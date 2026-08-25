 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Kreispokal Essen live: Katernberg und Burgaltendorf fliegen raus

Der Kreispokal Essen startet in dieser Woche mit der 1. Runde - natürlich gibt es Liveticker und Updates auf FuPa.

von André Nückel · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser
Katernberg ist schon rausgeflogen.
Katernberg ist schon rausgeflogen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Der Kreispokal Essen startet ab Dienstag mit der 1. Runde durch. Auf FuPa findet ihr alle Updates inklusive Liveticker zum Wettbewerb - klickt euch durch!

So liefen die Spiele am Montag und Dienstag: RuWa Dellwig gewann mit 15:0, die SpVgg Steele warf den Landesligisten DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 raus und SuS Haarzopf zitterte sich nach 1:3-Rückstand im Elfmeterschießen weiter.

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Kreispokal Essen: die Spiele am 24. August

Gestern, 18:30 Uhr
Weigle Haus Kickers
Weigle Haus KickersWeigle Haus
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
0
15
Abpfiff

RuWa Dellwig hat zum Auftakt ein deutliches Zeichen gesetzt. Bei den Weigle Haus Kickers gewann die Mannschaft von Christian Koch und Sebastian Vietz mit 15:0. Nach drei Treffern bis zur Pause wurde es nach dem Seitenwechsel immer deutlicher. Timo Lindemann traf viermal, Alpha Oumar Bah dreimal. Außerdem waren Parham Nasrollahzadeh Jirandehi doppelt, Stanley Tetteh doppelt, Ismail Cördük, Vladan Velichkovski, Ibrahim Ajarra und kasim Albedeery erfolgreich.

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Kreispokal Essen: die Spiele am 25. August

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
3
1
Abpfiff
Die SpVgg Steele sorgte für eine der Überraschungen der Runde. Gegen den Landesligisten DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 gewann die Mannschaft von Timo Schnepp mit 3:1. Mohamed Bennaman brachte Steele in der 29. Minute in Führung, Niklas Edler erhöhte nach der Pause. Christopher Löffler verkürzte zwar für Katernberg, doch Christoffer Mbombo setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Heute, 19:15 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
4
n.E.
6
Abpfiff
SuS Haarzopf stand beim Essener SC Preußen schon kurz vor dem Aus. Nach dem frühen 1:0 durch Ilias Mpalntoumis drehten Efdal Gelin, Serhat Durmus und Keanu Klösener die Partie zum 3:1 für die Gastgeber. In der Schlussphase retteten Joshua Coffie und Ben Kastor Haarzopf noch ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich die Mannschaft von Matthias Walter mit 6:4 durch.

Heute, 19:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
4
1
Abpfiff
Der Vogelheimer SV gewann gegen SV Burgaltendorf mit 4:1. Nach dem 1:0 durch Edis-Cem Yilmaz glich Kai Nakowitsch kurz vor der Pause aus. Danach trafen Tom Rauschtenberger, Deniz Senol und Maksym Smolovyk für die Mannschaft von Carsten Isenberg, die erst in der Nachspielzeit endgültig davonzog.

Heute, 19:30 Uhr
SG Kupferdreh-Byfang
SG Kupferdreh-ByfangSG K.-Byfang
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
1
5
Abpfiff
+Video
Preußen Eiberg gewann bei SG Kupferdreh-Byfang mit 5:1. Jona-Philipp Henseler schnürte früh einen Doppelpack, Elias Demirel legte vor der Pause nach. Oskar Karlsson Job verkürzte zwar, doch Alexander Hielscher und Zaven Varjabetyan sorgten in der Schlussphase für den klaren Endstand.

Heute, 19:30 Uhr
Tura 86 Essen
Tura 86 EssenTura 86
FC Sportfreunde Rüttenscheid
FC Sportfreunde RüttenscheidRüttenscheid
2
5
Abpfiff
Der FC Sportfreunde Rüttenscheid setzte sich bei TuRa 86 Essen mit 5:2 durch. Soner Ceylan brachte die Gastgeber früh in Führung, danach drehten Julian Prinz-Ott und Tobias Reiprich das Spiel. Nach dem 2:3 durch Fabio Stockamp machte Prinz-Ott mit seinem dritten Treffer alles klar. Patrick Jorczenink erhöhte kurz vor Schluss.

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Kreispokal Essen: die Spiele am 26. August

Morgen, 18:30 Uhr
DJK Eintracht Borbeck
DJK Eintracht BorbeckEintr Borbec
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
0
2
§ Urteil
Eintracht Borbeck tritt gegen den ESC Rellinghausen nicht an.

Morgen, 18:30 Uhr
Barisspor 84 Essen
Barisspor 84 EssenBariss Essen
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
0
2
§ Urteil
Barisspor Essen tritt gegen Helene nicht an.

Morgen, 18:30 Uhr
Atletico Essen
Atletico EssenAtletico
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
18:30
Spieltext Atletico - Frohnhausen

Morgen, 18:45 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
18:45live
Spieltext DJK SG Alten - Niederwenig.

Morgen, 18:45 Uhr
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
18:45live
Spieltext AL-ARZ Essen - Heisinger SV

Morgen, 19:30 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
19:30
Spieltext Alem. Essen - Bredeney

Morgen, 19:00 Uhr
SG Heisingen
SG HeisingenSG Heisingen
Ballfreunde Bergeborbeck
Ballfreunde BergeborbeckBallfreunde
19:00
Spieltext SG Heisingen - Ballfreunde

Morgen, 19:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
19:30
Spieltext Croat Essen - FSV Kettwig

Morgen, 19:30 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
19:30
Spieltext Bader SV - TuSEM Essen

Morgen, 18:30 Uhr
Playhouse Kickers
Playhouse KickersPl. Kickers
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
18:30
Spieltext Pl. Kickers - SF Altenes.

Morgen, 19:30 Uhr
VfL Kupferdreh
VfL KupferdrehVfL Kupferd.
Essener SG 99/06
Essener SG 99/06Essener SG
19:30
Spieltext VfL Kupferd. - Essener SS

Morgen, 19:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
19:30
Spieltext TGD Essen - We.-Heidh.

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Kreispokal Essen: die Spiele am 27. August

Do., 27.08.2026, 18:45 Uhr
Juspo Altenessen
Juspo AltenessenJuspo Alt.
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
18:45
Spieltext Juspo Alt. - TuS Holster.

Do., 27.08.2026, 18:45 Uhr
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
18:45
Spieltext T. Überruhr - FC Stoppenb.

Do., 27.08.2026, 19:30 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
19:30
Spieltext TuS Essen-W. - SV Leithe

Do., 27.08.2026, 18:45 Uhr
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
DJK Dellwig 1910
DJK Dellwig 1910DJK Dellwig
18:45
Spieltext FC Karnap - DJK Dellwig

Do., 27.08.2026, 19:30 Uhr
Juspo Essen-West
Juspo Essen-WestJuspo Ess.-W
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
19:30
Spieltext Juspo Ess.-W - BW Mintard

Do., 27.08.2026, 20:00 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
20:00
Spieltext Niederbonsf. - Türkiyemspor

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Kreispokal Essen: die Spiele am 2. September

Mi., 02.09.2026, 19:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
19:30
Spieltext BG Überruhr - FC Kray

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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
Mo., 24.08.26 18:30 Uhr Weigle Haus Kickers - RuWa Dellwig 0:15
Di., 25.08.26 18:30 Uhr SpVgg Steele - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Di., 25.08.26 19:15 Uhr Essener SC Preußen - SuS Haarzopf
Di., 25.08.26 19:30 Uhr Vogelheimer SV - SV Burgaltendorf
Di., 25.08.26 19:30 Uhr SG Kupferdreh-Byfang - Preußen Eiberg
Di., 25.08.26 19:30 Uhr Tura 86 Essen - FC Sportfreunde Rüttenscheid
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr DJK Eintracht Borbeck - ESC Rellinghausen 0:2 - NICHTANTRITT HEIM
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Playhouse Kickers - Sportfreunde Altenessen
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Atletico Essen - VfB Frohnhausen
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Barisspor 84 Essen - DKSV Helene Essen 0:2 - NICHTANTRITT HEIM
Mi., 26.08.26 18:45 Uhr AL-ARZ Libanon - Heisinger SV
Mi., 26.08.26 18:45 Uhr DJK SG Altenessen - Sportfreunde Niederwenigern
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr SG Heisingen - Ballfreunde Bergeborbeck
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr VfL Kupferdreh - Essener SG 99/06
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr Bader SV 91 - TuSEM Essen 1926
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr NK Croatia Essen - FSV Kettwig
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr TGD Essen-West - SC Werden-Heidhausen
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr Alemannia Essen - Fortuna Bredeney
Do., 27.08.26 18:45 Uhr Teutonia Überruhr - FC Stoppenberg
Do., 27.08.26 18:45 Uhr FC Karnap 07/27 - DJK Dellwig 1910
Do., 27.08.26 18:45 Uhr Juspo Altenessen - TuS Holsterhausen
Do., 27.08.26 19:30 Uhr Juspo Essen-West - DJK Blau-Weiß Mintard
Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Essen-West 81 - SV Leithe
Do., 27.08.26 20:00 Uhr SuS Niederbonsfeld - Türkiyemspor Essen
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - FC Kray

>>> Zum Kreispokal Essen