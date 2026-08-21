Kreispokal Euskirchen: Derbys in Runde 1 1. Runde: Nach dem Erft-Galaauftritt stehen am Sonntag und Mittwoch spannende Duelle an. von red · Heute, 08:10 Uhr · 0 Leser

Vor einer doppelten Pokalbelastung steht der TuS Mechernich (in rot) im Verbands- und Kreispokal. – Foto: Rocco Bartsch

Im Kreispokal Euskirchen ist der Startschuss für die neue Spielzeit bereits gefallen: Der Bezirksligist JSG Erft 01 feierte beim A-Ligisten SV Frauenberg einen klaren 6:1-Auswärtserfolg. Matchwinner des Tages war Luke Bungart, der vier Treffer zum Sieg beisteuerte. Die weiteren Begegnungen der ersten Runde finden am kommenden Sonntag statt, ehe am Mittwoch eine Nachzügler-Partie folgt. Alle Teams streben die Nachfolge des amtierenden Titelverteidigers TuS Chlodwig Zülpich an: Der Double-Sieger und Mittelrheinliga-Aufsteiger hatte sich Mitte Juni in einem umkämpften Finale mit 3:2 gegen Rhenania Bessenich durchgesetzt.

TSV Schönau – SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich

Am Sonntag kommt es zum Aufeinandertreffen zweier A-Ligisten: Der TSV Schönau empfängt die SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich, die als Vizemeister der Kreisliga B1 den Aufstieg feierte. In der vergangenen Spielzeit mussten sowohl Schönau als auch die Mannschaft von SG-Trainer Sascha Hillger bereits in der ersten Runde die Segel streichen. Diesmal nehmen beide Teams einen neuen Anlauf für den Einzug in die zweite Runde. SSV Golbach – SG Dahlem-Schmidtheim

Nach nur einem Jahr in der Kreisliga A ist die SG Dahlem-Schmidtheim zurück in der Bezirksliga 3 und geht als Favorit beim ehemaligen Ligakonkurrenten SSV Golbach an den Start. Im Vorjahr scheiterte die Elf von Trainer Christian Hammes erst im Viertelfinale mit 0:3 am SV Frauenberg und verpasste knapp die Verbandspokal-Qualifikation. Die Bilanz der vergangenen Saison spricht klar für die Gäste: Die SG konnte beide Ligaspiele gegen die Mannschaft von SSV-Coach Michael Müller mit 7:2 und 5:3 für sich entscheiden.