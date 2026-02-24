Kreispokal Essen live: Vogelheim gastiert beim SC Werden

Das Kreispokal-Viertelfinal Essen verspricht eine Menge Spannung - vorausgesetzt die drei verbliebenen Duelle verlaufen ähnlich spannend der knappe Triumph des ESC Rellinghausen gegen den SuS Haarzopf im ersten Spiel. Der SC Werden-Heidhausen macht am Dienstag gegen den Vogelheimer SV den Auftakt, am Donnerstag folgen der FC Kray gegen die Sportfreunde Niederwenigern und die SG Essen-Schönebeck gegen den FC Stoppenberg.
Dramatisch wurde es vor Karneval, als der klassentiefere SuS Haarzopf nach einem 2:2 beim ESC Rellinghausen zuerst die Verlängerung und dann das Elfmeterschießen erzwang. Dort avancierte Maximilian Härtel zum tragischen Helden, denn er vergab vom Punkt. Landesligist Rellinghausen kam glücklich weiter.
ESC Rellinghausen – SuS Haarzopf 7:6 n.E.
ESC Rellinghausen: Kamil Poznanski, Simon Neuse, Can Funke - Trainer: Sascha Behnke
SuS Haarzopf: Maximilian Härtel, Johannes Flatow, Ben Ansorge - Trainer: Matthias Walter
Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 (10.), 1:1 Can Funke (34.), 2:1 Can Funke (61.), 2:2 Johannes Flatow (79.), 3:2 Kamil Poznanski (121. i.E.), 3:3 Ben Ansorge (121. i.E.), 4:3 Can Funke (121. i.E.), 4:4 Johannes Flatow (121. i.E.), 5:4 Simon Neuse (121. i.E.), 6:4 (121. i.E.), 6:5 (121. i.E.), 7:5 (121. i.E.), 7:6 (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Maximilian Härtel (SuS Haarzopf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
Achtelfinale
Di., 14.10.25 18:45 Uhr FC Karnap 07/27 - FC Stoppenberg 5:6
Di., 14.10.25 19:15 Uhr FC Kray - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 4:1
Di., 14.10.25 19:30 Uhr Vogelheimer SV - Fatihspor Essen 2001 4:1
Di., 14.10.25 19:30 Uhr SuS Haarzopf - TGD Essen-West 5:1
Mi., 15.10.25 18:45 Uhr Türkiyemspor Essen - SC Werden-Heidhausen 0:2
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - TuSEM Essen 1926 1:0
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Heisinger SV 10:2
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Burgaltendorf 3:2
Viertelfinale
Mi., 11.02.26 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - SuS Haarzopf 7:6
Di., 24.02.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Vogelheimer SV
Mi., 25.02.26 00:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
Mi., 25.02.26 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FC Stoppenberg