Kreispokal: Ein 2026er-Finalist tritt nicht an

Im Kreis Amberg/Weiden kommt es nicht zur Wiederholung des diesjährigen Pokalendspiels zwischen Altenstadt/Waldnaab (weiße Trikots) und Weiden-Ost II. – Foto: Jürgen Masching

Im Toto-Pokal innerhalb der drei Spielkreise geht es diese Woche mit einigen Partien weiter. Die ersten Achtelfinalspiele gehen in den Kreisen Regensburg und Cham/Schwandorf über die Bühne. Schon weiter ist man im Amberg-Weidener Raum. Dort werden am morgigen Mittwochabend bereits alle Halbfinalisten feststehen. Allerdings kommt es auch zu einem Nichtantritt.

Es wäre die Wiederholung des diesjährigen Endspiels im Kreispokal Amberg/Weiden gewesen: SV Altenstadt/Waldnaab kontra FC Weiden-Ost II. Anfang Mai hatten die „Ostler“ einen glatten 3:0-Sieg gefeiert. Für diesen Mittwoch hätte sich für den Kreisliga-Aufsteiger aus Altenstadt die Chance auf Revanche ergeben. Doch die Gastgeber treten nicht an, wodurch der amtierende Titelträger kampflos ins Halbfinale einzieht. SVA-Trainer Marvin Häffner erklärt gegenüber FuPa die Hintergründe: „Meine Jungs und ich haben uns am gestrigen Montagnachmittag dazu entschlossen, das Viertelfinalspiel nicht zu spielen bzw. nicht anzutreten. Aufgrund vieler angeschlagener Spieler möchten wir wir kein Risiko mehr eingehen, dass sich unter der Woche noch jemand verletzt, da unser Privileg einfach auf die Saison gerichtet ist.“



Somit werden im Kreis 2 nur mehr drei Viertelfinals ausgespielt. Den Anfang machen am heutigen Dienstagabend die DJK Weiden und der SV Hahnbach. Freilich hat der anreisende Bezirksligist die Favoritenrolle inne. Trotzdem ist diese Aufgabe nicht ohne. Zumal die Elf vom Weidener Flutkanal in der Kreisklasse Ost gut aus den Startlöchern gekommen ist. Tags darauf sind zwei weitere Teams aus der Bezirksliga Nord im Einsatz. Der glänzend gestartete SV Raigering ist beim Kreisklassen-Neuling TSV Theuern gefordert. Eine klare Sache, möchte man meinen. Zeitgleich stehen die SF Ursulapoppenricht von einer durchaus hohen Hürde. Die Scheler-Truppe muss beim TuS Rosenberg, einem der Meisterschaftsfavoriten der Kreisliga Süd, Farbe bekennen.



