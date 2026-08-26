Kreispokal Essen: Altenessen hält lange gut gegen Niederwenigern mit

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Die DJK SG Altenessen hat dem Landesligisten Sportfreunde Niederwenigern lange einen offenen Pokalfight geliefert. Der A-Ligist war über weite Strecken mutig und phasenweise sogar auf Augenhöhe. Erst in der Schlussphase machte der Favorit den Unterschied deutlich und setzte sich mit 4:1 durch.

Von Beginn an zeigte Altenessen wenig Respekt vor dem zwei Klassen höher spielenden Gegner. Die Gastgeber liefen früh an, verteidigten kompakt und schafften es immer wieder, selbst Akzente nach vorne zu setzen. Niederwenigern hatte zwar mehr Ballbesitz, fand zunächst aber kaum Lücken. Die erste gute Möglichkeit gehörte den Gästen, doch Habib Camara wurde kurz vor seinem Abschluss noch entscheidend gestört (8.).

Anschließend wurde Altenessen mutiger. David Lucic setzte sich im Eins-gegen-eins durch und verfehlte das lange Eck nur knapp (33.). Wenig später wurde es nach einem Foul von Robin Strohmenger unmittelbar vor dem Strafraum erneut gefährlich. Samuel Karaqi setzte den anschließenden Freistoß allerdings über das Tor (35.).

Als vieles bereits auf ein torloses Halbzeitergebnis hindeutete, schlug der Landesligist doch noch zu. Niederwenigern kombinierte sich sehenswert durch die Altenessener Defensive, Habib Camara vollendete den Angriff mit einem Flachschuss ins Eck zum 0:1 (41.).

Camara sorgt für die Vorentscheidung

Auch nach der Pause blieb Altenessen zunächst dran. Niederwenigern hatte durch Moreno Mandel zwar die erste gute Gelegenheit, der Kapitän setzte einen Volley nach einer Ecke jedoch neben das Tor (48.). Insgesamt hielt der A-Ligist die Partie aber weiter offen.

Das änderte sich nach rund 70 Minuten. Camara wurde mit einem Pass in die Spitze freigespielt und blieb vor David Nowakowski souverän. Sein Abschluss ins lange Eck bedeutete das 0:2 und zugleich seinen zweiten Treffer des Abends (71.).

Altenessen steckte dennoch nicht auf und hätte beinahe den Anschluss erzielt. Eine Flanke rutschte bis zu David Lucic durch, dessen Dropkick das Tor nur knapp verfehlte (77.). Stattdessen nutzte Niederwenigern die Räume, die der Gastgeber nun öffnen musste. Bohdan Unhurian schob nach einem Steckpass freistehend zum 0:3 ein (82.).

Damit war die Begegnung entschieden. Carlos Sauer erhöhte in der Schlussminute sogar noch auf 4:0 (90.), ehe Samuel Karaqi den engagierten Auftritt der Altenessener in der Nachspielzeit mit dem Ehrentreffer belohnte. Nach einem schönen Doppelpass traf er flach ins Eck zum 1:4-Endstand (90.+2).

So blieb für Altenessen zwar die erwartete Pokalüberraschung aus. Gegen den klar favorisierten Gast zeigte die SGA allerdings über lange Zeit eine bemerkenswert couragierte Leistung.