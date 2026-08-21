Kreispokal Euskirchen: Derbys in Runde 1

Im Kreispokal Euskirchen ist der Startschuss für die neue Spielzeit bereits gefallen: Der Bezirksligist JSG Erft 01 feierte beim A-Ligisten SV Frauenberg einen klaren 6:1-Auswärtserfolg. Matchwinner des Tages war Luke Bungart, der vier Treffer zum Sieg beisteuerte. Die weiteren Begegnungen der ersten Runde finden am kommenden Sonntag statt, ehe am Mittwoch eine Nachzügler-Partie folgt. Alle Teams streben die Nachfolge des amtierenden Titelverteidigers TuS Chlodwig Zülpich an: Der Double-Sieger und Mittelrheinliga-Aufsteiger hatte sich Mitte Juni in einem umkämpften Finale mit 3:2 gegen Rhenania Bessenich durchgesetzt.
TSV Schönau – SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich
Am Sonntag kommt es zum Aufeinandertreffen zweier A-Ligisten: Der TSV Schönau empfängt die SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich, die als Vizemeister der Kreisliga B1 den Aufstieg feierte. In der vergangenen Spielzeit mussten sowohl Schönau als auch die Mannschaft von SG-Trainer Sascha Hillger bereits in der ersten Runde die Segel streichen. Diesmal nehmen beide Teams einen neuen Anlauf für den Einzug in die zweite Runde.
SSV Golbach – SG Dahlem-Schmidtheim
Nach nur einem Jahr in der Kreisliga A ist die SG Dahlem-Schmidtheim zurück in der Bezirksliga 3 und geht als Favorit beim ehemaligen Ligakonkurrenten SSV Golbach an den Start. Im Vorjahr scheiterte die Elf von Trainer Christian Hammes erst im Viertelfinale mit 0:3 am SV Frauenberg und verpasste knapp die Verbandspokal-Qualifikation. Die Bilanz der vergangenen Saison spricht klar für die Gäste: Die SG konnte beide Ligaspiele gegen die Mannschaft von SSV-Coach Michael Müller mit 7:2 und 5:3 für sich entscheiden.
SV Schwarz-Weiß Nierfeld – TuS Mechernich
Zum Abschluss der ersten Runde stehen sich am Mittwoch die A-Kreisligisten Schwarz-Weiß Nierfeld und der TuS Mechernich im direkten Duell gegenüber. Beide Teams kennen sich aus den vergangenen Spielzeiten bestens; in der Vorsaison entführte jeweils die Gastmannschaft die Punkte. Während Nierfeld im Vorjahr im Achtelfinale mit 1:5 am späteren Finalisten Bessenich scheiterte, drang Mechernich um Trainer Mirco Mertens bis ins Halbfinale vor und qualifizierte sich damit für den Verbandspokal. Dort trifft die Mannschaft am Samstag auf den Mittelrheinliga-Aufsteiger TuS Chlodwig Zülpich.
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: TSV Schönau - SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Kaller Sport Club 1922 - Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SSV Golbach 1928 - SG Dahlem-Schmidtheim
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Enzen-Dürscheven - Bliesheimer BC
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SC 1925 Wißkirchen - Sportclub 1928 Roitzheim
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Sportverein Concordia Weyer - SV Sötenich 1919
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SG Erfthöhen 1998 - SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SG Keldenich/Scheven - TuS Vernich 1927
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SSC Satzvey 1920 - SG Flamersheim / Kirchheim
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: RSV Arloff-Kirspenich - SC Germania Erftstadt-Lechenich
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: TuS Dom-Esch 1920 - SG25
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SG Houverath/Mutscheid - SSV Weilerswist 1924
Mittwoch, 26.08. um 19:30 Uhr: SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 - TuS Mechernich 1897