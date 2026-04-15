Kreispokal: Elsdorf übersteht Hürde Glessen − Hürth gelingt Revanche

Glessen bricht erst spät ein

Wenn man sich nur das Ergebnis zwischen dem SC Glessen und dem SC Elsdorf ansieht, dann könnte man von einem deutlichen Auswärtssieg der Elsdorfer ausgehen. Lange Zeit sah es allerdings nicht danach aus. Der Bezirksligist ging zwar in Führung, musste aber vor der Pause noch den Ausgleich hinnehmen. Damit ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeit.

Kurz nach Wiederanpfiff ging der Favorit dann erneut in Führung. Diesmal konnte der C-Ligist nicht mehr zurückschlagen. In der letzten Viertelstunde des Spiels folgten dann noch vier weitere Tore für die Gäste. Lennart Knauff, Trainer von Glessen, war mehr als zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge: „Ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Sie haben auch gestern wieder gezeigt, dass sie auch so einer Mannschaft Paroli bieten können. Am Ende finde ich das Ergebnis in der Höhe unverdient für den gesamten Spielverlauf, aber Elsdorf hat es zum Schluss besser und konzentrierter ausgespielt." Knauff machte aber nochmal deutlich, wie stolz er auf seine Spieler war: „Trotzdem möchte ich meine Jungs noch einmal für ihre Leistung, ihren Kampfgeist und ihr Herz gerade in solchen Spielen loben und hervorheben. Wir wünschen Elsdorf viel Erfolg und hoffen, dass sie so weit wie möglich kommen."