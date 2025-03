Kreispokal Essen: Wer folgt Steele und Katernberg ins Halbfinale?

Im zweiten Aufeinandertreffen des Pokals gastiert der Bader SV 91 aus der Kreisliga A Gruppe 1, beim Heisinger SV aus der Gruppe 2. Der Tabellenführer der Gruppe 2 ist seit zehn Spielen in der Liga ungeschlagen. Aktuell steht steht der SV mit 14 Punkten Abstand vor dem Tabellenzweiten. Mit einem Torverhältnis von 75:22 stellt er zudem die beste Abwehr und den besten Angriff der Liga. Mit 15 Treffern und zehn Assists ist Tobias Köfler ein grundlegender Faktor für den Erfolg. Mit zwei späten Toren schoss er zudem die Mannschaft von Slavko Franjic im Achtelfinale gegen den FSV Kettwig in das bevorstehende Viertelfinale.

Der Kontrahent Bader SV steht auf dem vierten Tabellenplatz der A-Liga. Die jüngsten sechs Pflichtspiele hat der SV nicht verloren und sich somit in der oberen Tabellenhälfte festsetzen können. Die Mannschaft von Naoufel Bouazza stellt mit nur 26 Gegentreffern in die zweitbeste Abwehr der Gruppe 1. Hinzu kommt Ausnahmespieler Eugen Pirogov, der in 15 Partien 25-mal erfolgreich war. In der vorigen Runde konnte sein Team den Landesligisten DJK Blau-Weiß Mintard überraschend schlagen. Inwieweit die Bader dem Tabellenführer der anderen Gruppe Probleme bereiten können, wird sich zeigen.

Ein Landesligist schaffte das Comeback, ein anderer nicht