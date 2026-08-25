Kreispokal Essen live: Zwei Nichtantritte zum Start - 15:0 von Dellwig

Der Kreispokal Essen startet ab Dienstag mit der 1. Runde durch. Auf FuPa findet ihr alle Updates inklusive Liveticker zum Wettbewerb - klickt euch durch!
Während RuWa Dellwig am Montag zweistellig gewonnen hat, treten zwei Mannschaften am Mittwoch nicht an.
Tore: 0:1 Parham Nasrollahzadeh Jirandehi (24.), 0:2 Parham Nasrollahzadeh Jirandehi (27.), 0:3 Ismail Cördük (34.), 0:4 Vladan Velichkovski (48. Foulelfmeter), 0:5 Stanley Tetteh (55.), 0:6 Timo Lindemann (65.), 0:7 Timo Lindemann (67.), 0:8 Ibrahim Ajarra (69.), 0:9 Stanley Tetteh (71.), 0:10 Alpha Oumar Bah (73.), 0:11 kasim Albedeery (75.), 0:12 Timo Lindemann (82.), 0:13 Timo Lindemann (85.), 0:14 Alpha Oumar Bah (86.), 0:15 Alpha Oumar Bah (88.)
1. Runde
Mo., 24.08.26 18:30 Uhr Weigle Haus Kickers - RuWa Dellwig 0:15
Di., 25.08.26 18:30 Uhr SpVgg Steele - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Di., 25.08.26 19:15 Uhr Essener SC Preußen - SuS Haarzopf
Di., 25.08.26 19:30 Uhr Vogelheimer SV - SV Burgaltendorf
Di., 25.08.26 19:30 Uhr SG Kupferdreh-Byfang - Preußen Eiberg
Di., 25.08.26 19:30 Uhr Tura 86 Essen - FC Sportfreunde Rüttenscheid
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr DJK Eintracht Borbeck - ESC Rellinghausen 0:2 - NICHTANTRITT HEIM
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Playhouse Kickers - Sportfreunde Altenessen
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Atletico Essen - VfB Frohnhausen
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Barisspor 84 Essen - DKSV Helene Essen 0:2 - NICHTANTRITT HEIM
Mi., 26.08.26 18:45 Uhr AL-ARZ Libanon - Heisinger SV
Mi., 26.08.26 18:45 Uhr DJK SG Altenessen - Sportfreunde Niederwenigern
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr SG Heisingen - Ballfreunde Bergeborbeck
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr VfL Kupferdreh - Essener SG 99/06
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr Bader SV 91 - TuSEM Essen 1926
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr NK Croatia Essen - FSV Kettwig
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr TGD Essen-West - SC Werden-Heidhausen
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr Alemannia Essen - Fortuna Bredeney
Do., 27.08.26 18:45 Uhr Teutonia Überruhr - FC Stoppenberg
Do., 27.08.26 18:45 Uhr FC Karnap 07/27 - DJK Dellwig 1910
Do., 27.08.26 18:45 Uhr Juspo Altenessen - TuS Holsterhausen
Do., 27.08.26 19:30 Uhr Juspo Essen-West - DJK Blau-Weiß Mintard
Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Essen-West 81 - SV Leithe
Do., 27.08.26 20:00 Uhr SuS Niederbonsfeld - Türkiyemspor Essen
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - FC Kray