Kreispokal: Elsdorf übersteht Hürde Glessen − Hürth gelingt Revanche

Am Dienstag Abend standen die ersten beiden Viertelfinal-Spiele des Kreispokal Rhein-Erft an. Überraschungen gab es allerdings nicht, auch wenn gerade ein Team sich mehr als Teuer verkaufte.
Wenn man sich nur das Ergebnis zwischen dem SC Glessen und dem SC Elsdorf ansieht, dann könnte man von einem deutlichen Auswärtssieg der Elsdorfer ausgehen. Lange Zeit sah es allerdings nicht danach aus. Der Bezirksligist ging zwar in Führung, musste aber vor der Pause noch den Ausgleich hinnehmen. Damit ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeit.
Kurz nach Wiederanpfiff ging der Favorit dann erneut in Führung. Diesmal konnte der C-Ligist nicht mehr zurückschlagen. In der letzten Viertelstunde des Spiels folgten dann noch vier weitere Tore für die Gäste. Lennart Knauff, Trainer von Glessen, war mehr als zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge: „Ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Sie haben auch gestern wieder gezeigt, dass sie auch so einer Mannschaft Paroli bieten können. Am Ende finde ich das Ergebnis in der Höhe unverdient für den gesamten Spielverlauf, aber Elsdorf hat es zum Schluss besser und konzentrierter ausgespielt." Knauff machte aber nochmal deutlich, wie stolz er auf seine Spieler war: „Trotzdem möchte ich meine Jungs noch einmal für ihre Leistung, ihren Kampfgeist und ihr Herz gerade in solchen Spielen loben und hervorheben. Wir wünschen Elsdorf viel Erfolg und hoffen, dass sie so weit wie möglich kommen."
Für Gäste-Trainer Dustin Tesch und sein Team war es keine leichte Aufgabe: „Am Ende steht ein sehr verdienter Pokalerfolg in Glessen. Trotzdem möchte ich Glessen ein sehr, sehr großes Lob aussprechen: Das ist, wie ich schon vorher betont habe, kein normaler C-Ligist. Sie haben uns das Leben wirklich schwer gemacht und uns über lange Zeit einen echten Pokalfight geliefert." Gerade die Stimmung empfand Tesch als beeindruckend: „Es herrschte eine tolle Atmosphäre vor Ort, die sicher für den einen oder anderen unserer Spieler ein unvergesslicher Abend bleiben wird. Das muss man einfach loben. Unser Ziel war es, unbedingt in den Mittelrheinpokal einzuziehen – das haben wir geschafft. Jetzt sind wir sehr zufrieden, im Halbfinale zu stehen, und freuen uns riesig auf diese Herausforderung."
Das Spiel der Landesligisten konnte der FC Hürth für sich entscheiden. In der Liga konnte der SC den Landesliga-Tabellenführer noch ärgern. Im Pokal konnte sich die Hürther aber revanchieren. Nachdem es zur Halbzeit noch 0:0 stand, sorgte ein schnelles Tor nach Wiederanpfiff für die Gäste-Führung. In der 67. Minute konnten die Hürther das zweite Tor nachlegen. Eine Minute später gelang den Gastgebern allerdings der direkte Anschluss. Am Ende brachte Hürth die Führung aber ins Ziel und konnten das Halbfinal-Ticket damit lösen.