
22
Abpfiff

Schiedsrichter: Niklas Breuer
Tore: 0:1 Mathias Diederichs (6.), 0:2 Mathias Diederichs (13.), 0:3 Alexander Huth (18.), 0:4 Louis Ehlen (24.), 0:5 Mathias Diederichs (25.), 0:6 Alexander Huth (25.), 0:7 Björn Hoffmann (32.), 0:8 Patrick Bühl (36.), 0:9 Mathias Diederichs (42.), 0:10 Alexander Huth (43. Foulelfmeter), 0:11 Mathias Diederichs (45.), 0:12 Mathias Diederichs (46.), 1:12 Maximilian Georgi (51.), 1:13 Björn Hoffmann (54.), 1:14 Mathias Diederichs (58. Foulelfmeter), 1:15 Mathias Diederichs (59.), 1:16 Alexander Huth (63.), 1:17 Alexander Huth (70.), 1:18 Mathias Diederichs (74.), 1:19 Mathias Diederichs (76.), 1:20 Mathias Diederichs (86.), 1:21 Sven Linden (87.), 1:22 Jan Maria Galos (89. Eigentor)

Gestern, 15:00 Uhr
SG Erfthöhen 1998
SG Erfthöhen 1998SG Erfthöhen
SG Ülpenich/Elsig/Nemmenich
SG Ülpenich/Elsig/NemmenichSG Ülpenich/Elsig/Nemmenich
1
3
Abpfiff

Schiedsrichter: Mario Nettekoven - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Fabian Jürgen Weiler (41.), 1:1 Nasrudin Mursal Ahmed (44.), 1:2 Nasrudin Mursal Ahmed (54.), 1:3 Christian Esser (65. Eigentor)

Gestern, 15:00 Uhr
SG Keldenich/Scheven
SG Keldenich/SchevenSG Keldenich/Scheven
SV Sötenich 1919
SV Sötenich 1919Sötenich
0
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Jens Knebel (33.), 0:2 Jens Knebel (90.)

Aufrufe: 018.8.2025, 13:17 Uhr
redAutor