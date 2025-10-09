Kreispokal-Endpspieltag beim 1. FFC Geisenheim

Aber wo, in welcher Sportanlage könnte man, bis zu zehn Endspiele an einem Tag durchführen, da benötigt man zwei Sportplätze. Wo findet man zwei Sportplätze auf einer Anlage? Fündig wurde man in Geisenheim. Das Rheingaustadion verfügt über einen Rasenplatz und einen Kunstrasenplatz, also „IDEAL“. Der 1.FFC Geisenheim bot sich als Ausrichter an. Auch wenn nach Meldeschluss nur noch fünf Endspiele übrigblieben, so waren doch beide Sportplätze im Gebrauch.

Wie es im Rheingau-Taunus-Kreis schon Tradition ist, findet am Tag der Deutschen Einheit (03.10.) das Kreispokalendspiel der Frauenteams statt. In diesem Jahr sollte es zu einer Neuerung für den Mädchen- und Frauenfußball in unserem Kreis kommen. Jürgen Popperl (KFR/KMR im Rheingau-Taunus-Kreis) wollte einen reinen Endspieltag für den heimischen Frauen-/Mädchenfußball. „Den Fußballerinnen ihren eigenen Endspieltag geben. Ihrer Sportart eine Plattform im Kreis bieten, wo sie die uneingeschränkte Aufmerksamkeit haben.

Los ging es auf dem Kunstrasenplatz mit dem Endspiel der E-Juniorinnen. Hier traf der JFV Walsdorf/Wörsdorf auf den SV 1895 Neuhof. Der JFV Walsdorf/Wörsdorf entschied das Endspiel mit 4:1 für sich. Als Nächstes folgte das Endspiel der D7 Juniorinnen. Die Paarung hieß in diesem Jahr: TSV Bleidenstadt gegen SV 1895 Neuhof. In dieser Partie siegte der SV 1895 Neuhof nach Verlängerung und Strafstoßschießen mit 3:2. Da beide Vereine aus Taunusstein kommen, übernahm die Siegerehrung der ehemalige Taunussteiner Bürgermeister und jetzige Landrat: Sandro Zehner.

JFV Walsdorf/Wörsdorf setzte sich bei den D9-Juniorinnen deutlich durch

Zum D9 Juniorinnen Endspiel wechselte man auf den Rasenplatz. Die Begegnung lief recht einseitig für den höherklassig spielende JFV Walsdorf/Wörsdorf. An Ende unterlag die MSG Geisenheim/Erbach mit 12:0. Bei den C-Juniorinnen gab es für die Spielklassen C7, C9 und C11 jeweils nur eine Meldung. Somit gehen alle drei Teams direkt in den Regionalpokal. Das letzte Juniorinnen-Endspiel (B9) bestritten an diesem Tag, die Teams des SV Erbach und dem SV Johannisberg. Der SV Johannisberg setzte sich mit 4:0 durch.

Bei den Frauen gewann der TSV Bleidenstadt

Zu guter Letzt, blieb noch das Endspiel der Frauen. Die Paarung lautete: TSV Bleidenstadt gegen FSG Geisenheim/Erbach. Nachdem das Punktspiel vor einigen Tagen gegen Bleidenstadt noch mit 0:2 verloren ging, gelang es der FSG Geisenheim/Erbach, das Pokalfinale zu einem völlig verdienter 4:1 Erfolg umzuwandeln. Das Spiel war lange Zeit offen. In der ersten Hälfte gab es schon klare Vorteile für die FSG. Ein Tor gelang zunächst nicht, allerdings wurden zwei vielversprechende Durchbrüche durch zweifelhafte Abseitspfiffe beendet. In der zweiten Halbzeit musste nach einer Stunde etwas überraschend der 0:1-Rückstand (A. Kobusch) hingenommen werden. Dieser resultierte aus Unstimmigkeiten in der Hintermannschaft und Bleidenstadt wurde quasi zum Tor eingeladen. Dieser Rückstand wurde jedoch von der FSG gut weggesteckt und Lena Matijevic gelang zehn Minuten später mit einem strammen Schuss der Ausgleich. Ab dann wurde noch besser kombiniert. Nach einem starken Solo von Jule Clarke vollendete Franzi Bender zur Führung (78.). Die Hoffnungen der Bleidenstädterinnen waren dann in der 88. Minute mit dem 3:1 durch Laura Schlieker beendet. Den Schlusspunkt auf eine geschlossen gute Mannschaftsleistung setzte nochmal Lena Matijevic in der Schlussminute. Am Ende war der Jubel der Geisenheim-/Erbacherinnen groß, und man konnte verdient den Rheingaupokal aus den Händen des Geisenheimer Bürgermeisters entgegennehmen.

Dank an Spielleiter und Organisator Geisenheim

Der Dank von Jürgen Popperl ging an alle Schiedsrichter für die guten Leitungen der Spiele. Einen besonderen Dank geht hier, an das Junge Frauengespann (Spielleiterin: Nina Mondani, Assistenten: Tessa Kleinhenz, Mira Watermannden). An den 1. FFC Geisenheim für die Organisation, den Aufbau und den gelungenen Ablauf der Veranstaltung. Vereine und Zuschauer stimmten mit der Entscheidung von Jürgen Popperl, den Fußballerinnen ihren eigenen Endspieltag zu geben, überein. Ob dies gelingt, zeigt der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2026.