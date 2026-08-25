Kreispokal Essen live: Zwei Nichtantritte zum Start - 15:0 von Dellwig

Der Kreispokal Essen startet. – Foto: Markus Becker

Der Kreispokal Essen startet ab Dienstag mit der 1. Runde durch. Auf FuPa findet ihr alle Updates inklusive Liveticker zum Wettbewerb - klickt euch durch!

Während RuWa Dellwig am Montag zweistellig gewonnen hat, treten zwei Mannschaften am Mittwoch nicht an.