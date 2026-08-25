Kreispokal Essen live: Katernberg und Burgaltendorf fliegen raus

Katernberg ist schon rausgeflogen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

So liefen die Spiele am Montag und Dienstag: RuWa Dellwig gewann mit 15:0, die SpVgg Steele warf den Landesligisten DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 raus und SuS Haarzopf zitterte sich nach 1:3-Rückstand im Elfmeterschießen weiter.

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RuWa Dellwig hat zum Auftakt ein deutliches Zeichen gesetzt. Bei den Weigle Haus Kickers gewann die Mannschaft von Christian Koch und Sebastian Vietz mit 15:0. Nach drei Treffern bis zur Pause wurde es nach dem Seitenwechsel immer deutlicher. Timo Lindemann traf viermal, Alpha Oumar Bah dreimal. Außerdem waren Parham Nasrollahzadeh Jirandehi doppelt, Stanley Tetteh doppelt, Ismail Cördük, Vladan Velichkovski, Ibrahim Ajarra und kasim Albedeery erfolgreich.

_____ Kreispokal Essen: die Spiele am 25. August

Die SpVgg Steele sorgte für eine der Überraschungen der Runde. Gegen den Landesligisten DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 gewann die Mannschaft von Timo Schnepp mit 3:1. Mohamed Bennaman brachte Steele in der 29. Minute in Führung, Niklas Edler erhöhte nach der Pause. Christopher Löffler verkürzte zwar für Katernberg, doch Christoffer Mbombo setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

SuS Haarzopf stand beim Essener SC Preußen schon kurz vor dem Aus. Nach dem frühen 1:0 durch Ilias Mpalntoumis drehten Efdal Gelin, Serhat Durmus und Keanu Klösener die Partie zum 3:1 für die Gastgeber. In der Schlussphase retteten Joshua Coffie und Ben Kastor Haarzopf noch ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich die Mannschaft von Matthias Walter mit 6:4 durch.

Heute, 19:30 Uhr Vogelheimer SV Vogelheim SV Burgaltendorf Burgaltend. 4 1 Abpfiff Der Vogelheimer SV gewann gegen SV Burgaltendorf mit 4:1. Nach dem 1:0 durch Edis-Cem Yilmaz glich Kai Nakowitsch kurz vor der Pause aus. Danach trafen Tom Rauschtenberger, Deniz Senol und Maksym Smolovyk für die Mannschaft von Carsten Isenberg, die erst in der Nachspielzeit endgültig davonzog. Heute, 19:30 Uhr SG Kupferdreh-Byfang SG K.-Byfang Preußen Eiberg Eiberg 1 5 Abpfiff + Video Preußen Eiberg gewann bei SG Kupferdreh-Byfang mit 5:1. Jona-Philipp Henseler schnürte früh einen Doppelpack, Elias Demirel legte vor der Pause nach. Oskar Karlsson Job verkürzte zwar, doch Alexander Hielscher und Zaven Varjabetyan sorgten in der Schlussphase für den klaren Endstand.