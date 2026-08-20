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Pokal
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Kreispokal: Eine Absage und beinahe ein Spielabbruch
Teaser KREISPOKAL DILLENBURG: +++ Die zweite Runde im Dillenburger Fußball-Kreispokal hat der SV Herborn durch einen klaren Erfolg beim SV Uckersdorf erreicht. Türkgücü Dillenburg ist kampflos weiter +++
Dillenburg. Der SV Herborn ist in die zweite Runde des Fußball-Kreispokals eingezogen. Beim B-Ligisten SV Uckersdorf gewann der A-Ligist 10:2 (7:0). Kampflos eine Runde weiter ist Türkgücü Dillenburg, der FC Merkenbach konnte nicht antreten, einem Verlegungswunsch entsprachen die Dillenburger nicht.