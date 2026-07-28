 2026-07-23T06:38:08.609Z

Totopokal

Kreispokal: Ein 2026er-Finalist tritt nicht an

Keine Wiederholung des Vorjahresfinals im Kreis Amberg/Weiden +++ Regensburg sucht den ersten Viertelfinalisten

von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Im Kreis Amberg/Weiden kommt es nicht zur Wiederholung des diesjährigen Pokalendspiels zwischen Altenstadt/Waldnaab (weiße Trikots) und Weiden-Ost II.
Im Kreis Amberg/Weiden kommt es nicht zur Wiederholung des diesjährigen Pokalendspiels zwischen Altenstadt/Waldnaab (weiße Trikots) und Weiden-Ost II. – Foto: Jürgen Masching

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SV Kemnath

Im Toto-Pokal innerhalb der drei Spielkreise geht es diese Woche mit einigen Partien weiter. Die ersten Achtelfinalspiele gehen in den Kreisen Regensburg und Cham/Schwandorf über die Bühne. Schon weiter ist man im Amberg-Weidener Raum. Dort werden am morgigen Mittwochabend bereits alle Halbfinalisten feststehen. Allerdings kommt es auch zu einem Nichtantritt.

Es wäre die Wiederholung des diesjährigen Endspiels im Kreispokal Amberg/Weiden gewesen: SV Altenstadt/Waldnaab kontra FC Weiden-Ost II. Anfang Mai hatten die „Ostler“ einen glatten 3:0-Sieg gefeiert. Für diesen Mittwoch hätte sich für den Kreisliga-Aufsteiger aus Altenstadt die Chance auf Revanche ergeben. Doch die Gastgeber treten nicht an, wodurch der amtierende Titelträger kampflos ins Halbfinale einzieht. SVA-Trainer Marvin Häffner erklärt gegenüber FuPa die Hintergründe: „Meine Jungs und ich haben uns am gestrigen Montagnachmittag dazu entschlossen, das Viertelfinalspiel nicht zu spielen bzw. nicht anzutreten. Aufgrund vieler angeschlagener Spieler möchten wir wir kein Risiko mehr eingehen, dass sich unter der Woche noch jemand verletzt, da unser Privileg einfach auf die Saison gerichtet ist.“

Somit werden im Kreis 2 nur mehr drei Viertelfinals ausgespielt. Den Anfang machen am heutigen Dienstagabend die DJK Weiden und der SV Hahnbach. Freilich hat der anreisende Bezirksligist die Favoritenrolle inne. Trotzdem ist diese Aufgabe nicht ohne. Zumal die Elf vom Weidener Flutkanal in der Kreisklasse Ost gut aus den Startlöchern gekommen ist. Tags darauf sind zwei weitere Teams aus der Bezirksliga Nord im Einsatz. Der glänzend gestartete SV Raigering ist beim Kreisklassen-Neuling TSV Theuern gefordert. Eine klare Sache, möchte man meinen. Zeitgleich stehen die SF Ursulapoppenricht von einer durchaus hohen Hürde. Die Scheler-Truppe muss beim TuS Rosenberg, einem der Meisterschaftsfavoriten der Kreisliga Süd, Farbe bekennen.

Im Regensburger Fußball wird das Achtelfinale eigentlich erst am 12. August ausgetragen. Es gibt aber eine Ausnahme. Eine Begegnung wurde deutlich nach vorne gezogen. Und zwar kämpfen heute Abend der SV Obertraubling und der BSC Regensburg ums erste Viertelfinal-Ticket. Das Duell zwischen dem Kreisliga-Topteam, das in der Kreisliga 1 seit Jahren vorne mitmischt, und dem Süd-Bezirksligisten, der seine ersten zwei Saisonspiele gewinnen konnte, verspricht Spannung. Mit Ausnahme der Begegnung Pielenhofen gegen Thalmassing (5. August) geht's dann erst in zwei Wochen weiter.

Fehlt noch der Blick in den Spielkreis Cham/Schwandorf. Wie berichtet, legen die Pokalspezialisten vom SV Schwarzhofen diese Saison eine Pokal-Pause ein. Und ermöglichen so dem TSV Tännesberg den automatischen Einzug ins Viertelfinale. Dorthin wollen 14 weitere Mannschaften. Drei Mal rollt am heutigen Dienstag der Ball. Vor kniffligen Auswärtsaufgaben stehen dabei die SpVgg Pfreimd und der FC Ränkam. Die beiden Bezirksligisten werden von den ambitionierten Kreisligisten SV Kemnath a.B. (Pfreimd) und DJK Arnschwang (Ränkam) herausgefordert. Vor allem das Lokalderby in Arnschwang könnte sich zu einem richtigen Pokalfight entwickeln. Außerdem kreuzen A-Klassist FT Eintracht Schwandorf und Kreisklassist TV Bodenwöhr die Klingen. Die weiteren vier Achtelfinalspiele werden zwischen dem 4. August und dem 26. August ausgetragen.


Die anstehenden Pokalspiele auf einen Blick


Achtelfinale im Kreis Regensburg

Heute, 19:30 Uhr
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
BSC Regensburg
BSC RegensburgBSC Regensb.
19:30


Viertelfinale im Kreis Amberg/Weiden

Heute, 19:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach
19:00live

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Theuern
TSV TheuernTSV Theuern
SV Raigering
SV RaigeringSV Raigering
18:30

Morgen, 18:30 Uhr
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg
SF Ursulapoppenricht
SF UrsulapoppenrichtUrsulapoppen
18:30live

Morgen, 18:30 Uhr
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
FC Weiden-Ost
FC Weiden-OstWeiden-Ost
Abgesagt


Achtelfinale im Kreis Cham/Schwandorf

Heute, 18:30 Uhr
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
SpVgg Pfreimd
SpVgg PfreimdPfreimd
18:30

Heute, 19:00 Uhr
FT Eintracht Schwandorf
FT Eintracht SchwandorfFTE Schwand.
TV Bodenwöhr
TV BodenwöhrBodenwöhr
19:00

Heute, 19:30 Uhr
DJK Arnschwang
DJK ArnschwangArnschwang
FC Ränkam
FC RänkamFC Ränkam
19:30