Kreispokal: "Ein 0:3 hätte auch gereicht"

Riedrode. Der SV Unter-Flockenbach hat das Finale des Kreispokals erreicht. Der Verbandsligist konnte sich am Mittwoch klar mit 7:0 (1:0) beim Gruppenligisten FSG Riedrode behaupten. „Das Ergebnis ist in der Höhe völlig verdient“, sagte Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG Riedrode nach der Partie, die live im Echo übertragen wurde. Doch die Mannschaft von FSG-Trainer Tobias Beltz hielt fast 70 Minuten lang recht gut mit und auch dagegen. Der Spitzenreiter der Verbandsliga hatte nach der ersten Halbzeit tatsächlich gerade einmal zwei Torschüsse auf dem Konto. FSG-Torwart Rico Ochsenschläger war zudem gut in Form am Mittwochabend vor rund 170 Zuschauern in Riedrode.
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Der Keeper hatte starke Aktionen, parierte einige Distanzschüsse der Gäste in souveräner Manier. Das 0:1 konnte Ochsenschläger allerdings nicht verhindern – zu hart kam der Ball zunächst geflattert und der FSG-Keeper musste prallen lassen. Jonas Waldmann erzielte das 1:0 für Unter-Flockenbach in der 37. Minute sodann im Nachsetzen. Die Mannschaft von SVU-Trainer Lukas Cambeis belohnte sich damit spät für gut 75 Prozent Ballbesitz in Halbzeit eins. „Der SVU hat bis zum Sechzehner gut zirkuliert, war aber etwas zu verspielt“, sagte Göck. Die FSG Riedrode indes setzte Leidenschaft und Engagement dagegen und auch deshalb hätte sich der Sportliche Leiter der FSG gewünscht: „Ein 3:0, 4:0-Endstand hätte auch gereicht“. Die Gastgeber konnten über weite Strecken des Spiels allerdings nur reagieren – zu spielstark war der Hessenliga-Anwärter am Ball. Laufwege, Passspiel, Torschüsse: Alles hat gestimmt im Spiel des SVU. Die Beltz-Elf versuchte derweil Nadelstiche zu setzen und gelegentlich ist dies auch gelungen. Leon Münch etwa war mal eben frei durch und vor dem Tor der Gäste aufgetaucht, verzog allerdings gewaltig. Und nach einem Eckball war FSG-Spieler Youness Breir beim Kopfball etwas zu ungenau.
Doch ab Minute 65 begannen die Kräfte bei den Riedrodern dann zu schwinden, während Unter-Fockenbach sein Spiel konsequent durchziehen konnte. Und dann wurde das Ergebnis auch deutlich: Luca Kaiser traf viermal für den SVU, Linus Hebling erzielte zwei Tore. „Wir waren am Ende oft einen Schritt zu spät und Unter-Flockenbach war überlegen“, sagte Göck, trotzdem stolz auf seine Mannschaft: „Unser gesamter Auftritt war positiv; die Spieler haben sich gegenseitig unterstützt, haben sich als Kollektiv durchgebissen und so soll das auch sein“. FSG-Coach Beltz haderte dennoch mit den vielen Gegentoren: „Wenn wir verlieren, dann kriegen wir richtig auf die Mütze“, sagte der Trainer des Tabellendritten der Fußball-Gruppenliga. „Wir verlieren noch zu schnell die Ordnung und lassen uns dann abschießen – das ist ein Thema, das uns jetzt schon sehr lange begleitet.“ SVU-Coach Cambeis indes hätte sich von seinen Spielern etwas mehr Konsequenz vor dem Tor gewünscht. „Aber insgesamt war das für mich ein Top-Spiel und ein super Ergebnis“, sagte er. „Jetzt fahren wir am Sonntag nach Dortelweil und wollen dort auch drei Punkte holen.“