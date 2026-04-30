Kreispokal-Endspiele der Jugendteams am Freitag in Tönisberg

Die A-Jugend des TSV Meerbusch tritt im Kreispokalfinale an – Foto: Jens Terhardt

Zum Auftakt stehen sich um 9.30 Uhr die D-Juniorinnen des VfL Willich und des SC Krefeld 1905 gegenüber. Um 10 Uhr beginnt die Partie der C-Juniorinnen des CSV Marathon gegen den SC Krefeld 1905. Die Partie der D-Junioren zwischen Union Nettetal und dem TSV Bockum wird um 11.15 Uhr angepfiffen. Bei den C-Junioren kämpfen ab 12 Uhr die beiden Niederrheinligisten SC St. Tönis und der SC Krefeld 1905 um den Kreispokal. Bei den B-Juniorinnen ist der Niederrheinligist SC Krefeld 1905 ab 14.15 Uhr klarer Favorit im Duell mit dem Kreisligisten SG Dülken.

In der letzten Begegnung des Pokal-Endspieltages treten um 16.30 Uhr dann die in der Niederrheinliga spielenden A-Junioren des TSV Meerbusch gegen den Sonderligisten JSG Kempen-Tönisberg an. „Wir wollen uns in dieser Partie auf unserer Anlage gut verkaufen und den Favoriten aus Meerbusch zumindest etwas ärgern“, blickt der Seniorenobmann des VfL Tönisberg, Markus Bister, auf das Finale voraus. Während Meerbusch als Tabellenvierter in der Niederrheinliga vorne mitmischt, steht die von Rouven Hüsken trainierte Auswahl des Gastgebers nach einem 7:1-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen den TSV Bockum auf Platz neun – möglicherweise wurde in diesem Spiel genügend Rückenwind aufgenommen, um eine Überraschung zu schaffen.

Bei unentschiedenem Spielstand nach Ende der regulären Zeit werden die Begegnungen zunächst verlängert. Steht dann noch kein Sieger fest, findet ein Elfmeterschießen statt. Das Finalspiel der B-Junioren zwischen dem TSV Meerbusch und Viktoria Anrath musste unterdessen auf einen späteren Termin verlegt werden, weil der TSV Meerbusch in einem Meisterschaftsspiel am Samstag, 2. Mai, um 14 Uhr in Mannheim antreten muss.