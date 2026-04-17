Kreispokal: "Ein 0:3 hätte auch gereicht" Der SV Unter-Flockenbach wird im Kreispokal-Halbfinale seiner Favoritenstellung gerecht und lässt der FSG Riedrode keine Chance. von Jan Zehatschek · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Unter-Flockenbach mit Ilya Ertanir (am Ball) zog mit einem 7:0 gegen die FSG Riedrode ins Kreispokalfinale ein. Foto: Dagmar Jährling

Riedrode. Der SV Unter-Flockenbach hat das Finale des Kreispokals erreicht. Der Verbandsligist konnte sich am Mittwoch klar mit 7:0 (1:0) beim Gruppenligisten FSG Riedrode behaupten. „Das Ergebnis ist in der Höhe völlig verdient“, sagte Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG Riedrode nach der Partie, die live im Echo übertragen wurde. Doch die Mannschaft von FSG-Trainer Tobias Beltz hielt fast 70 Minuten lang recht gut mit und auch dagegen. Der Spitzenreiter der Verbandsliga hatte nach der ersten Halbzeit tatsächlich gerade einmal zwei Torschüsse auf dem Konto. FSG-Torwart Rico Ochsenschläger war zudem gut in Form am Mittwochabend vor rund 170 Zuschauern in Riedrode.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Riedrodes Keeper verhindert Schlimmeres Der Keeper hatte starke Aktionen, parierte einige Distanzschüsse der Gäste in souveräner Manier. Das 0:1 konnte Ochsenschläger allerdings nicht verhindern – zu hart kam der Ball zunächst geflattert und der FSG-Keeper musste prallen lassen. Jonas Waldmann erzielte das 1:0 für Unter-Flockenbach in der 37. Minute sodann im Nachsetzen. Die Mannschaft von SVU-Trainer Lukas Cambeis belohnte sich damit spät für gut 75 Prozent Ballbesitz in Halbzeit eins. „Der SVU hat bis zum Sechzehner gut zirkuliert, war aber etwas zu verspielt“, sagte Göck. Die FSG Riedrode indes setzte Leidenschaft und Engagement dagegen und auch deshalb hätte sich der Sportliche Leiter der FSG gewünscht: „Ein 3:0, 4:0-Endstand hätte auch gereicht“. Die Gastgeber konnten über weite Strecken des Spiels allerdings nur reagieren – zu spielstark war der Hessenliga-Anwärter am Ball. Laufwege, Passspiel, Torschüsse: Alles hat gestimmt im Spiel des SVU. Die Beltz-Elf versuchte derweil Nadelstiche zu setzen und gelegentlich ist dies auch gelungen. Leon Münch etwa war mal eben frei durch und vor dem Tor der Gäste aufgetaucht, verzog allerdings gewaltig. Und nach einem Eckball war FSG-Spieler Youness Breir beim Kopfball etwas zu ungenau.