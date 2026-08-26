 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Kreispokal Essen: Altenessen hält lange gut gegen Niederwenigern mit

So lief der Mittwoch (26. August) im Kreispokal Essen.

von Markus Becker · Heute, 23:14 Uhr · 0 Leser
Anders als in der Liga blieb Moreno Mandel (re.) diesmal torlos.
Anders als in der Liga blieb Moreno Mandel (re.) diesmal torlos. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 2
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Kreispokal Essen

AL-ARZ Libanon hat die gute Form vom Saisonbeginn auch gegen den leicht favorisierten Bezirksligisten Heisinger SV mit einem 5:2-Sieg bestätigt. Die DJK SG Altenessen hielt mit den SF Niederweningern lange mit, musste sich schlussendlich geschlagen geben. Das B-Liga-Treffen zwischen dem VfL Kupferdreh und der Essener SG 99/06 wurde erst im Elfmeterschießen entschieden.

Kreispokal Essen: die Spiele am 26. August

Heute, 18:30 Uhr
DJK Eintracht Borbeck
DJK Eintracht BorbeckEintr Borbec
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
0
2
§ Urteil
Eintracht Borbeck tritt gegen den ESC Rellinghausen nicht an.

Barisspor Essen tritt gegen Helene nicht an.

Heute, 18:45 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
1
4

Die DJK SG Altenessen hat dem Landesligisten Sportfreunde Niederwenigern lange einen offenen Pokalfight geliefert. Der A-Ligist war über weite Strecken mutig und phasenweise sogar auf Augenhöhe. Erst in der Schlussphase machte der Favorit den Unterschied deutlich und setzte sich mit 4:1 durch.

Von Beginn an zeigte Altenessen wenig Respekt vor dem zwei Klassen höher spielenden Gegner. Die Gastgeber liefen früh an, verteidigten kompakt und schafften es immer wieder, selbst Akzente nach vorne zu setzen. Niederwenigern hatte zwar mehr Ballbesitz, fand zunächst aber kaum Lücken. Die erste gute Möglichkeit gehörte den Gästen, doch Habib Camara wurde kurz vor seinem Abschluss noch entscheidend gestört (8.).

Anschließend wurde Altenessen mutiger. David Lucic setzte sich im Eins-gegen-eins durch und verfehlte das lange Eck nur knapp (33.). Wenig später wurde es nach einem Foul von Robin Strohmenger unmittelbar vor dem Strafraum erneut gefährlich. Samuel Karaqi setzte den anschließenden Freistoß allerdings über das Tor (35.).

Als vieles bereits auf ein torloses Halbzeitergebnis hindeutete, schlug der Landesligist doch noch zu. Niederwenigern kombinierte sich sehenswert durch die Altenessener Defensive, Habib Camara vollendete den Angriff mit einem Flachschuss ins Eck zum 0:1 (41.).

Camara sorgt für die Vorentscheidung

Auch nach der Pause blieb Altenessen zunächst dran. Niederwenigern hatte durch Moreno Mandel zwar die erste gute Gelegenheit, der Kapitän setzte einen Volley nach einer Ecke jedoch neben das Tor (48.). Insgesamt hielt der A-Ligist die Partie aber weiter offen.

Das änderte sich nach rund 70 Minuten. Camara wurde mit einem Pass in die Spitze freigespielt und blieb vor David Nowakowski souverän. Sein Abschluss ins lange Eck bedeutete das 0:2 und zugleich seinen zweiten Treffer des Abends (71.).

Altenessen steckte dennoch nicht auf und hätte beinahe den Anschluss erzielt. Eine Flanke rutschte bis zu David Lucic durch, dessen Dropkick das Tor nur knapp verfehlte (77.). Stattdessen nutzte Niederwenigern die Räume, die der Gastgeber nun öffnen musste. Bohdan Unhurian schob nach einem Steckpass freistehend zum 0:3 ein (82.).

Damit war die Begegnung entschieden. Carlos Sauer erhöhte in der Schlussminute sogar noch auf 4:0 (90.), ehe Samuel Karaqi den engagierten Auftritt der Altenessener in der Nachspielzeit mit dem Ehrentreffer belohnte. Nach einem schönen Doppelpass traf er flach ins Eck zum 1:4-Endstand (90.+2).

So blieb für Altenessen zwar die erwartete Pokalüberraschung aus. Gegen den klar favorisierten Gast zeigte die SGA allerdings über lange Zeit eine bemerkenswert couragierte Leistung.

Heute, 18:30 Uhr
Atletico Essen
Atletico EssenAtletico
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
0
15
Abpfiff

Der Klassenunterschied war durchweg deutlich. Frohnhausen stellte bereits in der erste Hälfte auf 9:0 und steckte auch im weiteren Spielverlauf nicht auf. Issa Allouche (sechs Treffer) und Faithful Gold-Toluhi zeigten sich besonders in Torlaune.

Heute, 18:45 Uhr
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
5
2
Abpfiff

Der spielfreudige A-Ligist setzte schon früh die ersten Ausrufezeichen. Nach einer starken Anfangsphase brachten Mohamed El-Zein (16.) und Carlos Penan (26.) die Hausherren in Führung. In der Führung war Heisingen natürlich um eine Antwort bemüht und fand durch Merlin Kirsten (36.) wieder zurück. Bei einem Comeback sollte es allerdings nicht bleiben. Bilal Abdallah (61.) und Antonio Lombardi (76.) machten schon frühzeitig den Deckel drauf.

Heute, 19:30 Uhr
VfL Kupferdreh
VfL KupferdrehVfL Kupferd.
Essener SG 99/06
Essener SG 99/06Essener SG
7
n.E.
6
Abpfiff

Am Ende einer turbulenten Partie musste die Elfmeterlotterie die Partie der beiden B-Ligisten entscheiden. Dort zeigte der VfL die besseren Nerven und zieht in die nächste Pokalrunde ein.

Heute, 19:30 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
3
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG Heisingen
SG HeisingenSG Heisingen
Ballfreunde Bergeborbeck
Ballfreunde BergeborbeckBallfreunde
1
6
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
4
0
Abpfiff
+Video

Mi., 02.09.2026, 19:15 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
19:15

Heute, 18:30 Uhr
Playhouse Kickers
Playhouse KickersPl. Kickers
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
0
5
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
0
4
Abpfiff

Kreispokal Essen: die Spiele am 24. August

Mo., 24.08.2026, 18:30 Uhr
Weigle Haus Kickers
Weigle Haus KickersWeigle Haus
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
0
15
Abpfiff

RuWa Dellwig hat zum Auftakt ein deutliches Zeichen gesetzt. Bei den Weigle Haus Kickers gewann die Mannschaft von Christian Koch und Sebastian Vietz mit 15:0. Nach drei Treffern bis zur Pause wurde es nach dem Seitenwechsel immer deutlicher. Timo Lindemann traf viermal, Alpha Oumar Bah dreimal. Außerdem waren Parham Nasrollahzadeh Jirandehi doppelt, Stanley Tetteh doppelt, Ismail Cördük, Vladan Velichkovski, Ibrahim Ajarra und kasim Albedeery erfolgreich.

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Kreispokal Essen: die Spiele am 25. August

Gestern, 18:30 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
3
1
Abpfiff

>>> Zum Spielbericht

Gestern, 19:15 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
4
n.E.
6
Abpfiff
SuS Haarzopf stand beim Essener SC Preußen schon kurz vor dem Aus. Nach dem frühen 1:0 durch Ilias Mpalntoumis drehten Efdal Gelin, Serhat Durmus und Keanu Klösener die Partie zum 3:1 für die Gastgeber. In der Schlussphase retteten Joshua Coffie und Ben Kastor Haarzopf noch ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich die Mannschaft von Matthias Walter mit 6:4 durch.

Gestern, 19:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
4
1
Abpfiff
Der Vogelheimer SV gewann gegen SV Burgaltendorf mit 4:1. Nach dem 1:0 durch Edis-Cem Yilmaz glich Kai Nakowitsch kurz vor der Pause aus. Danach trafen Tom Rauschtenberger, Deniz Senol und Maksym Smolovyk für die Mannschaft von Carsten Isenberg, die erst in der Nachspielzeit endgültig davonzog.

Gestern, 19:30 Uhr
SG Kupferdreh-Byfang
SG Kupferdreh-ByfangSG K.-Byfang
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
1
5
Abpfiff
+Video
Preußen Eiberg gewann bei SG Kupferdreh-Byfang mit 5:1. Jona-Philipp Henseler schnürte früh einen Doppelpack, Elias Demirel legte vor der Pause nach. Oskar Karlsson Job verkürzte zwar, doch Alexander Hielscher und Zaven Varjabetyan sorgten in der Schlussphase für den klaren Endstand.

Der FC Sportfreunde Rüttenscheid setzte sich bei TuRa 86 Essen mit 5:2 durch. Soner Ceylan brachte die Gastgeber früh in Führung, danach drehten Julian Prinz-Ott und Tobias Reiprich das Spiel. Nach dem 2:3 durch Fabio Stockamp machte Prinz-Ott mit seinem dritten Treffer alles klar. Patrick Jorczenink erhöhte kurz vor Schluss.

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