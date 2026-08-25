Kreispokal Essen live: Katernberg und Burgaltendorf fliegen raus

Der Kreispokal Essen startet ab Dienstag mit der 1. Runde durch. Auf FuPa findet ihr alle Updates inklusive Liveticker zum Wettbewerb - klickt euch durch!
So liefen die Spiele am Montag und Dienstag: RuWa Dellwig gewann mit 15:0, die SpVgg Steele warf den Landesligisten DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 raus und SuS Haarzopf zitterte sich nach 1:3-Rückstand im Elfmeterschießen weiter.
Kreispokal Essen: die Spiele am 24. August
RuWa Dellwig hat zum Auftakt ein deutliches Zeichen gesetzt. Bei den Weigle Haus Kickers gewann die Mannschaft von Christian Koch und Sebastian Vietz mit 15:0. Nach drei Treffern bis zur Pause wurde es nach dem Seitenwechsel immer deutlicher. Timo Lindemann traf viermal, Alpha Oumar Bah dreimal. Außerdem waren Parham Nasrollahzadeh Jirandehi doppelt, Stanley Tetteh doppelt, Ismail Cördük, Vladan Velichkovski, Ibrahim Ajarra und kasim Albedeery erfolgreich.
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Kreispokal Essen: die Spiele am 25. August
Die SpVgg Steele
sorgte für eine der Überraschungen der Runde. Gegen den Landesligisten DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
gewann die Mannschaft von Timo Schnepp
mit 3:1. Mohamed Bennaman
brachte Steele in der 29. Minute in Führung, Niklas Edler
erhöhte nach der Pause. Christopher Löffler
verkürzte zwar für Katernberg, doch Christoffer Mbombo
setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.
SuS Haarzopf stand beim Essener SC Preußen schon kurz vor dem Aus. Nach dem frühen 1:0 durch Ilias Mpalntoumis drehten Efdal Gelin, Serhat Durmus und Keanu Klösener die Partie zum 3:1 für die Gastgeber. In der Schlussphase retteten Joshua Coffie und Ben Kastor Haarzopf noch ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich die Mannschaft von Matthias Walter mit 6:4 durch.
Der Vogelheimer SV gewann gegen SV Burgaltendorf mit 4:1. Nach dem 1:0 durch Edis-Cem Yilmaz glich Kai Nakowitsch kurz vor der Pause aus. Danach trafen Tom Rauschtenberger, Deniz Senol und Maksym Smolovyk für die Mannschaft von Carsten Isenberg, die erst in der Nachspielzeit endgültig davonzog.
Preußen Eiberg gewann bei SG Kupferdreh-Byfang mit 5:1. Jona-Philipp Henseler schnürte früh einen Doppelpack, Elias Demirel legte vor der Pause nach. Oskar Karlsson Job verkürzte zwar, doch Alexander Hielscher und Zaven Varjabetyan sorgten in der Schlussphase für den klaren Endstand.
Der FC Sportfreunde Rüttenscheid
setzte sich bei TuRa 86 Essen
mit 5:2 durch. Soner Ceylan
brachte die Gastgeber früh in Führung, danach drehten Julian Prinz-Ott
und Tobias Reiprich
das Spiel. Nach dem 2:3 durch Fabio Stockamp
machte Prinz-Ott mit seinem dritten Treffer alles klar. Patrick Jorczenink
erhöhte kurz vor Schluss.
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Kreispokal Essen: die Spiele am 26. August
Eintracht Borbeck tritt gegen den ESC Rellinghausen nicht an.
Barisspor Essen tritt gegen Helene nicht an.
Spieltext Atletico - Frohnhausen
Spieltext DJK SG Alten - Niederwenig.
Spieltext AL-ARZ Essen - Heisinger SV
Spieltext Alem. Essen - Bredeney
Spieltext SG Heisingen - Ballfreunde
Spieltext Croat Essen - FSV Kettwig
Spieltext Bader SV - TuSEM Essen
Spieltext Pl. Kickers - SF Altenes.
Spieltext VfL Kupferd. - Essener SS
Spieltext TGD Essen - We.-Heidh.
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Kreispokal Essen: die Spiele am 27. August
Do., 27.08.2026, 18:45 Uhr
Spieltext Juspo Alt. - TuS Holster.
Do., 27.08.2026, 18:45 Uhr
Spieltext T. Überruhr - FC Stoppenb.
Do., 27.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext TuS Essen-W. - SV Leithe
Do., 27.08.2026, 18:45 Uhr
Spieltext FC Karnap - DJK Dellwig
Do., 27.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Juspo Ess.-W - BW Mintard
Do., 27.08.2026, 20:00 Uhr
Spieltext Niederbonsf. - Türkiyemspor
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Kreispokal Essen: die Spiele am 2. September
Mi., 02.09.2026, 19:30 Uhr
Spieltext BG Überruhr - FC Kray
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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal
1. Runde
Mo., 24.08.26 18:30 Uhr Weigle Haus Kickers - RuWa Dellwig 0:15
Di., 25.08.26 18:30 Uhr SpVgg Steele - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Di., 25.08.26 19:15 Uhr Essener SC Preußen - SuS Haarzopf
Di., 25.08.26 19:30 Uhr Vogelheimer SV - SV Burgaltendorf
Di., 25.08.26 19:30 Uhr SG Kupferdreh-Byfang - Preußen Eiberg
Di., 25.08.26 19:30 Uhr Tura 86 Essen - FC Sportfreunde Rüttenscheid
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr DJK Eintracht Borbeck - ESC Rellinghausen 0:2 - NICHTANTRITT HEIM
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Playhouse Kickers - Sportfreunde Altenessen
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Atletico Essen - VfB Frohnhausen
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Barisspor 84 Essen - DKSV Helene Essen 0:2 - NICHTANTRITT HEIM
Mi., 26.08.26 18:45 Uhr AL-ARZ Libanon - Heisinger SV
Mi., 26.08.26 18:45 Uhr DJK SG Altenessen - Sportfreunde Niederwenigern
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr SG Heisingen - Ballfreunde Bergeborbeck
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr VfL Kupferdreh - Essener SG 99/06
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr Bader SV 91 - TuSEM Essen 1926
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr NK Croatia Essen - FSV Kettwig
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr TGD Essen-West - SC Werden-Heidhausen
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr Alemannia Essen - Fortuna Bredeney
Do., 27.08.26 18:45 Uhr Teutonia Überruhr - FC Stoppenberg
Do., 27.08.26 18:45 Uhr FC Karnap 07/27 - DJK Dellwig 1910
Do., 27.08.26 18:45 Uhr Juspo Altenessen - TuS Holsterhausen
Do., 27.08.26 19:30 Uhr Juspo Essen-West - DJK Blau-Weiß Mintard
Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Essen-West 81 - SV Leithe
Do., 27.08.26 20:00 Uhr SuS Niederbonsfeld - Türkiyemspor Essen
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - FC Kray