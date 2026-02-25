Kreispokal Essen live: Topspiel in Kray - SC Werden jubelt

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken!

Kreispokal Essen: die Spiele am Mittwoch, 11. Februar

Dramatisch wurde es vor Karneval, als der klassentiefere SuS Haarzopf nach einem 2:2 beim ESC Rellinghausen zuerst die Verlängerung und dann das Elfmeterschießen erzwang. Dort avancierte Maximilian Härtel zum tragischen Helden, denn er vergab vom Punkt. Landesligist Rellinghausen kam glücklich weiter.

ESC Rellinghausen – SuS Haarzopf 7:6 n.E.

ESC Rellinghausen: Kamil Poznanski, Simon Neuse, Can Funke - Trainer: Sascha Behnke

SuS Haarzopf: Maximilian Härtel, Johannes Flatow, Ben Ansorge - Trainer: Matthias Walter

Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 (10.), 1:1 Can Funke (34.), 2:1 Can Funke (61.), 2:2 Johannes Flatow (79.), 3:2 Kamil Poznanski (121. i.E.), 3:3 Ben Ansorge (121. i.E.), 4:3 Can Funke (121. i.E.), 4:4 Johannes Flatow (121. i.E.), 5:4 Simon Neuse (121. i.E.), 6:4 (121. i.E.), 6:5 (121. i.E.), 7:5 (121. i.E.), 7:6 (121. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Maximilian Härtel (SuS Haarzopf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).