Kreispokal Euskirchen: 46 Teams blicken auf die Auslosung Die erste Runde wird in Nöthen ermittelt – FuPa berichtet live im Ticker. von Rocco Bartsch · Heute, 09:16 Uhr · 0 Leser

Gesucht wird der Nachfolger von Titelverteidiger TuS Chlodwig Zülpich. – Foto: TuS Chlodwig Zülpich

Spannung vor der Ziehung. Am heutigen Dienstag richtet sich der Blick nach Nöthen. Im dortigen Vereinsheim wird die 1. Runde des Bitburger-Kreispokals für die neue Saison 2026/27 ermittelt. Während 46 Mannschaften auf attraktive Paarungen oder ein glückliches Freilos hoffen, steht bereits fest, dass der Titel nicht verteidigt werden kann. FuPa begleitet das Event im Live-Ticker.

Insgesamt 46 Mannschaften werfen in diesem Jahr ihren Namen in den Lostopf, um den Pokalwettbewerb auf Kreisebene aufzunehmen. Da sich der Kreis für einen 64er-Schlüssel vorgegeben hat, werden viele Mannschaften bei der Ziehung ein Freilos erhalten und überspringen die Auftaktrunde somit kampflos. Titelverteidiger Zülpich fehlt aus gutem Grund Beim Blick auf das Teilnehmerfeld wird schnell klar, dass der amtierende Champion in dieser Saison definitiv entthront wird. Der TuS Chlodwig Zülpich hatte am 13. Juni das vergangene Finale gegen den Bezirksligisten SV Rhenania Bessenich mit 3:2 für sich entschieden.

Da die Mannschaft im Sommer jedoch den Aufstieg in die Mittelrheinliga perfekt gemacht hat, ist sie als aktueller Verbandsligist automatisch für den Mittelrheinpokal der Saison 2027/28 gesetzt. Der Kreispokal Euskirchen wird in der kommenden Spielzeit also einen neuen Sieger küren. Die Termine auf dem Weg nach Nöthen Der Kreisspielausschuss hat die zeitlichen Eckpfeiler für den Wettbewerb bereits fixiert. Die erste Hauptrunde ist offiziell für Sonntag, den 23. August 2026, terminiert. Für Vereine, die an diesem Wochenende bereits in der ersten Runde des Mittelrheinpokals gefordert sind und somit eine Terminkollision haben, greift eine Ausweichregelung: Diese Teams tragen ihre Kreispokalpartie in der Folgewoche am Mittwochabend, den 26. August 2026, aus.