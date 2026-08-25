 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Kreispokal Essen live: Zwei Nichtantritte zum Start - 15:0 von Dellwig

Der Kreispokal Essen startet in dieser Woche mit der 1. Runde - natürlich gibt es Liveticker und Updates auf FuPa.

von André Nückel · Heute, 11:37 Uhr · 0 Leser
Der Kreispokal Essen startet.
Der Kreispokal Essen startet. – Foto: Markus Becker

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Der Kreispokal Essen startet ab Dienstag mit der 1. Runde durch. Auf FuPa findet ihr alle Updates inklusive Liveticker zum Wettbewerb - klickt euch durch!

Während RuWa Dellwig am Montag zweistellig gewonnen hat, treten zwei Mannschaften am Mittwoch nicht an.

>>> Zum Kreispokal Essen

Kreispokal Essen: die Spiele am 24. August

Gestern, 18:30 Uhr
Weigle Haus Kickers
Weigle Haus KickersWeigle Haus
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
0
15
Abpfiff

Tore: 0:1 Parham Nasrollahzadeh Jirandehi (24.), 0:2 Parham Nasrollahzadeh Jirandehi (27.), 0:3 Ismail Cördük (34.), 0:4 Vladan Velichkovski (48. Foulelfmeter), 0:5 Stanley Tetteh (55.), 0:6 Timo Lindemann (65.), 0:7 Timo Lindemann (67.), 0:8 Ibrahim Ajarra (69.), 0:9 Stanley Tetteh (71.), 0:10 Alpha Oumar Bah (73.), 0:11 kasim Albedeery (75.), 0:12 Timo Lindemann (82.), 0:13 Timo Lindemann (85.), 0:14 Alpha Oumar Bah (86.), 0:15 Alpha Oumar Bah (88.)

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Kreispokal Essen: die Spiele am 25. August

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
18:30
Spieltext SpVgg Steele - DJK/SF Kate.

Heute, 19:15 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
19:15
Spieltext ESC Preußen - Haarzopf

Heute, 19:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
19:30
Spieltext Vogelheim - Burgaltend.

Heute, 19:30 Uhr
SG Kupferdreh-Byfang
SG Kupferdreh-ByfangSG K.-Byfang
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
19:30
Spieltext SG K.-Byfang - Eiberg

Heute, 19:30 Uhr
Tura 86 Essen
Tura 86 EssenTura 86
FC Sportfreunde Rüttenscheid
FC Sportfreunde RüttenscheidRüttenscheid
19:30
Spieltext Tura 86 - Rüttenscheid

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Kreispokal Essen: die Spiele am 26. August

Morgen, 18:30 Uhr
DJK Eintracht Borbeck
DJK Eintracht BorbeckEintr Borbec
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
0
2
§ Urteil
Eintracht Borbeck tritt gegen den ESC Rellinghausen nicht an.

Morgen, 18:30 Uhr
Barisspor 84 Essen
Barisspor 84 EssenBariss Essen
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
0
2
§ Urteil
Barisspor Essen tritt gegen Helene nicht an.

Morgen, 18:30 Uhr
Atletico Essen
Atletico EssenAtletico
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
18:30
Spieltext Atletico - Frohnhausen

Morgen, 18:45 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
18:45live
Spieltext DJK SG Alten - Niederwenig.

Morgen, 18:45 Uhr
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
18:45live
Spieltext AL-ARZ Essen - Heisinger SV

Morgen, 19:30 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
19:30
Spieltext Alem. Essen - Bredeney

Morgen, 19:00 Uhr
SG Heisingen
SG HeisingenSG Heisingen
Ballfreunde Bergeborbeck
Ballfreunde BergeborbeckBallfreunde
19:00
Spieltext SG Heisingen - Ballfreunde

Morgen, 19:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
19:30
Spieltext Croat Essen - FSV Kettwig

Morgen, 19:30 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
19:30
Spieltext Bader SV - TuSEM Essen

Morgen, 18:30 Uhr
Playhouse Kickers
Playhouse KickersPl. Kickers
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
18:30
Spieltext Pl. Kickers - SF Altenes.

Morgen, 19:30 Uhr
VfL Kupferdreh
VfL KupferdrehVfL Kupferd.
Essener SG 99/06
Essener SG 99/06Essener SG
19:30
Spieltext VfL Kupferd. - Essener SS

Morgen, 19:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
19:30
Spieltext TGD Essen - We.-Heidh.

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Kreispokal Essen: die Spiele am 27. August

Do., 27.08.2026, 18:45 Uhr
Juspo Altenessen
Juspo AltenessenJuspo Alt.
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
18:45
Spieltext Juspo Alt. - TuS Holster.

Do., 27.08.2026, 18:45 Uhr
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
18:45
Spieltext T. Überruhr - FC Stoppenb.

Do., 27.08.2026, 19:30 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
19:30
Spieltext TuS Essen-W. - SV Leithe

Do., 27.08.2026, 18:45 Uhr
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
DJK Dellwig 1910
DJK Dellwig 1910DJK Dellwig
18:45
Spieltext FC Karnap - DJK Dellwig

Do., 27.08.2026, 19:30 Uhr
Juspo Essen-West
Juspo Essen-WestJuspo Ess.-W
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
19:30
Spieltext Juspo Ess.-W - BW Mintard

Do., 27.08.2026, 20:00 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
20:00
Spieltext Niederbonsf. - Türkiyemspor

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Kreispokal Essen: die Spiele am 2. September

Mi., 02.09.2026, 19:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
19:30
Spieltext BG Überruhr - FC Kray

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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
Mo., 24.08.26 18:30 Uhr Weigle Haus Kickers - RuWa Dellwig 0:15
Di., 25.08.26 18:30 Uhr SpVgg Steele - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Di., 25.08.26 19:15 Uhr Essener SC Preußen - SuS Haarzopf
Di., 25.08.26 19:30 Uhr Vogelheimer SV - SV Burgaltendorf
Di., 25.08.26 19:30 Uhr SG Kupferdreh-Byfang - Preußen Eiberg
Di., 25.08.26 19:30 Uhr Tura 86 Essen - FC Sportfreunde Rüttenscheid
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr DJK Eintracht Borbeck - ESC Rellinghausen 0:2 - NICHTANTRITT HEIM
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Playhouse Kickers - Sportfreunde Altenessen
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Atletico Essen - VfB Frohnhausen
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Barisspor 84 Essen - DKSV Helene Essen 0:2 - NICHTANTRITT HEIM
Mi., 26.08.26 18:45 Uhr AL-ARZ Libanon - Heisinger SV
Mi., 26.08.26 18:45 Uhr DJK SG Altenessen - Sportfreunde Niederwenigern
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr SG Heisingen - Ballfreunde Bergeborbeck
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr VfL Kupferdreh - Essener SG 99/06
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr Bader SV 91 - TuSEM Essen 1926
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr NK Croatia Essen - FSV Kettwig
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr TGD Essen-West - SC Werden-Heidhausen
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr Alemannia Essen - Fortuna Bredeney
Do., 27.08.26 18:45 Uhr Teutonia Überruhr - FC Stoppenberg
Do., 27.08.26 18:45 Uhr FC Karnap 07/27 - DJK Dellwig 1910
Do., 27.08.26 18:45 Uhr Juspo Altenessen - TuS Holsterhausen
Do., 27.08.26 19:30 Uhr Juspo Essen-West - DJK Blau-Weiß Mintard
Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Essen-West 81 - SV Leithe
Do., 27.08.26 20:00 Uhr SuS Niederbonsfeld - Türkiyemspor Essen
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - FC Kray

>>> Zum Kreispokal Essen